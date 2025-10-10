“เจนนี่” น้ำตาท่วม ระบายสุดอัดอั้น ทำงานหนักหวังให้แม่สบาย แต่พังไปหมดแล้ว ตะลึงปิดยอดขาย 24 ล้าน!

“เจนนี่” ปิดยอดขาย 18 ชม. 24 ล้าน เล่าความอัดอั้นทั้งน้ำตา โคตรแย่ โคตรอ่อนแอ ทำงานหวังให้แม่สบาย แต่พังไปหมดแล้ว ลั่นต้องทำ อยากให้จบที่รุ่นกู!
เป็นวันที่ทำเอาใจแตกสลาย สำหรับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” เหตุต้องทะเลาะกับ แม่เกตุ ถึงขั้นบล็อกแม่ เปิดหมดทุกความรู้สึกจนทำให้ทัวร์ลงแม่ตัวเองยับเยิน ซึ่งถึงแม้จะมีปัญหาครอบครัว เจนนี่ก็ไม่หยุดทำงาน ไลฟ์มาราธอน 18 ชม. เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งทำเอาฮือฮาเพราะสามารถปิดยอดได้ 24 ล้าน ลูกค้าเข้าไม่ได้พักเลยทีเดียว โดยในช่วงพักรีแลกซ์ เจนนี่เผยความรูสึกด้วยความอัดอั้น พร้อมกับร้องไห้ตลอดเวลา
“กูอัดอั้น กูเป็นซึมเศร้าแหละกูรู้ ยิ่งดึกขนาดนี้ กูยังรู้สึกว่ากูดิ่ง เมื่อกี้ที่ขอตัวไป กูค่อนข้างไม่ค่อยไหว กูเป็นคนที่โพสต์วันนี้ แต่สุดท้ายกูก็ต้องมานั่งรู้สึกผิดว่าที่กูทำมันผิดเปล่าวะ ทั้งที่ตอนนั้นกูมั่นใจว่ากูทำถูกแล้ว
กูโตมากับแม่กับน้อง แต่วันนี้กูต้องบล็อกแก ต้องไม่คุยกับแก กูโคตรแย่เลย กูดันเสืxกเป็นห่วงว่าป่านนี้แกเป็นยังไงบ้าง แต่แกคงโกรธกูเต็มกำลัง (ร้องไห้) กูไม่มีทางออกแล้ว ถ้ากูไม่ทำ ปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้น
กูต้องบอกคนอื่นว่าเข้มแข็ง แต่ในใจกูโคตรอ่อนแอเลย ที่กูสร้างมาทั้งหมด ตั้งแต่กูทำงานได้ กูอยากให้คนในครอบครัวกูสบาย โดยเฉพาะแม่ (ร้องไห้) แล้วมึงดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสิอีเหี้x พังไปหมด
กูทำงานตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ กูหวังให้ที่บ้านกูสบายทุกคน โดยเฉพาะแม่ กูมองไม่เห็นวันนั้นแล้วด้วยซ้ำ กูต้องอยู่กับความเจ็บปวด ไม่เคยมีความสุขที่แท้จริง ถ้าวันนี้กูไม่ทำ วันหน้าก็ทำอยู่ดี กูโดนกดดัน กูไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย (ร้องไห้) กูไม่อยากให้เรื่องคาราคาซังจนวันนึงลูกโตแล้วมารับรู้ กูอยากให้จบที่รุ่นกู ถึงแม้กูกลายเป็นคนเลวในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ กูว่ามันควรจบได้แล้วมึง มันมากเกินไป ทำไมแม่กับลูกต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินวะ กูโคตรเสียใจ ถ้ากูให้ไปเรื่อยๆ จนกูหมด แล้วต่อไปใครจะมาช่วยกู”