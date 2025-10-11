นายกฯ เปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ผู้ว่าฯ นครพนม เข้าร่วมโครงการยกระดับเทศกาลเรือไฟไทย สู่เรือไฟโลก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ณ เวทีการแสดง แสง สี เสียง บริเวณลานหน้าวัดโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมร่วมรับชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ๑ เดียวในโลก “แสงไฟแห่งศรัทธา”, การไหลเรือไฟเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เทิดพระเกียรติ พระปรีชาเจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน” ขณะที่ รักษาการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการยกระดับเทศกาลเรือไฟไทย สู่เรือไฟโลก ในงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568
ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจ เพราะบรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติมานานตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อในประเพณีที่เกี่ยวเนื่องมาจากการบูชารอยพระพุทธบาท, การสักการะท้าวพกาพรหม, การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี และการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา, การขอฝน, การเอาไฟเผาความทุกข์ และการบูชารอยพระพุทธบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ สื่อถึงความเชื่อที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน
และในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวงานเทศกาลวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องมาเยือน นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กิจกรรมปีนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม จัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กันยายน-วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 (12 วัน 12 คืน) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเมืองนครพนม โดยในปี 2568 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก เพื่อยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ขับเคลื่อนนครพนมให้เป็น Restination เมืองท่องเที่ยวหลักแห่งการพักผ่อน โดยมีกลยุทธ์ “สร้างโลก” ยกระดับเทศกาลระดับประเทศให้เป็นระดับโลก สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของชุมชนในระดับสากล และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวชมประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ล้ำค่าของจังหวัดนครพนม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี จากพลังความเชื่อความศรัทธาสู่ประเพณีอันล้ำค่า ๑ เดียวในโลก
โดยโครงการยกระดับเทศกาลเรือไฟไทย สู่เรือไฟโลก ในงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 จังหวัดนครพนม มีกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบูชาพระธาตุพนม ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบูชาพระธาตุพนม ก่อนทำพิธีเปิด “กิจกรรมไหลเรือไฟโบราณสักการะบูชาพระธาตุพนม เชื่อมวัฒนธรรมสองฝั่งโขง และพิธีรำบูชาพระธาตุพนม”
จากนั้น เป็นการรำบูชาพระธาตุพนม ตามลำดับ เริ่มจาก ชุดรำตำนานพระธาตุพนม โดยอำเภอธาตุพนม, ชุดรำบูชาจากเมืองหนองบก แขวงคำม่วน, เมืองไชยบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ชุดรำหางนกยูง โดยอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอนาทม, ชุดรำศรีโคตรบูร โดยอำเภอปลาปากและอำเภอศรีสงคราม, ชุดรำผู้ไท เรณูนคร โดยอำเภอเรณูนครและอำเภอบ้านแพง, ชุดรำไทญ้อ โดยอำเภอท่าอุเทนและอำเภอโพนสวรรค์, ชุดรำขันหมากเบ็น โดยอำเภอนาแกและอำเภอวังยาง ปิดท้ายด้วย รำเซิ้งอีสานบ้านเฮา โดยนางรำทั้งหมด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ
หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จุดที่ 1 ตรวจเยี่ยมการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทำเรือไฟจังหวัดนครพนม ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้งานเรือไฟนครพนม “จากลำไม้ไผ่สู่เรือไฟ 1 เดียวในโลก”, เยี่ยมชมการสาธิตทำเรือไฟโบราณ, เยี่ยมชมการสาธิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่, เยี่ยมบูธจัดแสดงและจำหน่ายอาหารถิ่น อาหารที่มีไผ่เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีไผ่เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนครพนม จังหวัดใกล้เคียง ประเทศเพื่อนบ้าน, ชมการแสดงเครื่องดนตรีจากไม้ไผ่
จุดที่ 2 บริเวณซุ้มเรือไฟ ด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม เยี่ยมชมกระบวนการทำเรือไฟวิทยาศาสตร์, เยี่ยมชมซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานศิลปินเรือไฟ, จัดแสดงแบบจำลองเรือไฟโบราณ, กิจกรรม Workshop & สาธิตกระบวนการทำเรือไฟตะเกียง, ชมบ้านอัตลักษณ์ วิถีชีวิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เวลา 19.30 น. บริเวณลานหน้าวัดโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ณ เวทีการแสดง แสง สี เสียง บริเวณลานหน้าวัดโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี พร้อมด้วย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรี, นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต แห่ง สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม, คณะเอกอัครราชทูตจีน, เวียดนาม, ลาว, หัวหน้าส่วนราชการ, แขกผู้มีเกียรติ และ ผู้ร่วมพิธี
พร้อมร่วมรับชมการแสดงบินโดรน, การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ๑ เดียวในโลก “แสงไฟแห่งศรัทธา” พร้อมการแสดงพลุรักษ์โลก, การไหลเรือไฟเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เทิดพระเกียรติ พระปรีชาเจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน” การไหลเรือไฟโบราณ และเรือไฟส่งเข้าประกวด จากทั้ง 12 อำเภอ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทสวยงาม (2) ประเภทสร้างสรรค์ และชมขบวนเรือไฟบกอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง “Nakhon Phanom illuminated Boat Carnival” ก่อนเสร็จสิ้นงานจากพลังความเชื่อความศรัทธาสู่ประเพณีอันล้ำค่า ๑ เดียวในโลก...จังหวัดนครพนมยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเมือง 3 ที่สุด สู่สุขที่สุด