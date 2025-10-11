บันเทิงรอบโลก "เฉิงเซียว" อดีตสมาชิก WJSN โผล่ในจีนพร้อมใบหน้าที่เปลี่ยนไป จนแฟนเกาหลีตกใจ!

"เฉิงเซียว" ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีตะลึง หลังภาพล่าสุดจากงานเทศกาลดนตรีในจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมถูกแชร์ว่อนโซเชียล โดยหน้าตาของเธอดูบวมผิดหูผิดตา ทั้งรอบตา จมูก และมุมปาก จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจทำศัลยกรรม อย่างไรก็ตาม สื่อจีนชี้แจงว่าอาการบวมเกิดจากผลข้างเคียงของยารักษาความดันต่ำที่เธอใช้ และการทำงานติดต่อกันหลายวันทำให้อาการแย่ลง เธอยังยอมรับเองว่า "เล่นเกมทั้งคืน กินของมัน ๆ แล้วก็บวมแบบนี้แหละ" พร้อมแชร์ภาพใหม่ที่ดูคล้ายช่วงเธออยู่ในวง WJSN มากขึ้น ปัจจุบัน "เฉิงเซียว" กลับไปโฟกัสงานในประเทศจีนเต็มตัว
นักแสดงสาวสุดเก่ง "กูฮเยซอน" โชว์โรลผมแบนที่เธอคิดค้นเองผ่านภาพถ่ายสุดน่ารักในโซเชียล พร้อมแคปชั่น "Hair Roll Model KOOROLL♥" โดยเธอนอนโพสท์บนเตียงพร้อมโรลผมที่ไม่ได้ใส่บนหัว แต่โชว์สไตล์แฟชั่นแทน แถมยังเล่าที่มาว่าได้แรงบันดาลใจจากการเห็นเพื่อนใส่โรลผมในชีวิตประจำวัน และอยากให้มันใช้ง่ายขึ้น เช่น พับเก็บได้ หรือแปะไว้กับเคสโทรศัพท์ ปัจจุบัน "กูฮเยซอน" กำลังเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ KAIST และได้จดสิทธิบัตรร่วมกับอาจารย์ อีกทั้งยังเปิดตัวเป็นซีอีโอของสตาร์ทอัพที่เธอก่อตั้งเองด้วยช
"บริ ลาร์สัน" นักแสดงสาวจาก Captain Marvel ทำแฟน ๆ ใจละลายกับภาพชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงจากทริปพักร้อนที่เม็กซิโก โดยเธอใส่บิกินีสีส้มสดใสพายเรือท่ามกลางแสงแดด พร้อมโพสท์อวดหุ่นเป๊ะ ผิวแทน และรอยยิ้มสดใสในอินสตาแกรม นอกจากนี้ยังมีภาพใส่ผ้าคลุมบาง ๆ พร้อมหมวกสานสุดชิค เธอเผยว่าไปดินเนอร์สุดหรู ดำน้ำ เดินเล่นริมชายหาดยามค่ำ และชมธรรมชาติริมทะเลอย่างมีความสุข พร้อมแคปชั่นว่า "หลบหนีที่ไม่เหมือนใคร @hotelesencia" ซึ่งเป็นโรงแรมหรูในริเวียร่า มายา ทำให้แฟน ๆ แห่กดไลก์รัว ๆ
แฟน ๆ ถึงกับอึ้งเมื่อเห็น "ทิโมธี ชาลาเมต์" ปรากฏตัวในคลิปอินสตาแกรมไลฟ์พร้อมหัวเกรียนหมดจด ไม่ใช่วิกแน่นอน! โดยลุคใหม่นี้คือส่วนหนึ่งของคอนเซปต์ "Marty Supreme" ที่เขานำเสนอผ่านวิดีโอศิลปะสุดแหวกแนว มีฉากลูกปิงปองลอยไปมา ตัวละครสวมหมวกโบว์ลิ่งและเสื้อฮู้ด ก่อนจะเปิดเผยว่าคนใต้หน้ากากคือเขาเองพร้อมทรงผมใหม่ไร้ลอน ทั้งหมดดูเหมือนจะผ่านการอนุมัติจากคนรัก "ไคลี เจนเนอร์" ที่แอบกดไลก์ให้เงียบ ๆ บนโซเชียลด้วย