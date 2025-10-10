“คาร่า พลสิทธิ์” ตัดพ้อชีวิตวิถีฟรีแลนซ์ เหนื่อย ท้อ หาความแน่นอนไม่ได้ มีความแน่นอนเดียวคือ รายจ่ายรออยู่ทุกเดือน

ออกมาระบายความในใจตัดพ้อช่วงนี้ใช้ชีวิตเหนื่อยและท้อเหลือเกินบนโซเชียล สำหรับนางแบบและนักแสดงรุ่นใหญ่ “คาร่า พลสิทธิ์” ที่ออกมาโพสต์ว่า….
“ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อ เป็นคนที่ประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตลอด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับทุกเดือน ต้องถอนเงินออมมาใช้เสมอ งานที่มีอยู่น้อยนิดแต่นึกว่าน่าจะมีประจำทุกเดือนก็ไม่เป็นเช่นนั้น สอนบุคลิกภาพที่ MTI เดือนกันยายนกับตุลาคมไม่มี เขาบอกว่าครั้งหน้าเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลย งานสอนเดินแบบที่มีคนจ้างไปสอนเด็กเป็นกลุ่มก็เลื่อนไปเรื่อยๆ สอนเดินแบบเดี่ยวก็นานๆ มีที ขายสบู่บางเดือนขายได้ บางเดือนขายไม่ได้ การทำอาชีพอิสระนี่หาความแน่นอนไม่ได้เลยจริงๆ มีความแน่นอนเดียวคือ มีรายจ่ายรออยู่ทุกเดือน”
หลังจากที่คาร่าโพสต์ ก็มีแฟนๆ เข้ามาแชร์ว่าตอนนี้เป็นกันเกือบทุกบ้าน พร้อมส่งกำลังใจให้สู้ไปด้วยกัน บ้างก็ช่วยหาทางออก บ้างก็ออกมาแชร์ว่าการดูแลหมาแนวค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆ
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาอธิบายโพสต์ที่คาร่าระบายไว้ว่า… “พี่คาร่าเป็นคนใช้เงินอย่างประหยัดที่สุดแล้วค่ะ ค่าใช้จ่ายที่มีคือหมาแมวที่ต้องพาไปหาหมอบ้าง ค่ายาบ้าง ส่วนที่เหลือที่มีเข้ามาเสมอเป็นภาระของการทนุบำรุงดูแล ซ่อมแซมบ้าน ตัดต้นไม้ ที่มันจำเป็นต้องทำทุกเดือน” ซึ่งคาร่าได้ตอบกลับว่า คนนี้รู้จริง