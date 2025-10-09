xs
ขอตั้งสติก่อน เดี๋ยวเล่า! “ยิว ฉัตรมงคล” ลั่นข้อมูลลึกที่สุดอยู่ที่นี่ มันพีกกว่านั้น! สงสาร “เจนนี่” โคตรมีกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นดรามาร้อนแรงที่แฟนๆ พากันติดตาม ว่าจะลงเอยแบบไหน หลัง “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” กับ “แม่เกตุ” เปิดศึกไลฟ์สดฟาดกัน ปมหนี้สิน เงินเดือน รถ บ้าน ขณะที่เจนนี่เผยทั้งน้ำตา เรื่องหนี้ของแม่เกตุ ทำให้ทะเลาะกับ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ใหญ่โต เกือบเลิกกัน 
 
ล่าสุดฝั่งยิวได้แชร์ข้อความที่เจนนี่แจงเรื่องรถเบนซ์ที่ซื้อให้แม่เกตุ รวมทั้งรถมินิคูเปอร์ที่เจนนี่ต้องรับภาระผ่อนเองมาตลอด หลังแม่เอาไปจำนำ 2 ครั้ง พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “คนคนนึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ เกิดมาครั้งนี้เจนนี่โคตรมีกรรม”

นอกจากนี้ได้อัดคลิปเผยว่า ตนเองเพิ่งตื่น เพราะเมื่อคืนถ่ายหนังยันเช้า ทุกคนใจเย็นๆ อยากบอกว่าข้อเท็จจริงอยู่นี่ ลึกที่สุดอยู่ตรงนี้ ที่ไม่มีใครกล้าพูดอยู่ตรงนี้จ้ะ

รวมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “ทำงานยันเช้า ตื่นมารับลูกอีก ใจเย็นๆๆ เดี๋ยวเล่าอยู่แล้ว เปิดมาขนาดนั้น แต่ขอตั้งสติก่อน ร่างกายบอกไม่ไหว” รวมทั้งได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาว “น้องยูจิน” บอก “นี่แหละครับพลัง ที่ทำให้เราอดทนกับทุกอย่าง และเดินมาถึงตรงนี้ ปัญหาเรื่องแบบนี้มันยากมากแน่นอน แต่ความรักที่เรามีให้ลูกมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแบบมากกกกๆ”














