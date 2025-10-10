xs
“ลิลลี่” พูดบ้าง เข้าข้างใคร? รับโกรธ “แม่เกตุ” จนเลิกโกรธแล้ว ยันไม่เคยเกลียด “ยิว” แค่งอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาชิกในครอบครัว พี่สาว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ พี่เขย “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว”และ “แม่เกตุ”ได้ออกมาไลฟ์พูดความในใจหมดแล้ว ถึงคราวของ “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นารีนาท เชื้อแหลมออกมาพูดความในใจในส่วนของตัวเองบ้างในฐานะคนกลาง นี่ก็พี่ นั่นก็แม่ พร้อมยืนยันไม่ได้เกลียดพี่เขยยิว อย่างที่อีกฝ่ายเข้าใจ แค่มีนิสัยขี้งอน

หลังจากที่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น และ แม่เกตุ ได้ทะเลาะกันหนัก จนทำให้ลูกสาวต้องออกมาพูดแบบหมดเปลือกถึงพฤติกรรมของแม่บังเกิดเกล้า ซึ่งการที่เจนนี่ออกมาพูดเช่นนี้ เจ้าตัวก็เป็นห่วงความรู้สึกของน้องสาวไม่แพ้กัน เพราะลิลลี่ก็รักแม่มากไม่แพ้เธอ โดยลิลลี่เปิดใจว่า

“ลิลลี่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไร มีภูมิก็ส่วนนึง ถ้าทุกคนจะให้นุ้ยมานั่งว่าลิลลี่อยู่กับพี่เจนนะ ลิลลี่อยู่กับแม่นะ นุ้ยจะไม่เลือก นุ้ยจะอยู่ตรงนี้ของนุ้ยทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะ ทุกคนอย่ามาคาดหวังว่านุ้ยจะต้องโกรธกับคนนี้ ดีกับคนนี้ มันไม่เหมือนกัน นุ้ยเลือกฝั่งไม่ได้ ตรงนี้พี่เจนเข้าใจนะ เพราะมันไม่เหมือนกัน พี่เจนไม่ได้โกรธลิลลี่ หนูเขาใจพี่เจน หนูรักทุกคนมาก รักทั้งแม่ รักทั้งพี่เจน พูดแล้วก็จะร้องไห้

ลิลลี่ไม่ได้โกรธพี่ยิว พี่เจน ไม่ได้โกรธแม่ ไม่ได้โกรธใครเลย แต่ทุกคนก็อย่าโกรธลิลลี่นะที่ลิลลี่ไม่โกรธใครเลย เราแค่กลัวว่าบางคนจะคาดหวังให้เราอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง มีบางคนบอกเราควรจะโกรธแม่บ้าง ฟังนะ (แหลงใต้) นุ้ยโกรธแล้ว นุ้ยเสร็จแล้ว นุ้ยโกรธเสร็จนานแล้ว ไม่ต้องห่วงทุกคนนุ้ยเป็นคนขี้โกรธ แต่ตอนนี้นุ้ยไม่พรือ (ไม่เป็นไร) อันนี้นุ้ยเสียใจ เสียใจมาก แต่ไม่ได้ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ลิลลี่คุยกับแม่ แต่ไม่ได้โทร.คุยกัน ถ้าจะเอาคำตอบอะไรจากหนูเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ได้ยินไปแล้ว ไม่มีให้นะ ทุกบ้านมีปัญหาหมด แต่ที่บ้านของเราอาจจะเยอะ แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน หนูมองว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง”

พร้อมตอบคำถามที่ชาวเน็ตถามว่าลิลลี่เกลียดพี่ยิวอย่างที่พี่ยิวพูดในไลฟ์หรือไม่ “หนูไม่เกลียด เกลียดทำไม เกลียดโกรธจิตใจเราก็ไม่มีความสุข แต่หนูเป็นคนขี้งอน งอนแบบเด็ก แต่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ลิลลี่ไม่ได้งอน แต่นิสัยเป็นคนขี้งอน ทำอะไรไม่ถูกใจก็งอน แต่งอนแบบเด็กๆ ไม่ได้อาฆาตแค้นต้องด่าชี้หน้า”










