ขอตั้งสติก่อน เดี๋ยวเล่า! “ยิว ฉัตรมงคล” ลั่นข้อมูลลึกที่สุดอยู่ที่นี่ มันพีกกว่านั้น! สงสาร “เจนนี่” โคตรมีกรรม

กลายเป็นดรามาร้อนแรงที่แฟนๆ พากันติดตาม ว่าจะลงเอยแบบไหน หลัง “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” กับ “แม่เกตุ” เปิดศึกไลฟ์สดฟาดกัน ปมหนี้สิน เงินเดือน รถ บ้าน ขณะที่เจนนี่เผยทั้งน้ำตา เรื่องหนี้ของแม่เกตุ ทำให้ทะเลาะกับ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ใหญ่โต เกือบเลิกกัน
ล่าสุดฝั่งยิวได้แชร์ข้อความที่เจนนี่แจงเรื่องรถเบนซ์ที่ซื้อให้แม่เกตุ รวมทั้งรถมินิคูเปอร์ที่เจนนี่ต้องรับภาระผ่อนเองมาตลอด หลังแม่เอาไปจำนำ 2 ครั้ง พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “คนคนนึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ เกิดมาครั้งนี้เจนนี่โคตรมีกรรม”
นอกจากนี้ได้อัดคลิปเผยว่า ตนเองเพิ่งตื่น เพราะเมื่อคืนถ่ายหนังยันเช้า ทุกคนใจเย็นๆ อยากบอกว่าข้อเท็จจริงอยู่นี่ ลึกที่สุดอยู่ตรงนี้ ที่ไม่มีใครกล้าพูดอยู่ตรงนี้จ้ะ
รวมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “ทำงานยันเช้า ตื่นมารับลูกอีก ใจเย็นๆๆ เดี๋ยวเล่าอยู่แล้ว เปิดมาขนาดนั้น แต่ขอตั้งสติก่อน ร่างกายบอกไม่ไหว” รวมทั้งได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาว “น้องยูจิน” บอก “นี่แหละครับพลัง ที่ทำให้เราอดทนกับทุกอย่าง และเดินมาถึงตรงนี้ ปัญหาเรื่องแบบนี้มันยากมากแน่นอน แต่ความรักที่เรามีให้ลูกมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแบบมากกกกๆ”