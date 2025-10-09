เซ็กซี่ตาแตก! 77 สาวงาม “มิสแกรนด์ อินเตอร์ฯ” ประชันชุดว่ายน้ำ โซจึ้งโซปัง

ปฏิเสธไม่ได้ว่านางงาม 3B เวที “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” นั้นแกร่งสุด สาวงามผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากทุกทวีปทั่วโลก “มงทอง” ต้องลงคนที่เหมาะสมทั้งความสวย รูปร่างดี มีสมอง พร้อมใช้ ที่สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจขององค์ MGI ได้เป็นอย่างดีเท่านั้น
สำหรับบรรยากาศการเก็บตัวที่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ร้อนแรงทะลุปรอท เมื่อ 77 สาวงามผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 (Miss Grand International 2025) ประชันความสวยกันในชุดว่ายน้ำ รอบคัดเลือก (Swimsuit Competition) ณ บริเวณสระว่ายน้ำ ริมหาดทรายขาวสะอาด โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน (Intercontinental Hua Hin Convention Resort) ท่ามกลางทัพสื่อมวลชนทั่วโลก แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงแฟนนางงามที่กำลังชมผ่านทาง Youtube : Grand TV
เปิดตัวด้วยพิธีกรรับเชิญ “คริสติน จูเลียน โอเปียซา (Cristine Julian Opiasa)” มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 สวยสง่าบนหลังม้า แนะนำคณะกรรมการ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธาน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล, Ms.Sabrina Hofstetter General Manager of InterContinental Huahin Resort, Mr.Thomas Hain General Manager of holiday Inn Vana Nava Huahin ฯลฯ
จากนั้นเติมความร้อนแรงแข่งกับแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยผู้เข้าประกวดทั้ง 77 ประเทศในชุดว่ายน้ำทูพีช สีสันสดใส อวดความสวย เดินสับฉบับแกรนด์ สกิลแสนมั่นใจให้แฟนนางงามได้เชียร์กันสนุก ใครจะเป็นที่สุดชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม ติดตามผลการตัดสินได้ในการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 รอบตัดสิน ค่ำคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo BKK แต่ถ้ารักใครแล้วไม่อยากให้ตกรอบก็ต้องทุ่มโหวตให้นางงามที่คุณรัก ผ่านทาง Website missgrandinternational.com นางงามที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติทันที