“หญิง รฐา” เผยสาเหตุยังไม่ฟ้อง “อาจารย์อุ๋ย” พักการดูดวง หันมาเชื่อในพลังจักรวาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หญิง รฐา” อาจจะยังไม่ฟ้อง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา” เผยรู้มาว่าถูกแคปข้อมูลเอาไปส่งต่อ แต่ยังไม่มีจุดที่เสียหาย ตอนนี้พักการดูดวงกับหมอดู หันมาเชื่อในพลังจักรวาล เชื่อในการเมนิเฟส

“ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ในฐานะทนายของ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” และ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ประกาศ “นุ่น-ต๊อด” เดินหน้าฟ้องหมอดูดัง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” 20 ล้าน ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง เอาชื่อไปแอบอ้าง เมื่อถามหนึ่งในลูกศิษย์ที่เคยเข้าไปปรึกษาบ่อยๆ อย่าง “หญิง รฐา โพธิ์งาม” ว่าจะฟ้องหมอดูดังด้วยไหม เจ้าตัวก็เผยว่าอาจจะยังไม่ฟ้อง

“ก็มีคนมาเล่าให้ฟังบ้าง แต่ยังไม่เห็นหลักฐานอะไรที่จะสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ ในส่วนของหญิงอย่างมากหญิงก็แค่ถามเขาว่าไปวันนั้นวันนี้ได้ไหม เช็กคิวกัน ไม่ค่อยได้ส่งอะไรอยู่แล้ว ยิ่งเสียงวอยซ์ก็มีแค่ถามเรื่องสุขภาพสามี ตอนนั้นเราต้องการที่พึ่ง ช่วยส่งรูปพระพิฆเนศ สวดให้หน่อยได้ไหม เขาไม่ได้มีข้อมูลของเราขนาดนั้น ก็ตกใจเหมือนกันนะ ตกใจในสิ่งที่ได้ยิน ตกใจในสิ่งที่เห็น

ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ออกมา บางทีเราต้องการที่พึ่งเราก็ไว้ใจมากๆ หญิงไม่ได้พูดในเคสเฉพาะอาจารย์ท่านนี้นะคะ เวลาที่เราต้องการที่พึ่งทางใจ เราให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่เปิดเผยความลับนี้ ไม่ต้องเป็นหมอดู เป็นเพื่อนเราก็ได้ สิ่งที่เราอยากให้เก็บเอาไว้มันได้ถูกเปิดเผยไปที่อื่นมันมีความผิดหวังอยู่ สำหรับหญิงมันตกใจนะ”

ข้อมูลที่ได้รับหมอดูดังยังไม่ได้เอาข้อมูลตนและอีกหลายๆ คนไปอ้างจนทำให้เกิดความเสียหายเท่าเคสที่เป็นข่าว จึงยังไม่ทำอะไรกัน
“ตอนนี้ยังไม่มีใครมาขออะไรหญิง จะมีมาบอกว่าเขาแคปนะ เขาแคปมาให้ดูว่าคุยอะไร หลายๆ คนเจอ เท่าที่หญิงไปย้อนดูของตัวเองหญิงไม่ค่อยมีอะไรเลย หญิงมีแค่นัดคิวเข้าไปไหว้ อาจจะเป็นโชคของหญิงที่หญิงไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของหญิงกับใคร เวลาดูจะไปดูเรื่องงาน ทำธุรกิจกับคนนี้ดีไหม จะทำนองนี้มากกว่า

เคสอื่นๆ ที่พอได้ยิน ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ที่เป็นข่าวน่าจะโหดสุดแล้ว ณ ตอนนี้ยังไม่มีใครทำอะไร แต่ก็มีพูดๆ อยู่ว่าจะต้องทำไหม หญิงมีทนายที่ปรึกษาอยู่แล้ว เขาบอกก็รอดูไปก่อน มันยังไม่เป็นจุดที่รุนแรงก่อความเสียหายให้กับเรา แล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลที่จะไปทำอะไรเขาในทางกฎหมายด้วย

พักการดูดวงกับหมอดู หันมาเชื่อในพลังจักรวาลเมนิเฟสสิ่งที่ตนปรารถนา
“ทุกวันนี้หญิงกับเขาก็ไม่ได้คุยกันเลย ในความแม่นของเขา สำหรับหญิงอะไรที่เคยถามแล้วบางครั้งมันไม่เกิดขึ้นก็มีนะ หรือเกินขึ้นจริงก็มี มันเป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศเรายังมีนะคะ ในตัวบุคคลก็คงดูเป็นเคสบายเคสไป ตอนนี้หญิงไม่ดูดวงเลย รู้สึกว่าเชื่อในเรื่องของพลังงานจักรวาล ถ้าเราตั้งมั่น ตั้งใจ ตอนนี้หญิงเชื่อเรื่องการเมนิเฟส เรื่องของการตั้งมั่นว่าเราอยากจะทำอะไร มีเป้าหมายในชีวิตยังไง เดี๋ยวจักรวาลจะจัดสรรมาให้เราเอง ตอนนี้หญิงเริ่มหันมาเชื่อตัวเองมากขึ้น จักรวาลเขาจัดสรรให้เราแล้ว”






