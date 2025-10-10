ปมแตกหัก! “ยิว-แม่เกตุ” จนเกือบเลิก “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น”

ยืดเยื้อกันแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียว สำหรับดรามา “แม่เกตุ-เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น”เพราะฝ่ายแม่เปิดเกมรุก! ตั้งกล้องไลฟ์ เผยความในใจว่าทำไมตนเองติดหนี้ขนาดนี้ ยืนยันว่าไม่ได้เข้าบ่อน แต่เอาเงินไปลงทุนหวย ด้วยความที่เหมือนหมุนเงินไม่ทันจนเกิดเป็นหนี้สิน ด้านเจนนี่ไม่รอช้าไลฟ์สดร่ายยาว พร้อมน้ำตา เล่าทุกอย่างในชีวิตครอบครัวตนเอง โดนไลฟ์สดปิดยอดไปกว่า 20 กว่าล้านบาท จากนั้น “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว”สามีของเจนนี่ก็ขอพูดบ้าง เล่าต้นตอว่าทำไมถึงไม่คุยกับ “แม่เกตุ” เพราะแฟนใหม่ของแม่ได้โทร.ไปข่มขู่ครอบครัวตนเอง ถึงขั้นขู่ฆ่าเลยทีเดียว
ล่าสุด “ดีเจ มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ได้เล่าผ่านรายการแฉแต่เช้า ถึงปมดังกล่าวว่า “ตามข้อมูลที่ได้มา คือเขาก็มีปัญหามาโดยตลอด แต่มันมีเหตุการณ์นึง คือแม่เกตุมาที่บ้านของเจนนี่ โดยไม่ได้บอกใคร ที่ไลฟ์สดกับน้อง (ยูจิน) อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ และยิวก็ไม่โอเค จนบ้านแตก ทะเลาะกันใหญ่โต ไม่คุยกันเป็นอาทิตย์ ไม่ใช่แค่ไม่คุยกัน แต่เกือบเลิกกัน (เกือบแยกทาง?) อืม เอาจริงๆ น่าสงสารลูก คือสงสารเจนนี่ และเสียดายแทนแม่ที่มีลูกเป็นอภิชาตบุตรแบบนี้ เพราะลูกบางคนเขาไม่ให้แม่เขาขนาดนี้เลยนะ
แต่เขาก็ยังรัก แต่ลูกบางคนก็ให้แบบให้ตลอดเวลา ก็มี และตูมบอกเลยนะว่า ถ้าตูมไม่อยากให้แม่ เพราะแม่ไม่ได้เอาไปใช้เอง แต่เอาไปใช้เพื่อคนอื่น จะด้วยวัตถุประสงค์อื่น และสุดท้ายแล้วการลบล้างหนี้แทนแม่ มันเหมือนเราเอาเงินของเราเอง ไปให้คนอื่น ตอนที่เรายังไม่มีครอบครัว มันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นการตอบแทนบุญคุณ”