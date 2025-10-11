xs
ไม่ได้ชั่ว! “เจนนี่” ตอกคนแซะทะเลาะแม่ขายของ วันที่สองปังมาก ฟาด 33 ล้าน “แม่ยิว” ชื่นชมสะใภ้คนเก่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยิ่งดรามายอดขายยิ่งปัง เลยถูกคนบางกลุ่มวิจารณ์ว่าเรื่องที่ทะเลาะกันเป็นการทำเพื่อคอนเทนต์ให้ขายของได้เท่านั้น ทำเอา “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เดือดแตก ตอกกลับ ใครจะคิดอย่างนั้นก็ได้ แต่ก็แค่ไม่ต้องมาอุดหนุน ไม่ต้องมาซื้อ ยืนยัน นอนยัน นั่งยัน ไม่ใช่คนชั่วที่จะมานั่งพูดให้คนด่าแม่ตัวเองเพื่อเอายอดขาย ไม่ได้ชั่วขนาดนั้น แต่เจนนี่ทำอาชีพขายของอยู่แล้ว แค่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เจนนี่มีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นภัยต่อสังคม ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ตอนนี้ขายของราคาถูก ลูกค้าได้ของ แบรนด์ได้ภาพลักษณ์ เจนนี่ได้ยอด มันคือความสุข

ขณะที่ “คุณแม่สายใจ สมแก้ว” คุณแม่ของยิว ได้แชร์โพสต์ของลูกสะใภ้ที่ขายของวันแรกปิดยอดได้ 24 ล้านบาท พร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจว่า “เก่งมากค่ะลูก เสียใจได้แต่ต้องมีสติ ลูกเก่ง เข้มแข็ง สู้ ๆ ค่ะ” ทำชาวเน็ตต่างชื่นชมความรักความอบอุ่นที่ครอบครัวยิวมีให้เจนนี่

ขณะที่ยอดขายเมื่อคืนที่ผ่านมา 17 ชม. เจนนี่ปิดยอดได้กว่า 33 ล้านเลยทีเดียว












