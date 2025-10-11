“อิ้งค์ วรันธร” ไม่ตั้งใจเปิดตัวแฟนกลางคอนเสิร์ต เชื่อแฟนคลับเข้าใจ แต่กลุ่มทวงคืน อาจจะกำลังฟอร์มตัวใหม่อยู่

“อิ้งค์ วรันธร” ดีใจร่วมงาน “แบมแบม GOT7” เผยรีบตกลงทันทีที่ถูกชวน ชมเป็นศิลปินที่เก่งมาก ฝากติดตามเพลง ไฟเขียว เพราะน้องตั้งใจและคุมเองทุกอย่าง มีโดนแซวเรื่องแฟน แต่ไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวกลางคอนเสิร์ต เชื่อแฟนคลับน่ารักและเข้าใจ แต่กลุ่มทวงคืน อาจจะกำลังฟอร์มตัวใหม่อยู่
เป็นอีกหนึ่งศิลปิน ที่ได้มาร่วมงานกับหนุ่ม “แบมแบม GOT7” ในอัลบั้มภาษาไทยชุดแรกของเจ้าตัว สำหรับนักร้องสาว “อิ้งค์ วรันธร เปานิล” ที่ได้มาร่วมร้องในเพลงแนวสดใสที่ชื่อว่า ‘ไฟเขียว’ ล่าสุดได้เจอเจ้าตัว ที่มาร่วมฉลองความสำเร็จของแบมแบม ในงาน BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY สาวอิ้งค์ก็ได้เผยความรู้สึกหลังได้ร่วมงานกันให้ฟัง พร้อมเล่าถึงโมเมนต์เปิดตัวแฟนหนุ่มกลางคอนเสิร์ตใหญ่ ว่าแบมแบมเอง ก็แอบแซวถึงเรื่องนี้ด้วย
“รู้สึกดีใจมากค่ะ เราเห็นน้องมาตลอดเพราะเขาก็เป็นศิลปินระดับโลก พอเขาชวนมาเราก็ตกลงทันที คิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมงานกับศิลปินที่เก่งมากๆ แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาตั้งใจมากๆ เพราะตั้งใจทำเป็นภาษาไทยเลย ในอีพีอัลบั้มนี้เราได้ร่วมร้องในเพลงที่มีชื่อว่า ไฟเขียว ฟีลเพลงน่ารักๆ แบมแบมบอกว่าฟังเพลงของเรามีแต่เพลงอกหัก เลยอยากให้เราร้องเพลงสดใสบ้าง เพลงนี้บินไปอัดร้องที่เกาหลี น้องก็เป็นคนคุมอัดคุมร้องด้วยตัวเองคือเก่งมาก”
เผย “แบมแบม” มีแซวเรื่องแฟน เพราะชีวิตตอนนี้ตรงกับเพลงมาก
“ว้าย! เขาเห็นแล้ว (คลิปเปิดตัวแฟนที่เป็นไวรัล?) เขาก็แซวหนูแล้ว (หัวเราะ) ชีวิตตอนนี้ก็ตรงกับเพลงนี้เลย ไฟเขียวค่ะ”
ไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวแฟนในคอนเสิร์ตใหญ่ แต่กล้องดันไปจับภาพติดมาพอดี
“จริงๆ หนูไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัว ภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพที่เขาถ่ายมาก่อนหน้านั้น เพราะตอนที่พูดขอบคุณจริงๆ ไม่ได้ขึ้นโอบี แต่คนไปโยงกันเอง เอารูปมาแปะกันเอง แต่จริงๆ หนูตั้งใจว่าจะไม่ได้เปิดหน้า แต่ว่าตอนนั้นกล้องดันไปถ่ายพี่เต (ตะวัน วิหครัตน์) แล้วก็ถ่ายเฟย (ภัทร เอกแสงกุล) แล้วทีนี้ดันติดเขาอยู่ด้วยข้างๆ ทุกคนก็เลยแบบคนนี้ใช่ไหม”
รับฝ่ายชายมีตกใจที่โดนเปิดวาร์ป แต่ก็โอเคทั้งสองฝ่าย เชื่อแฟนคลับทุกคนเข้าใจ
“หนูก็โอเคค่ะ ส่วนเขาก็ตกใจ เพราะตอนนั้นทั้งเป็นเรื่องนี้หมดเลย แต่เขาก็โอเคค่ะ กลุ่มทวงคืน คิดว่าอาจจะกำลังฟอร์มตัวใหม่อยู่ แต่จริงๆ แฟนคลับทุกคนเข้าใจค่ะ น่ารักมาก”