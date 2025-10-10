จากความตั้งใจสู่ชั้นวางจริง! วิว วรรณรท ยิ้มไม่หุบเมื่อเห็นมาสคาร่าของตัวเองวางขายวันแรก

เรียกว่ากำลังเป็นไวรัลทั่วโลกโซเชียล สำหรับกระแส “V Mascara” จากแบรนด์ V Brand ของ วิว วรรณรท ที่แฟนๆ พร้อมใจกันขึ้นบอร์ดป้ายไฟ แท็กหากันทั่วโซเชียลตามหามาสคาร่าตัวนี้ในร้านเซเว่น ล่าสุดเจ้าตัวขอไม่รอช้า ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อดูให้เห็นกับตาว่า “V Mascara” วางจำหน่ายจริงแล้วหรือยัง
ทันทีที่เห็นสินค้าวางเรียงอยู่บนชั้นขาย วิวถึงกับยิ้มไม่หุบ พร้อมเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อลูกค้าใจดีเข้ามาซื้อไปใช้ต่อหน้า ทำเอาเจ้าตัวหัวใจพองโต บอกเลยว่าความเหนื่อยที่ผ่านมาหายเป็นปลิดทิ้ง
“วิวจะไม่ปล่อยให้โอกาสครั้งนี้เสียเปล่า ที่สำคัญวิวรู้สึกภูมิใจในความพยายามของตัวเองในครั้งนี้ และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาซัพพอร์ตนะคะ”
จากนักแสดงหญิงที่กล้าก้าวออกมาสู่เส้นทางเจ้าของแบรนด์ วิว วรรณรท พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “โอกาสอาจสั้น แต่ความตั้งใจยาวนานกว่าเสมอ” และวันนี้รอยยิ้มของเธอคือตัวแทนของความภูมิใจที่เกิดจาก “ความมุ่งมั่น ตั้งใจ” ในทุกก้าวของการเดินทาง