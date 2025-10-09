ย้อนดรามาเดือด “แม่เกตุ - เจนนี่” ก่อนไลฟ์สดฟาดกัน!

-แม่เกตุ แม่ของ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โพสต์ข้อความ “ขอโทษทุกๆ คนทางช่องทางนี้ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆ ไว้จะกลับมา” ทำให้ชาวเน็ตพากันใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมตั้งคำถามไปถึงเจนนี่
-ต่อมา “เจนนี่” โพสต์ “ตอนนี้ให้ลูกให้เป็นที่หนึ่งสำหรับทุกเรื่อง”
-ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว สามี เข้ามาเมนต์ “ดีแล้วจ้ะ”
-เจนนี่ โพสต์อีก “ปัญหาครอบครัวมีกันทุกบ้าน ทางออกที่ดีที่สุด คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกัน บางครั้งมันอาจจะเจ็บปวด แต่ถ้าแก้ปัญหาตรงจุด มันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำซากแน่นอน”
-พร้อมขอให้เลิกสงสัย ตั้งคำถามในทางลบ เพราะคนเราเจอมากันคนละแบบ ตอนนี้ขอโฟกัสลูกและครอบครัว แค่ได้นอนก็ดีใจแล้ว
-ต่อมาเจนนี่ได้โพสต์รัวๆ แฉแชตแม่เกตุไลน์หา เกี่ยวกับเรื่องเงิน ถ้าลูกไม่ช่วยเหลือ แม่จะไลฟ์พูดให้หมด ว่าทำไมชีวิตแม่เป็นแบบนี้
-เจนนี่ตอบกลับ ถ้าแม่ทำแล้วแม่สบายใจ แม่ก็ทำเลย แม่เกตุสวนทันที “ได้!! 11.00 น. เจอเลย”
-เจนนี่โพสต์รัวๆ ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “เอาให้จบวันนี้ เจ็บกันให้สุด จะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บอีก”
-เผยเรื่องรถเบนซ์วันเกิด ที่ซื้อให้เป็นรถมือสอง ราคาไม่ถึงล้าน พอรถมีปัญหา ก็คืนบริษัท ให้แม่เกตุเลือกจะเอารถไฟฟ้ามือหนึ่งหรือมินิคูเปอร์ ซึ่งมินิคูเปอร์เป็นรถที่แม่กับแฟนเก่าแม่ซื้อในนามบริษัทได้หมดถ้าสดชื่น เจนนี่ต้องรับภาระผ่อนเอง
-แม่เอาไปจำนำ 2 ครั้ง เจนนี่ไถ่มา 2 ครั้ง ไม่ให้เป็นชื่อแม่ เพราะกลัวเหตุการณ์เดิมจะเกิดอีกครั้ง
-ให้แม่มาเจอหลานตอนยิวไม่อยู่ เพราะไม่อยากให้ทั้งคู่เจอกัน คนกลางลำบากใจ แต่เจนนี่อยากรักษาครอบครัวไว้
-เงินเดือนเคยให้เดือนละแสน แม่ขอเบิกล่วงหน้าตลอด ให้ทีเป็นล้าน หลังๆ ขอใหม่ ลดเหลือ 5 หมื่น ล่าสุดลดเหลือ 2 หมื่น แม่เป็นคนประชดเองว่าไม่เอาแล้วเมื่อเดือนล่าสุด (แนบแชตแม่บอกจะไมรับเงินเดือนจากเจนนี่แล้ว)
-บ้านลิลลี่แม่จำนำ เจนนี่ไถ่ให้ 1 รอบ 5 ล้าน แต่แม่ไม่ได้เอาเงินไปไถ่ จนตอนนี้บ้านหลังนั้นเป็นชื่อคนอื่น ส่วนลิลลี่อยู่บ้านใหม่ที่เจนนี่ซื้อให้ที่หาดใหญ่
ก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาไลฟ์พร้อมน้ำตา เล่าเรื่องราวต่างๆ ในมุมตัวเอง