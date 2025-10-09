“เจนนี่” รับสายลูกค้าแทบไหม้ ฟันยอดขาย 10 ล้านไม่กี่ชม.!

หลังจากที่ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” มีปัญหากับ “แม่เกตุ” ทำเอาน้ำตาแตก ไลฟ์แจงรัวๆ ทั้งเรื่องบ้าน รถ หนี้สิน รวมทั้งเรื่องหนี้ของแม่ เกือบทำให้เลิกกับ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามี ตอนนี้ต้องเลี่ยงให้แม่และสามีเจอกัน รวมทั้งอยากให้แม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียที เพราะหลังจากนี้จะไม่ช่วยเรื่องหนี้ของแม่อีกแล้ว
ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำคนไทยเห็นใจเจนนี่หนักมาก รวมทั้งคนดังต่างโทรศัพท์เข้าไปให้กำลังใจเจ้าตัว ลูกค้ายังเข้ารัวๆ อีกต่างหาก ถึงแม้เจนนี่จะเจอมรสุมชีวิตแต่ก็ไม่หยุดพัก ไลฟ์สดขายของในติ๊กต๊อก ซึ่งทำเอาเจ้าตัวยังอึ้ง เพราะคนแห่อุดหนุนเพียบ คนเข้ามาดูหลักแสน ไม่กี่ชม. ยอดขายก็ทะลุ 10 ล้าน รับโทรศัพท์จากลูกค้าสายแทบไหม้ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแท้ทรู