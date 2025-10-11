“น้องเหนือ ดิสรยา” ลูก “แม่กบ ปภัสรา” ลุยผู้จัดซีรีส์ยูริ พ่อแม่ไม่ช่วยสักบาท ลั่นเลิกโป๊ เลือกผู้ชายไม่เกาะเรากิน!

“เหนือ ดิสรยา” ลบภาพเซ็กซี่อินฟูลฯ ภาคพื้นทะเล ประเดิมอาชีพผู้จัดซีรีส์ Dangerous Queen (คนโปรดของควีน) รับกดดันอยู่ลึกๆ ที่ผ่านมาใช้ชีวิตไม่เป็นชิ้นเป็นอัน วันนี้ต้องมารับงานใหญ่ ทุบกระปุกลงทุนเองทั้งหมด พ่อแม่ไม่ช่วย อยากฝึกให้รู้จักดิ้นรนด้วยตัวเอง
“เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์” ขึ้นแท่นผู้จัดหน้าใหม่ในวัย 24 ปี ดีกรีลูกสาวผู้จัดมากความสามารถ “กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์” ในซีรีส์ยูริเรื่อง Dangerous Queen (คนโปรดของควีน) แม้จะเคยรู้จักเหนือผ่านทางโซเชียลมาบ้าง แต่วันนี้ เหนือ พร้อมทำงานเต็มตัวในฐานะผู้จัดหน้าใหม่ เหนือยอมรับกดดันอยู่ลึกๆ เหมือนแบกหน้าความเป็นลูก กบ ปภัสรา มาด้วย
“จุดเริ่มต้นก็เห็นแม่ทำงานเบื้องหลัง แล้ววันนึงแม่ก็บอกว่าทำไมไม่ลองทำดู ก็กลับมานอนคิด ตัวเราเองก็ยังไม่มีงานอะไร ก็เลยอยากลองดู ก็เริ่มศึกษา อ่านนิยายจนมาเจอเรื่องคนโปรดของควีน อ่านแล้วรู้สึกใช่ ก็เลยตัดสินใจจะทำเรื่องนี้ ก็ลุยเลย ก็เป็นผู้จัดเอง เล่นเองไปเลย ก็เป็นอะไรที่แกะกล่องจริงๆ สำหรับเหนือ มันทั้งเหนื่อย ทั้งลุ้น ทั้งเครียด และก็สนุกมากเหมือนกัน ทุกวันนี้ก็กรี๊ดอยู่ในใจ การเป็นผู้จัดมันแบกความเครียดไว้เยอะเหมือนกัน
แต่มันภูมิใจ มันใจฟูมาก ถ้าไม่มีทีมงาน ไม่มีแม่ มีป๊า ก็ไม่มีงานนี้ออกมา ทุกคนซัปพอร์ตเหนือมากๆ ครั้งนี้เหนือลงทุนเองหมดเลยทุกอย่าง วิ่งหาสปอนเซอร์เอง หานักแสดงเอง หาทีม หาเอง เคาะเองทุกอย่าง เรื่องเงินสำคัญมากๆ มันก็บีบเราหลายๆอย่าง เครียดว่าเราจะทำถึงตามที่คาดหวังไว้ไหม สุดท้ายเหนือเชื่อในตัวเหนือว่าเราจะสามารถทำได้ มันมาขนาดนี้แล้ว ถอยไม่ได้ เรียกว่าลงทุนจนตัวแห้งหมดแล้ว
ป๊ากับแม่ไม่ซัปพอร์ต ให้ 0 บาท เงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ในการทำเรื่องนี้เป็นของเหนือเองล้วนๆ เขาไม่ช่วย เหนือขูดเลือดขูดเนื้อตัวเองออกมาทั้งหมด เขาอยากให้เหนือดิ้นรนด้วยตัวเอง เขาให้เหตุผลว่าเมื่อก่อนแม่ก็ทำแบบนี้ แม่ไม่อยากให้เงินลูกง่ายๆ เขาอยากสอนให้เรารู้ว่าการทำงานจริงๆ แล้วมันเป็นยังไง ให้ไปสู้เอง เหนือวิ่งหาสปอนเซอร์ ทำแพ็กเกจขายลูกค้าเองทั้งหมด”
ไม่โลกสวยมีทุกวันนี้ได้เพราะเป็นลูก “กบ ปภัสรา” แม้ทำใจยอมรับการถูกเปรียบเทียบได้แล้ว แต่ในฐานะผู้จัดกดดัน
“พูดตรงๆ คำว่าลูกแม่กบ ก็ช่วยเหนือไว้ด้วย เพราะบางส่วนที่เป็นลูกค้าก็คือเพื่อนป๊าเพื่อนแม่ บางส่วนเหนือก็เอง ซึ่งแน่นอนความเป็นลูก กบ ปภัสรา ช่วยเหนือทั้งหมด เหนือไม่โลกสวย เหนือไม่ได้มาด้วยเกียรติของตัวเหนือเอง เขาก็เลือกช่วยเราเพราะเราเป็นลูกใคร คำว่าลูกแม่กบช่วยได้เยอะมากๆ
เหนือไม่กดดันนะคำว่าเป็นลูกคุณแม่ ตั้งแต่เด็กมาแล้วเหนือจะถูกจับเปรียบเทียบกับคุณแม่บ่อยๆ ในหลายๆ เรื่อง เช่น เรื่องใส่ชุดว่ายน้ำ คุณแม่คือหญิงไทยใจงาม พับเพียบเรียบร้อย ตัดมาที่ลูกสาวเห็นหัวนอก สมัยใหม่ เป็นอินฟูลฯ ภาคพื้นทะเล เหนือก็จะชินกับการโดนเปรียบเทียบอยู่แล้ว เราก็แค่รับฟัง แต่เหนือจะไม่รับคำวิจารณ์ด้านลบ ไม่จำเป็นต้องแคร์ แต่ถ้าเรื่องงานโอเคเหนือจะรับฟังแล้วเอาไปปรังปรุงแก้ไข แต่ถ้ามาเปรียบเทียบลูกได้แค่นี้ แม่เป็นถึงรุ่นนั้น เหนือขอบาย ไม่ขอแคร์
ยอมรับว่าตอนเด็กแคร์มากๆ ร้องไห้ไปคุยกับแม่เลย แม่บอกยูไม่ต้องไปสนใจ เขาไม่รู้จักเราจริง และเราไม่สามารถทำให้ทุกคนรักเราได้ เราก็แค่ให้ความสำคัญกับคนที่รักเราก็พอ ยกเว้นคอมเมนต์ที่มันเมกเซ้นต์ก็รับฟังไว้ แต่กับการเป็นผู้จัดเราก็เหมือนแบกหน้าความเป็นลูก กบ ปภัสรามาด้วย ลึกๆมันกดดัน”
ที่ผ่านมารู้สึกทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลย
“ก่อนหน้านี้ช่วยแม่ทำงานเบื้องหลังบ้าง ทำเสื้อผ้าขาย กินนอน ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เหนือนอนเปื่อยอยู่บ้าน นี่คืองานแรกที่เริ่มทำอย่างจริงจัง ก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำงานช้าเพราะจบมาปีกว่าแล้ว เรื่องที่แม่ก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษา แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นความคิดเรา เราอยากจะลองในเวย์ของเรา แล้วมันก็ติดขัด ก็เลยกลับไปหาแม่ หลังๆ ก็คือเชื่อแม่ เชื่อแล้ว”
ล้างภาพดาวเซ็กซี่ อินฟูลฯ ภาคพื้นทะเล บิกินี่หายเกลี้ยงจากโซเชียล
“ส่วนนึงก็พยายามปรับคาแรกเตอร์ตัวเอง คนจะดังแล้วไม่ควรมีรูปวาบหวิวหรือเปล่า จะลงอะไรก็ต้องดูความเหมาะสมของรูป ก็ต้องคัดรูปที่จะลงมากขึ้น ที่ผ่านมาเขาก็แคปเอาไปลงข่าวหมดแล้วแหละก็ไม่เป็นไร ให้มันเป็นอดีตไป ถือว่าจากนี้ก็เริ่มต้นใหม่ เป็นความคิดของเหนือเอง ไม่มีใครมาทักมาบอก เป็นเหนือที่ไปคุยกับทีมงานว่าเหนือควรทำไหม เพราะเหนือเป็นอินฟูลฯ ภาคพื้นทะเลแบบจริงจังมากๆ ทะเลเดือดไม่แผ่วเลยในช่วงเวลานึง
พอมาเป็นผู้จัด มาเล่นซีรีส์ ตัวละครจะมีคาแรกเตอร์น่ารักๆ เหนือเลยอยากจะเสิร์ฟความน่ารักดูบ้าง ให้คนได้เห็นอีกด้านของเหนือว่าเราไม่ได้มีแค่ด้านเซ็กซี่นะ เราสวยได้ น่ารักได้ ก็คงมีบางแหละเซ็กซี่ แต่คำว่าเซ็กซี่ไม่ได้แปลว่าต้องใส่บิกินี่อย่างเดียว โตแล้วเหนือคงจะไม่เดือดแบบนั้นแล้ว ตอนนั้นคือฉ่ำมาก ที่ผ่านมาแม่จะเตือนเสมอว่าจะลงอะไรให้คิดดีๆ นะ เราไม่ใช่โนบอดี้ รูปนั้นมันจะอยู่กับยูไปทั้งชีวิตนะถ้ามันได้เข้าไปในสื่อแล้ว ก็เอาเป็นว่าตอนนี้อะไรแบบนั้นมันเป็นอดีตไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลงรูปเซ็กซี่ แต่จะลงแบบคิดว่าขอบเขตได้แค่ไหน”
หาตรงกลางความคิดพ่อแม่กับลูกที่คนจะเจนและต่างกันสุดขั้ว
“เรียกว่าเราปรับเข้าหากันจนเจอแล้ว ที่ผ่านมาจะรู้ว่าครอบครัวเหนือก็ไม่ได้แผ่วเลยนะคะประวัติแต่ละอย่าง ก็หนักอยู่จนตอนนี้เรามันจูนกัน คุยกันได้แล้วในความรู้สึกเหมือนพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่ของเหนือ ตอนนี้เขาเป็นพ่อแม่ที่เหนือเปิดใจคุยได้จริงๆ ความคิดมันมีแหละที่แตกต่างกันแต่เราจะพยายามหาตรงกลางในจุดที่ลงตัวสำหรับทุกคน เหนือให้เครดิตตัวเองแล้วกัน รู้สึกว่าตอนนี้เหนือโตขึ้นมาก อะไรที่ผ่านๆมาก็เหมือนเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนมันคิดได้เองว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรถูกอะไรผิด เราทุกคนมีความหลากหลายในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะพรีเซนต์อะไรออกมา สำหรับตอนนี้ให้เงิน งาน ความรัก”
หัวใจเป็นศูนย์ พ่อแม่หล่อหลอม คนที่จะมาเกาะเรากินต้องไม่เลือก
“เป็นศูนย์ ตอนนี้โฟกัสการทำงาน อย่ามายุ่ง เพื่อนมีได้ แต่ถ้ามางอแงมาท็อกซิกกับเราเกินเบอร์ เราจะไม่เอา ไม่สนใจเลย ถ้ามาแบบเพื่อนสนิท คุยกันบ้าง อัปเดตชีวิตกัน give me alone ค่ะ ใครจะเข้ามาคือหยุดเลย ไม่ต้องคิดเลย ปิดประตู เหนือไม่ได้โฟกัสกับการมีความรัก เพราะเหนือเพิ่งเริ่มทำงาน อยากที่จะกอบโกยทุกอย่างจนกว่าจะรู้สึกพร้อมที่จะมีใครซักคน
พ่อแม่ไม่เคยกดดันเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตของเราเลย เขาเปิดกว้างเป็นเราเองที่ไม่อยากมี เขาแค่พูดว่ายูอยู่กับใครแล้วสบายใจ อยู่แล้วแฮปปี้ก็โอเคตราบใดที่เขาไม่ได้มาเกาะเรากิน ก็โอเคแล้ว เหนือชอบผู้ชายไทย ไม่ชอบสายฝอ สูง หล่อ รวย ถ้าไม่รวยอย่างน้อยเขาต้องไม่มาเกาะเรากิน ตั้งใจทำงานช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกัน เป็นอะไรที่พ่อแม่หล่อหลอมเหนือมาเลย
เหนือเปิดกว้างนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย แต่ก็ยังไม่เคยคุยกับผู้หญิงจริงจัง ที่มีผ่านมาก็คือผู้ชายเหนือเป็นผู้หญิงที่ชอบมองคนสวย แต่ก็ยังไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิง ยังไม่เคยทดลองจริงจัง พ่อแม่เปิดกว้าง ท่านนี้ดส์อย่างเดียวไม่เอาคนที่มาเกาะเรากิน สำคัญมาก คนนั้นจะต้องไม่มาเอาสิ่งที่เรามี แต่เขาต้องมาช่วยสร้าง ไม่มีพ่อแม่คนได้อยากได้คนมาเกาะลูกเรากินหรอก ถึงฐานะจะต่างกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วช่วยส่งเสริมกันก็โอเคแล้วค่ะ”
สามารถติดตามชมผลงานการเป็นผู้จัดของ เหนือ ดิสรยา ซีรีส์ยูริ เรื่อง Dangerous Queen (คนโปรดของควีน) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ชมสดออนไลน์ BUGABOO.TV และรับชมย้อนหลังทาง YouTube Snur Entertainment