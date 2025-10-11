เป็นเรื่อง! NFL เลือกศิลปินเจ้าของเพลงภาษาสเปน Bad Bunny ขึ้นแสดงพักครึ่ง "ซูเปอร์โบวล์"

ศึกซูเปอร์โบวล์เดือดการเมือง! เลือกศิลปินภาษาสเปน “Bad Bunny” จุดชนวนปมอัตลักษณ์-ทรัมป์นำทัพวิจารณ์
ศึกซูเปอร์โบวล์ปีนี้ยังไม่ทันเริ่มก็ร้อนแรง เมื่อ NFL ประกาศเลือกซูเปอร์สตาร์ชาวเปอร์โตริโก Bad Bunny เป็นศิลปินโชว์พักครึ่งของศึก Super Bowl LX ทันทีที่ข่าวออกมา กระแสการเมืองในสหรัฐฯ ก็ระอุ โดยเฉพาะฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเลือกศิลปินที่ร้องเพลงเป็น ภาษาสเปน ในเวทีระดับชาติที่มีผู้ชมหลายร้อยล้านทั่วโลก
ผู้นำเสียงวิจารณ์ไม่ใช่ใครอื่น นั่นคือ ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่กำลังถูกจับตาจากวิกฤตปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลอยู่แล้ว จอห์นสันกล่าวอย่างชัดเจนว่า การเลือก Bad Bunny เป็น “การตัดสินใจที่แย่มาก” พร้อมยอมรับตรงไปตรงมาว่า “ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใคร แต่ในมุมของผม เขาไม่ใช่ศิลปินที่เข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง”
จอห์นสันยังเสนอชื่อ ลี กรีนวูด เจ้าของเพลงรักชาติ “God Bless the U.S.A.” และผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า โดยให้เหตุผลว่า “ซูเปอร์โบวล์มีเด็กและเยาวชนดูอยู่มากมาย ผมคิดว่าควรให้บุคคลต้นแบบ ไม่ใช่คนแบบนี้”
เสียงวิจารณ์จาก โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยิ่งทำให้เรื่องราวร้อนแรงขึ้น ทรัมป์ออกมาโพสต์ว่า การตัดสินใจของ NFL “บ้าสิ้นดี” พร้อมประชดว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Bad Bunny คือใคร และตั้งคำถามถึงทิศทางของวงการบันเทิงอเมริกันว่ากำลัง “แยกตัวออกจากรากวัฒนธรรม”
นักการเมืองพรรครีพับลิกันหลายคนรีบตามสมทบ เช่น เบอร์นี โมเรโน ผู้สมัครวุฒิสภาในรัฐโอไฮโอ ที่โจมตีว่า การเลือกศิลปินเช่นนี้สะท้อน “โรคเกลียดทรัมป์” (Trump derangement syndrome) และเป็นการนำการเมืองเข้ามาในพื้นที่ที่ควรเป็นการรวมชาติ ขณะที่อดีตนักอเมริกันฟุตบอล เอริก ดิกเคอร์สัน กล่าวว่าถ้า Bad Bunny ไม่เคารพสหรัฐฯ ก็ควรถูกตัดสิทธิ์จากการขึ้นเวทีที่มีความหมายระดับชาติ
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วนยังโยงไปถึงประเด็นการอพยพและการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หลังจากที่ คริสซี โนม (Krisi Noem) รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ประกาศจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ICE) ที่งานซูเปอร์โบวล์ เพื่อดูแลความปลอดภัย ยิ่งทำให้ประเด็น “ภาษาสเปน-อัตลักษณ์ลาติน-การเมืองเรื่องผู้อพยพ” กลายเป็นเชื้อไฟในการถกเถียง
ในอีกฟากหนึ่ง เสียงสนับสนุน Bad Bunny ดังขึ้นทั้งจากศิลปินและสื่อบันเทิง หลายคนมองว่าการเลือกศิลปินภาษาสเปนในเวทีระดับชาติ เป็น “ก้าวสำคัญทางวัฒนธรรม” เพื่อยืนยันบทบาทและอิทธิพลของชาวละตินในสหรัฐฯ
Bad Bunny เองเพิ่งตอบโต้เสียงวิจารณ์อย่างเฉียบในรายการ Saturday Night Live ว่า “นี่ไม่ใช่ชัยชนะของผมคนเดียว แต่เป็นชัยชนะของพวกเราทุกคน ไม่มีใครลบล้างร่องรอยและการมีส่วนร่วมของเราในประเทศนี้ได้” ก่อนจะหันมาพูดภาษาอังกฤษทิ้งท้ายว่า “ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูด คุณมีเวลา 4 เดือนในการเรียนภาษาสเปน”
นักแสดงและศิลปินดังอย่าง เจนนิเฟอร์ โลเปซ ออกมาปกป้อง Bad Bunny ว่าเขาเป็น “ศิลปินระดับโลกที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษาได้แล้ว” ขณะที่สื่อหลายสำนัก เช่น New York Magazine วิเคราะห์ว่า การเลือกครั้งนี้คือ “กลยุทธ์ธุรกิจที่ชาญฉลาด” ของ NFL เพื่อดึงดูดผู้ชมรุ่นใหม่และสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Bad Bunny มีชื่อจริงว่า เบนิโต อันโตนิโอ มาร์ติเนซ โอคาซิโอ เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1994 ที่เมืองเวกา บาฆา รัฐเปอร์โตริโก
เขาเริ่มต้นจากการอัปโหลดเพลงลงในแพลตฟอร์ม SoundCloud ก่อนจะถูกค้นพบและเซ็นสัญญากับค่ายเพลงในปี 2016 จนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินละตินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกด้วยแนวเพลงเรกเกตอนและทราปละตินา
แม้หลายคนมองว่าเขาเป็น “ศิลปินต่างชาติ” แต่ความจริงแล้ว เปอร์โตริโกเป็นดินแดนภายใต้สหรัฐอเมริกา ทำให้ Bad Bunny เป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด และถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เช่นเดียวกับชาวเปอร์โตริกันคนอื่น ๆ