เปิดรายชื่อศิลปินสังกัดเดียวกับ “อวี๋เมิ่งหลง” เสียชีวิตคล้ายกัน จนชาวเน็ตสงสัยเป็นฆาตกรรม?

หลังจากที่ต้นสังกัดของ “อวี๋เมิ่งหลง” ออกมายืนยันการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา ทำเอาโลกออนไลน์ยังคงสงสัยหนักถึงการเสียชีวิตพลัดตกตึกของเขาว่าเป็นการฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ หรือฆาตกรรม ล่าสุดมีการรวบรวมรายชื่อศิลปินภายใต้สังกัดเดียวกันกับนักแสดงหนุ่มที่เสียชีวิตในลักษณะคล้ายกัน นำไปสู่ข้อสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่?
หลังการเสียชีวิตของ อวี๋เมิ่งหลง ได้มีการเผยคลิปลับก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ที่นำมาเป็นหลักฐาน โดยเชื่อว่าการตกตึกนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุ ทั้งคลิปที่เจ้าตัวกรีดร้อง รวมถึงคลิปบันทึกเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
แม้ว่าแม่ของ อวี๋เมิ่งหลง ที่เคยสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกชาย จะออกมาแถลงการณ์ว่า การตกตึกเสียชีวิตของลูกชายเป็นอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้ทุกคนเลิกสงสัยหรือเผยแพร่ข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ซึ่งกลายเป็นข้อกังขาต่อชาวเน็ตว่า แม่ของอวี๋เมิ่งหลงถูกปิดปากหรือไม่
ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาว่า ศิลปินวัยรุ่นหลายคนในสังกัด Tianyu Media (EE-Media) ที่ อวี๋เมิ่งหลง สังกัดอยู่นั้น มีการเสียชีวิตในลักษณะคล้ายๆกัน
ปี 2006 นักร้อง ตันเป่ยซี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่โดนเรียกว่า “อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ผิดปกติ”
ปี 2011 นักแสดง จางอวี๋ป๋อ มีรายงานว่ากระโดดลงมาเสียชีวิตหลังจากเดินเตร่บนดาดฟ้าตึกสูงนาน 3 ชั่วโมง
ปี 2015 ศิลปินดาวรุ่ง เปี่ยน ซี เสียชีวิตจากการตกตึกที่เทียนจิน รายงานระบุว่าเธอกระโดดจากที่พักในวันคริสต์มาสอีฟ เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ไลฟ์สดโปรโมทเพลงใหม่ ก่อนระบุการเสียชีวิตว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ในปี 2016 เฉียวเริ่นเหลียง เสียชีวิตภายในบ้านพักที่เซี่ยงไฮ้ ตำรวจยืนยันการเสียชีวิตว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ปี 2017 นักแสดง เจียว เหริน ตกจากโรงแรมในซูโจว หลังการสืบสวนกว่า 2 เดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุการเสียชีวิตว่าเป็นอุบัติเหตุ พลัดตกเสียชีวิตขณะมึนเมา
ปี 2019 นักแสดงสาว ลู่เจียหยง หายตัวไปหลังจากที่เธอแชร์โพสต์ออนไลน์เกี่ยวกับความเครียดที่เกิดจากการต่อสู้ในวงการบันเทิง จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีการอัปเดตอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับลู่
ปี 2020 นักร้อง ไช่จง เสียชีวิตอย่างกะทันหันและแทบจะไม่มีการให้คำอธิบายอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชน
และล่าสุด อวี๋เมิ่งหลง กลายเป็นคนดังคนที่ 9 ของ EE-Media ที่เสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ที่น่าสงสัย
ทาง EE-Media ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อกระแสที่พูดถึงการเสียชีวิตของศิลปินหลายคนที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเอง