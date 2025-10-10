“ดีเจแมน” ฝากคำถามเด็ดถึงหุ้นส่วนคลินิก “เม พรีมายา” ลงหุ้น 1 ล้าน จะได้เงินคืน? ข้องใจสิ่งที่นำมาให้เซ็นถึงเรือนจำ (คลิป)

มาตามนัดตรงเวลาเป๊ะๆ สำหรับ "ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร" ออกมาไลฟ์สดตั้งคำถามถึงคลินิกชื่อดังที่กำลังเป็นประเด็น เพราะตนเองก็เคยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วน พริมยา คลินิก เช่นกัน โดยเจ้าตัวเผยว่ามีหุ้นทั้งหมด 6 คน ลงคนละ 1 ล้านบาท และหนึ่งในนั้นก็มี "เม พรีมายา" เป็นหุ้นด้วย แต่ตอนนั้นเจอมรสุมชีวิต จนสุดท้ายต้องเข้าเรือนจำไป จึงตัดสินใจถอนหุ้นออกมา แต่ในระยะเวลา 6 เดือนที่เป็นหุ้นส่วนอยู่นั้น รายได้มีเข้ามาเท่าไหร่บ้าง และใบที่เอามาให้ตนเซ็นนั้นเป็นใบปิดกิจการหรือใบถอนหุ้นกันแน่
“อันดับแรกที่อยากจะพูดคือมีรูปพวกเราอยู่ในคลินิก Primya Prime สาขาตรงข้างๆ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ หุ้นส่วนจริงๆ แล้วเป็นผมกับคุณหมอ 3 ท่าน มีทั้งหมด 6 คน คนละ1 ล้านบาท นี่คือข้อเท็จจริง ส่วนภรรยาก็ช่วยโปรโมต ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดี
เสร็จแล้วประมาณ 6 เดือนเราก็เจอเรื่องราวอย่างที่เป็นข่าว ก็มีอุทกภัยชีวิตเข้ามารอการพิสูจน์ อย่างที่ทุกคนรู้ ก็ทำให้เรารู้สึกว่าหุ้นส่วนทุกท่านมีปัญหาหรือเปล่าในตอนนั้น เพราะชื่อเสียงเราก็โดนดิสเครดิตไปช่วยนึงพร้อมๆ น้องเม ก็มาคิดกันว่าเราอาจจะมีส่วนที่ทำให้หุ้นส่วนทุกท่านมีปัญหาหรือเปล่า ก็เลยประชุมและคุยกันบ้างในบางครั้ง แต่ไม่ได้ประชุมบ่อย เพราะตอนนั้นเราก็เจอเรื่องหนักมากๆ ก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้น
เราก็คุยกันว่าเราจะถอนหุ้นออกมาเพื่อให้หุ้นส่วนทุกคนไปต่อได้ เราก็คิดแล้วคิดอีก ลงทุนไป 1 ล้าน ตอนนั้นเราก็คิดว่า 6 เดือนที่เราลงทุนไปเราได้เงินอะไรเข้ามาหรือเปล่า ก็ยังไม่ได้ตรวจเช็กอย่างละเอียด เพราะตอนนั้นก็ไม่มีเวลา ไม่มีอารมณ์จะตรวจสอบอะไร เพราะเจอเรื่องใหญ่ๆ อยู่ ก็เลยคิดขึ้นมา หุ้นส่วนท่านนึงก็บอกว่าให้เราถอนหุ้นดีกว่า คลินิกจะได้ไปต่อได้
จนผมเข้าไปอยู่ข้างใน คราวนี้ปัญหามันประดังในชีวิตมาก ห่วงภรรยา ห่วงครอบครัว ห่วงลูก ห่วงอะไรเยอะแยะมากมาย ก็คิดหลายเรื่องว่าเรายังพอมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างที่จะมาจุนเจือครอบครัวได้ นี่ก็เป็นคำถามที่อยากจะถามไปถึงหุ้นส่วนที่เคยร่วมงานกัน ว่าจริงๆ แล้วในวันที่ผมเซ็นใบนึงไป ไม่ทราบว่าเป็นใบถอนหุ้นหรือใบปิดกิจการ
ใบนั้นผมอยากทราบว่าที่มีคนเอามาให้ผมเซ็นในเรือนจำ ผมอยากทราบว่าผมเซ็นอะไรไป เพราะตอนนั้นผมไม่สามารถจะตรวจสอบได้ เพราะพอผมอยู่ข้างใน เอกสารค่อนข้างจะเซนซิทีฟมาก เราไม่มีเวลามาอ่าน ใครให้เซ็นอะไรก็จะต้องมาดู ผมยกตัวอย่างว่าคุณแม่ให้เห็นใบประนอมหนี้บ้าน พออ่านได้ ของธนาคารอะไร เซ็นประนอมหนี้กี่ปี เซ็นมอบอำนาจให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำอะไรบางอย่างตอนนั้น นี่คืออุทกภัยชีวิตของผม
แต่พอผมเห็นข่าวน้องเม ก็เลยอยากรู้ว่าเราจะมีส่วนได้เงินส่วนนี้คืนด้วยหรือเปล่า อันนี้เป็นคำถามของผม เพราะตอนที่เราเป็นหุ้นส่วนเราก็ทำเต็มที่ในแบบที่เราทำได้ อะไรที่เป็นข่าวที่ผ่านมาไม่ได้มีข้อเท็จจริงอย่างที่ผมพูดวันนี้นะครับ ทั้งหมดมี 6 หุ้นนะครับ หุ้นละ 1 ล้านบาท ในสาขา พริมยาไพรม์ สาขาที่ 3 ที่ชวนกันมาทำ ก็อย่างที่เห็น โปรโมต ไปทำหน้าที่ ลงไอจีโน่นนี่ ก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่รู้นะว่ารายได้ตอนนั้นมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่ เคยขอเช็กบ้าง แต่เวลาที่เราเจอเรื่องเลวร้ายอยู่มันไม่ทันที่จะทำอะไร เพราะเรื่องมันประดังมาเยอะมาก
อันนี้เป็นคำถามของผมเท่านั้นเองที่อยากจะถามไปถึงหุ้นส่วน ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมเซ็นไปนั้นมันคืออะไร มันคือใบถอนหุ้นหรือใบปิดกิจการ และผมควรจะได้ส่วนที่ผมควรจะได้ไหม ตั้งแต่เริ่มทำงานอันนี้ เช็กได้ครับว่าหุ้นมีใครบ้าง 6 ท่าน มีน้องเมแน่ๆ แล้ว 1 คน นอกนั้นก็ตามข่าวเลย และมีคุณหมออีก 1 ท่าน ผมไม่อยากเอ่ยชื่อ ประมาณนี้ครับ ก็เป็นคำถามค้างคาใจที่อยากผมจะพูด 1 ปี 7 เดือน 17 วันเราก็ออกมา”