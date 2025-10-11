“เคน ธีรเดช” หายหน้า 6 ปี โผล่เล่นหนัง ลั่นอิ่มตัวละคร ไม่ติดเล่นซีรีส์วาย แต่ต้องไม่เน้นขายจิ้น

“เคน ธีรเดช” คัมแบ็กหนังในรอบ 6 ปี เล่นเป็นคนขี้แพ้ อยากให้มีปีละเรื่อง แต่กลายเป็น 2-3 ปีเรื่อง ลั่นอิ่มตัวละคร รอบทที่เหมาะสมและอยากทำ ยังอยากกำกับ แต่ไม่ทำ 2 หน้าที่พร้อมกันอีกแล้ว ลั่นไม่ติดเล่นซีรีส์วาย แต่คิดว่าคงไม่มีใครอยากดู แปลกๆ ขายจิ้น อยากให้เป็นชีวิตคน
ห่างหายจากงานแสดงไปนานเหมือนกัน สำหรับพระเอกชื่อดัง “เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์”ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจรับงานภายพนตร์ดรามาระทึกขวัญจาก Netflix เรื่อง ลักกันวันตาย โดยเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 10 ต.ค. ณ โรงภาพยนตร์ One Ultra Screens ชั้น 5 โซน The Parade ศูนย์การค้า One Bangkok หนุ่มเคนเผยว่าห่างหนัง 6 ปี ส่วนละครอิ่มตัวแล้ว
“หนังเรื่องล่าสุดน่าจะประมาณ 5-6 ปีได้แล้วครับ จริงๆ อยากเล่นหนังอยู่แล้ว เพราะเราเล่นละครมาเยอะ เราก็รู้สึกอิ่มตัวกับบทบาทในละคร ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นหนัง แต่มันก็อาจจะไม่ได้มีเข้ามาหาเราเยอะมาก และส่วนนึงเราก็อาจจะยังไม่ถูกใจ แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัว ที่ผมเองก็เป็นคุณพ่อ ผมทำอะไรให้ลูกให้ภรรยา ผมก็เข้าใจได้ถึงอารมณ์ของคนเป็นพ่อ และขณะเดียวกันมันมีเรื่องที่มากไปกว่านั้นอีก มาในรูปแบบของแอ็กชั่นและทริลเลอร์ ผมว่ามันเข้มข้นและน่าสนใจ”
ต้องรื้อการแสดงใหม่ เหมือนเริ่มต้นใหม่เลย ด้วยสไตล์อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไป และบทบาทที่เราได้รับ คือปกติที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นผู้ชายเหมือนเก่ง มีความเหนือๆ นิดนึง แต่อันนี้ผมเป็นคนธรรมดาคนนึงที่จัดการกับอะไรไม่ได้ เหมือนเราเป็นคนขี้แพ้ตลอด เสียหน้าตลอดเวลา คิดว่ามันน่าจะเข้าถึงคนปกติทั่วไปได้”
หายไปเพื่อรอบทที่เหมาะสมและอยากทำ
“ใช่ ก็รอสิ่งที่เราอยากทำ เพราะสิ่งที่เราอยากทำมันก็อาจจะไม่ได้มีเสมอมา เราก็ต้องเลือก คนอาจจะติดภาพอยากให้เราเล่นในบทบาทเหมือนเดิมที่เราเล่นละคร ผมก็เลยรู้สึกว่าเราเคยทำมาแล้ว เราก็ต้องการสิ่งที่มันแตกต่างออกไปจากบทบาทเดิมที่เราเคยทำ เราก็ได้ลองอะไรใหม่ๆ ในฐานะนักแสดง ก็เหมือนกับถ้าผมเป็นนักร้องแล้วผมมีเพลงดัง แล้วผมมีอัลบั้มใหม่เป็น 10 อัลบั้ม แต่คนอยากให้เราร้องเพลงแรกอยู่ คือก็ร้องได้ แต่ก็อยากให้ลองฟังอัลบั้มใหม่ผมด้วย ก็ประมาณนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบ”
เผยตั้งใจรับปีละเรื่อง แต่จริงๆ เป็น 2-3 ปีเรื่อง
"ก็มีแค่นี้แหละครับ (หัวเราะ) แต่ถ้ามีอะไรติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ไม่ได้ว่าเลิกรับงาน แต่ยังเปิดรับงานอยู่ ช่วยติดต่อเข้ามาได้นะครับ จริงๆ ก็อยากจะรับปีละเรื่องนะ เป็นสิ่งที่เราฝันไว้ เล่นปีละเรื่องนี่คือกำลังดีเลย ไม่หนักเกินไป แต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็น 2-3 ปีเรื่อง (หัวเราะ) เดี๋ยวลองดู”
ยังอยากทำหน้าที่กำกับ แต่ไม่อยากทำสองหน้าที่แล้ว
“จริงๆ ถ้าวันนึงผมมีโอกาสได้ทำอีก ผมก็จะต้องทำแค่หน้าที่เดียว เหมือนเรื่องที่ผ่านมาผมทำ 2 หน้าที่ ก็เลยรู้สึกเครียด เรากำกับด้วย และเป็นงานเรื่องแรกที่เราได้กำกับ และเราก็เล่นด้วย กลับมาบ้านจำได้เลยว่าตอนปิดกล้องคือ (ทำหน้าเหนื่อย) คือบอกกับตัวเองว่าจะไม่ทำอีกแล้ว หมายความว่าจะไม่ทำ 2 หน้าที่อีกแล้ว ถามว่าจะยังกำกับเหมือนเดิมไหม ก็ถ้ามีโอกาสก็ทำครับ ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาให้กำกับ ต้องรอดูโอกาสหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไป”
ไม่ติดเล่นวาย แต่คิดว่าคงไม่มีใครอยากดู แปลกๆ ขายจิ้น อยากให้เป็นชีวิตคน
“แนววายเหรอ ถามว่าทำได้ไหม คงไม่มีใครอยากดูผมในบทนั้นแล้วมั้ง คือผมไม่ติด แต่ หมายความว่าผมเข้าใจได้ ผู้ชายรักผู้ชายผมไม่ติด แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเป็นชีวิตคนจริงๆ มากกว่าที่จะไปอยู่ในความจิ้น คือมันไม่ใช่วัยผมแล้ว ต่อให้เป็นนักแสดงหญิงก็เถอะ ให้บทผมไปจิ้นกับนักแสดงหญิงตอนนี้ผมยังรู้สึกแบบแปลกๆ เลย คือเราโตมากแล้ว แต่ถ้ามันสมวัยก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับ”