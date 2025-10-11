“แบมแบม” ลั่น! ใครดู MV แล้วรอด ขอให้กดบัตรคอนฯ ได้ ชาเลนจ์ตัวเอง ทำอัลบั้มเพลงภาษาไทย

“แบมแบม” ชาเลนจ์ตัวเอง ทำอัลบั้มภาษาไทยครั้งแรก ได้ใส่ความเป็นตัวเอง และความเป็นไทย แฮปปี้ได้ร่วมงานกับศิลปินคุณภาพ “อิ้งค์ - เจฟ - ธามไท” ขอบคุณคนมองเป็นการยกระดับ T-Pop บอก “ณิชา” สู้ๆ หลังหลายคนอยากสิงร่างเพราะเป็นนางเอก MV ไม่รู้แฟนๆ ดูแล้วชอบไหม แต่อยากทำอะไรใหม่ๆ ไม่อยากหยุดอยู่กับที่ ลั่นใครดูแล้วรอด ขอให้กดบัตรคอนเสิร์ตได้
หลังซุ่มทำมานานครึ่งปี ในที่สุดอัลบั้มภาษาไทยชุดแรก อย่าง HOMETOWN ของศิลปินระดับโลก “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ “แบมแบม GOT7” ก็ปล่อยออมาเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดหนุ่มแบมแบมขอจัดงาน BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY เพื่อฉลองความสำเร็จของตัวเอง ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนจะเริ่มปาร์ตี้ ถึงที่มาที่ไปของอัลบั้มนี้ พร้อมเผยถึง MV เพลง WONDERING ที่ได้สาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” มาเป็นนางเอก ว่าไม่รู้แฟนๆ ได้ดูแล้วจะคิดยังไง แต่ก็เป็นสิ่งใหม่ๆ ที่อยากทำ
“ปาร์ตี้วันนี้ก็เตรียมหลายๆ ดีเทลครับ อยากจัดให้อำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุด ให้ทุกคนเอ็นจอยกันมากที่สุด ไหนๆ เขาก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันดีๆ ของผม ก็อยากตอบแทนเขาครับ”
อัลบั้ม Hometown เป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้ว ใส่ความเป็นตัวเองและความเป็นไทย
“เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับ อัลบั้มนี้เตรียมมาประมาณปีครึ่ง เตรียมนานที่สุดที่เคยทำมาเลยครับ มันมีหลายๆ ดีเทลที่ผมใส่ใจและอยากทำให้ออกมาดี ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกๆ คน ผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเอง อยากใส่ความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆ ไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเห็น ผมไม่ได้เลือกที่จะไปทำอะไรในที่ที่ดังในหมู่ชาวต่างชาติ ผมจะเลือกไปที่ที่ผมรู้สึกว่านี่แหละ ไม่ว่าคนไทยคนไหนดู ก็จะรู้ว่านี่แหละประเทศไทย”
เป็นการยกระดับ T-Pop ขึ้นไปอีก
“เป็นเกียรติมาก ขอบคุณมากครับ จริงๆ ผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆ ทำด้วย เดี๋ยวนี้ T-Pop ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือดรามาไทย มันก็ตีตลาดโลกอยู่แล้ว ไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่ายกระดับได้ไหม ผมก็แค่ทำหน้าที่ของผมครับ”
การทำอัลบั้มภาษาไทยครั้งแรก เหมือนได้ชาเลนจ์ตัวเอง
“มันชาเลนจ์ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนไทยเขาฟังเพลงแบบไหน ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไร การโปรโมตในประเทศไทยมันเป็นยังไง แล้วการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ย คือโอเคถึงผมจะพูดไทยได้ แต่ว่าการร้องไทย หรือการเขียนเนื้อไทย มันยากนิดหนึ่งครับ มันต้องร้องยังไงให้มีเสน่ห์ ซึ่งก็โชคดีที่มาหลายๆ คนเข้ามาช่วย เพื่อนผมอย่าง ไทแทน ก็มาช่วย พอผมไม่รู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไง ผมก็เลยลองทำในวิธีที่เราคุ้นเคย ก็เลยเอาระบบของ K-Pop มาทำที่ไทยดู อยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่ หรือเอ็นจอยกับสิ่งที่เราทำยังไงบ้าง”
ถือเป็นน้องใหม่ในวงการ T-Pop
“นี่ผมเพิ่งเดบิวต์ T-Pop เหรอครับ ผมเป็นน้องใหม่เลยเหรอ ก็ดีครับ แต่ผมว่า T-Pop หรือ K-Pop มันก็เป็นแค่มิวสิกครับ ทุกคนสามารถเอ็นจอยกับดนตรีได้ มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษา ผมก็แฮปปี้ที่แฟนอินเตอร์เขามาฟัง แล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทย แล้วเขาก็ร้องกันได้ ผมก็แฮปปี้ที่ได้เห็นภาพนั้น”
แฮปปี้ได้ร่วมงานกับ 3 ศิลปิน ที่มีความสามารถ อย่าง “อิ้งค์ วรันธร เปานิล, ธามไท แพลงศิลป์” และ “เจฟ วรกมล ซาเตอร์”
“ทุกคนชิลครับ แฮปปี้มากๆ ผมรู้สึกดีที่เราเริ่มต้นด้วยแบบ พี่เรามาทำกันไหม แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ ทุกคนให้ความร่วมมือมากๆ เหตุผลที่เลือก 3 คนนี้ ก็มีดีเทลที่ต่างกัน มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ต่างกัน เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำเพลงเอง มันควรได้คนที่สามารถทำได้แบบเรามาร่วมงานกับเรา พูดง่ายๆ ผมอยากทำงานกับคนที่มีความสามารถแค่นั้น (ธามไทเขาพิเศษไหม เขาดูเป็นคนแรก?) เขากวนตีx (หัวเราะ) แต่ผมรักเขามาก คือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานาน แล้วเพิ่งได้มาเจอกัน ก็เข้าขากัน”
MV เพลง WONDERING ได้ “ณิชา” มาเป็นนางเอก ทำให้ทุกอย่างคอมพลีตมากขึ้น
“ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆ ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวเยอะ ไม่ต้องทำสีผม สีขาว สีแดง อีกแล้ว ผมอยากเป็นตัวเองจริงๆ ไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไร ทำผมสีไหน อยากให้โฟกัสที่ผมอย่างเดียวเลยจริงๆ เอาความเวอร์วังออกไปให้หมด เป็นแค่วัยรุ่นไทยคนหนึ่งจริงๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ได้พี่ณิชามา เขาก็ทำให้ MV มันผมมันคอมพลีตขึ้นมาก”
บอก “ณิชา” สู้ๆ หลังแฟนๆ คนบอกว่าอยากสิงร่างเยอะมาก
“สู้ๆ นะครับพี่ณิชา (หัวเราะ) (อยากบอกทีมแม่กับทีมแฟนยังไง?) ก็อยากจะบอกว่าผมก็ลองอะไรใหม่ๆ หลายคนอยากเห็นผมแสดงไม่ใช่เหรอ ผมก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อน ถ้าทุกคนโอเค ก็อาจจะลีดไปถึงซีรีส์หรือละครก็ได้ ใครจะไปรู้ แต่ก็ลองดูอันนี้ก่อนแล้วกัน โอเคทุกคนเห็นผมตั้งแต่อายุ 17 เนาะ แต่ตอนนี้อีก 2 ปี ผม 30 แล้ว ผมไม่อยากหยุดอยู่กับที่ ไม่อยากทำอะไรที่มันอยู่กับที่ มันอาจจะมีหลายๆ เสียง แต่ทำไงได้ ถ้าเราทำอะไรใหม่ๆ มันก็จะมีคนที่โอเคกับไม่โอเค คนเก่าไป คนใหม่มา ถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้ว ก็อยากให้มองเป็นแค่งานศิลปินครับ”
อนุญาตให้กรี๊ดได้เต็มที่
“อนุญาตครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไง ผมไปบังคับเขาไม่ได้”
คอนเสิร์ตใหญ่ “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” 22 พ.ย.นี้ มีหลายอย่างให้ได้ชม
“ก็จะเป็นงานวัดใหญ่ๆ คอนเสิร์ตนี้มีหลายอย่างครับ เดี๋ยวผมบอกอีกที เดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวต่างหาก รอบนี้จะมีคนมีคนที่ยิ่งใหญ่ มาตัดชุดให้ผมโชว์โดยเฉพาะ ก็รอดูว่าเป็นใคร”
เผยคาถากดบัตร คือใครดู MV แล้วรอด ก็ขอให้กดได้
“ก็คนที่ดูมิวสิกวิดีโอแล้วรอด ก็ขอให้กดบัตรได้นะครับ (หัวเราะ) ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ ผมเดาไม่ถูกจริงๆ ผมให้ทุกคนเป็นคนประมวลแล้วกัน ว่า MV มันดีหรือไม่ดียังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน”