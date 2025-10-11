สิทธิ์ของเมีย! “ฮิวโก้” ปล่อยผ่าน “ฮาน่า” ปาร์ตี้ชุดนอนฉลองวันเกิด อยากทำอะไรก็ทำ

“ฮิวโก้” แซวภรรยา “ฮาน่า” ฉลองวันเกิดทั้งเดือน ทั้งปี ชมเพื่อนเยอะมาก แต่งงานเกือบ 20 ปี แฮปปี้ ไม่ยุ่งปาร์ตี้ชุดนอน เพราะโตแล้ว อยากทำอะไรก็ทำ เป็นสิทธิ์ของเมีย ภูมิใจอัลบั้มที่ 6 ฟีดแบ็กดี คนฟังมีรสนิยม พร้อมคอลแลปเด็กเจนใหม่ บอกเดี๋ยวนี้ตลาดเพลงคึกคัก ไม่ค่อยมีตัวปลอมแล้ว
เพิ่งผ่านวันเกิดภรรยา “ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์” มาไม่นาน ด้านสามีอย่าง “ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์” เผยว่าภรรยาฉลองทั้งเดือนทั้งปี ให้อะไรเป็นของขวัญก็จำไม่ได้แล้ว
“ฉลองทั้งเดือนครับ ทั้งปี ก็เตรียมตัวสำหรับปีหน้าแล้วครับ ช่อกุหลาบช่อโตของเพื่อนเขาครับ เพื่อนเขาเยอะมาก บางทีก็ต้องดูเรื่องทรัพยากร บางทีเพื่อนให้เค้กให้ดอกไม้จนล้นบ้าน มันไม่มีช่องให้ผมให้แล้ว ผมให้อะไรจำไม่ได้แล้วครับ เขาไม่ได้รีเควสอะไร เราแต่งงานกันมาน่าจะเกือบ 20 ปีแล้ว มันเลยช่วงเวลาที่จะรีเควสแล้ว ก็ออกไปกินข้าวกันเป็นครอบครัว”
ปล่อยผ่านปาร์ตี้ชุดนอน อยากทำอะไรก็ทำ สิทธิ์ของเขา
“เขาโตแล้ว ไม่มีใครให้ไฟแดงไฟเขียวเขาหรอกครับ เขาอยากทำอะไรเขาทำ มันเป็นสิทธิ์ของเขา เรื่องความห่วง ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นห่วงคนเดียวก็ได้ ขอเก็บไว้คนเดียวก็ได้ครับ เรื่องสุขภาพมีไปปรึกษาหมอ ไปตรวจสุขภาพ ต่างคนต่างสุขภาพไม่เหมือนกัน มันไม่มีอะไรแลกเปลี่ยน เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพครับ เรื่องสุขภาพย่อมเป็นเรื่องส่วนตัวครับ”
ปลื้มฟีดแบ็กอัลบั้มที่ 6 ดี คนฟังมีรสนิยม
“เพิ่งปล่อยอัลบั้ม 6 เพลง ชื่อเพลง D’Electro สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่ง ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ทำไว้กับพี่เจ มณฑล จิรา และ Dave McCraken ใช้เวลาทำ 7-8 วัน แล้วก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างอิสระ ลองไปฟังดูครับ
ฟีดแบ็กก็ดีครับ คือแฟนเพลงเราเป็นคนที่รสนิยมที่ดีอยู่แล้ว และเป็นคนที่ใจกว้างและเปิดรับอะไรที่ท้าทายและซับซ้อนได้ ชุดนี้ไม่มีข้อแม้อะไรเลยครับ เป็นการทดลองล้วนๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ชาย 3 คนที่ทำงานร่วมกันมานานแล้ว ทำงานร่วมกันมาเยอะ ผมก็ค่อนข้างภูมิใจกับมัน ระหว่างนี้ก็เตรียมตัวเรือสำราญ ราตรีอมตะภาค 3 ซึ่งเป็นภาคอวสานของสามชุดนี้ เราก็มีผลงานเตรียมไว้ให้เรื่อยๆ จนถึงปีหน้า
คือทุกงานที่ได้ออกไปเล่น หรือมีคนชวนไปร่วมงาน หรือฟีเจอริ่ง ทุกชิ้นมันให้ความหวัง เราไม่ได้เล็งไปที่เป้าหมายอะไรเท่าไหร่ เราแค่พยายามรักษามาตรฐานคุณภาพคิวซีงานตัวเราเอง แล้วพอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเวทีหรือจะไปเล่นให้คนอื่น เราเต็มที่ เราค่อนข้างอยู่ในจุดที่ไม่ถึงกับมั่นใจตัวเอง แต่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ รู้ขอบเขตของความสามารถตัวเอง อยู่ที่การใส่ใจด้วยแหละ”
ตลาดเพลงคึกคัก พร้อมคอลแลปเด็กเจนใหม่
“ก็ได้นะครับ มันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะหรือเปล่า มันเพราะหรือเปล่า เราไม่ได้ปิดอยู่แล้ว ถามว่ามีใครติดต่อมาขอคอลแลปด้วยหรือยัง ก็ยังนะครับ อย่างล่าสุดคอลแลปกับน้องมิลลิ (ดนุภา คณาธีรกุล)
ก็เป็นการเปิดกว้างสำหรับเด็กเจนใหม่แน่นอน และมันก็ทำให้รู้สึกว่าวงการเพลงของเรามันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วง คนเก่ง คนขยันเยอะแยะ และทุกเจนก็ผลิตกลุ่มใหม่ขึ้นมา สำหรับผมการทำงานกับศิลปินรุ่นน้อง ไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลิหรือน้องภูมิหรือใครต่อใคร เขามากพรสวรรค์กันหมด พร้อมมาก ตั้งแต่วัยอายุยังน้อยๆ
มันก็ตื่นเต้นที่จะเห็นน้องๆ ทำอะไรกันต่อ จะไปถึงไหนกัน แต่คือมันก็แตกต่างพวกของตลาด บางทีเพดานสำหรับบางคนมันสูงขึ้นด้วย ในเรื่องของอินเตอร์ ในเรื่องของเกาหลี หรือแม้แต่อเมริกาใต้ สังเกตว่าเริ่มมาชอบพวกเกิร์ลกรุ๊ป ไอดอลบ้านเรา มันคึกคักดีนะ แต่ผมไม่รู้ว่าการเงินหลังบ้านของทุกคนเป็นยังไง แต่ถ้ามองจากภายนอกวงการเพลง ค่อนข้างคึกคัก”
ชี้ยุคนี้ไม่ค่อยมีตัวปลอม มาตรฐานนักร้องค่อนข้างสูง
“คือมันอาจจะเหมือนมีการตัดไขมันไปในยุคเทปผีซีดีเถื่อน มาถึงยุค MP3 ไขมันโดนตัดไปเยอะมาก วงการก็จะลีนมาก ก็จะเหลือแต่คนที่รักจริงๆ เพราะว่าถ้าอยากร่ำอยากรวย บางทีทำอย่างอื่นอาจจะดีกว่า เลยมันเหมือนไม่ค่อยมีตัวปลอมแล้ว ผมรู้สึกว่าไปเทศกาลดนตรี ไปเดินไปเดินมาฟังเวทีโน้นเวทีนี้ไม่มีคนไหนเล่นไม่ได้ หรือเล่นไม่ดี น้ำหนักการตีกลองของทุกวงก็น่าฟัง นักร้องทุกคนร้องตรงโน้ต ผมว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงครับ”