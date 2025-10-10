“พี่สาวยิว” เผยไม่ฟ้อง “แม่เกตุ” ขู่เก็บน้องชาย เหตุเซฟความรู้สึก “เจนนี่” เป็นคนที่น่าสงสารที่สุด

“พี่สาวยิว” เผย “เจนนี่” น่าสงสารที่สุด น้องชายถูกขู่สั่งเก็บ เป็นคนอื่นขึ้นโรงขึ้นศาลไปแล้ว ไม่ฟ้องเพราะเซฟความรู้สึก
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ออกมาไลฟ์สดแฉ ถูก “แม่เกตุ” โทร.หาแม่ตัวเอง ขู่ให้เอาตนกลับไป และให้เลิกกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ถ้าไม่อย่างนั้นจะสั่งเก็บยิว อีกทั้งยังด่ายิวแรงว่าเป็นไอ้ตัวเหี้x ทำให้เจนนี่เปลี่ยนไป ซึ่งยิวยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ตนเจ็บแค้นมาก
สำหรับเรื่องนี้ “พี่นก” พี่สาวของยิว ได้ออกมาเผยว่า จริงๆ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิด เกิดขึ้นตอนแรกๆ ถ้าเป็นคนอื่นขึ้นโรงขึ้นศาลไปแล้วเพราะเรื่องมันใหญ่ขนาดนั้น ถึงโหนกระแสแล้ว แต่เราเลือกเซฟความรู้สึกเจน เซฟหลาน เซฟครอบครัวน้อง เลยไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ต้องไปถามเขา เราก็ตอบให้แทนไม่ได้ว่าทำไมถึงคิดจะทำขนาดนั้น
ยอมรับว่ายิ่งเกิดเรื่องแบบนี้ก็ยิ่งสงสาร ไม่มีใครอยากเจอแบบนี้ คนน่าสงสารสุดในเคสนี้คือเจน ไม่ว่าจะมุมไหนก็เจ็บหมด ยิ่งเห็นคนว่าแม่เขา เขาก็เจ็บปวด ลองนึกถึงเรา พอคนมาด่าแม่เรา เป็นคุณ คุณก็เสียใจ แต่มันมาถึงจุดนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ว มันเลยจุดนั้นมาแล้ว ถ้าเราจะพูด เราพูดไปตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องแล้ว รวมทั้งยืนยันไม่มีใครเอาเรื่องแบบนี้มาทำการตลาด เพราะมันไม่ใช่เรื่องสนุก