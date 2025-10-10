จุ๊บฉ่ำ! “ณิชา” ตื่นเต้นได้เป็นนางเอกของ “แบมแบม” ลั่นอย่าสิงหนูเยอะ อนุญาตให้แปะหน้าได้

“ณิชา ณัฏฐณิชา” ตื่นเต้นได้เป็นนางเอก MV ของ “แบมแบม” สนุกได้ลองทำอะไรใหม่ๆ รับประกันดูแล้วต้องอยากเป็นแฟน ลั่นอย่าสิงหนูเยอะ แต่อนุญาตให้แปะหน้าได้ตามอัธยาศัย
ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่น หลังหนุ่ม “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ “แบมแบม GOT7” เฉลยว่านางเอก MV เพลงใหม่ WONDERING จากอัลบั้ม Hometown คือสาว “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ล่าสุดวันนี้ (10 ต.ค.) ได้เจอสาวณิชา ที่มาร่วมในงาน BamBam EP [HOMETOWN] Launch Event – HOMECOMING PARTY เจ้าตัวก็ได้เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับแบมแบม พร้อมฝากบอกเหล่าอากาเซ่ทุกคน ว่าอย่าสิงหนูเยอะนะคะ ซึ่งงานนี้ทุกคนก็ร้องอ๋อ…ทันที เพราะเมื่อสัมภาษณ์จบปุ๊บ ปรากฎว่า MV ที่ปล่อยออกมา มีคิสซีนฉ่ำมาก
“ตอนที่ได้รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะ เป็น MV ที่ดูจากบอร์ดแล้วน่าสนุกมากๆ พอได้ทำงานกับทีมจริงๆ ก็รู้สึกเอ็นจอยมากๆ (ออกมาสวยมาก?) ขอบคุณค่ะ ก็ลุ้นค่ะ ตื่นเต้น ว่าทุกคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้าง”
เผยตอนแรกต้องปิดเป็นความลับ
“ก็ต้องปิดค่ะ ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงานเขา ตอนที่แฟนๆ ช่วยกันทายว่าใครเป็นนางเอก ดูแล้วก็ลุ้นๆ ค่ะ ว่าเขาจะทายเป็นใครบ้าง”
บรรยากาศตอนถ่ายทำสนุกสนาน ทีมงานน่ารัก
“สนุกค่ะ ได้ลองเล่น ลองทำอะไรหลายๆ อย่าง ทีมเขาทำงานแบบเร็วมาก แล้วก็น่ารักกันทุกคนเลย เอ็นจอยมากค่ะ ส่วนความหวานมันก็เป็นไปตามเพลงค่ะ อยากให้แฟนๆ รอดูทุกช็อตแล้วกันค่ะ (หัวเราะ) จริงๆ MV สวยทั้ง MV เลย แล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่มีอะไรใหม่ๆ ให้คนดูค่ะ ไม่เคยเล่นแบบนี้เลย แต่หนูเล่น MV ไม่เยอะด้วยค่ะ แล้วอันนี้มันเป็นอีกมู้ดหนึ่ง ที่ด้วยเพลงอะไรด้วย มันก็น่ารักขึ้นค่ะ”
รับรองดูแล้วต้องอยากเป็นแฟนสาวของ “แบมแบม”
“หนูว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบมค่ะ”
ฝากบอกแฟนๆ อย่าสิงหนูเยอะนะคะ
“อย่าสิงหนูเยอะนะคะ (หัวเราะ) หนูเห็นนะ มีคนบอกว่ารอสิงอยู่ ให้หาพระดีๆ ไว้ด้วย ใครแนะนำพระดีๆ ได้ ก็บอกหนูด้วยนะคะ (หัวเราะ)”
อนุญาตให้แปะหน้าได้
“ได้ค่ะ ตามอัธยาศัย ได้เลย เอ็นจอยได้เต็มที่ค่ะ ทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยแล้วก็สนุกกับงาน ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ไปเชียร์แบมแบมกันเยอะๆ นะคะ เขาตั้งใจทำมาก ทีมเขาทุกคนก็ตั้งใจมากๆ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ”