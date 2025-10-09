“ยูกิ ไหทองคำ” อายมาก ใส่ชุดรัดเป้า “พีพี” หวงและห่วง ประกาศสถานะแฟน! (คลิป)

“ยูกิ ไหทองคำ” ยอมรับอาย ใส่ชุดรัดเป้า “พีพี” เผยทั้งหวงและห่วง พยายามพูดให้ฝ่ายหญิงไม่คิดมาก พร้อมบอกสถานะตอนนี้คบกันในฐานะแฟน แม่ฝ่ายหญิงไฟเขียว เข้าทางแม่ตั้งแต่แรก แย้มเตรียมทำเพลงคู่กัน
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย สำหรับกรณีนักร้องสาว “ยูกิ ไหทองคำ”ไปออกรายการหนึ่ง แต่กลับถูกโฟกัสชุดรัดเป้าเกินไป โดยยูกิควงหวานใจ “พีพี พีรชา” เปิดใจว่าไม่ได้ตั้งใจจะใส่ให้เป็นชุดรัดรูปเลย แต่เพราะไม่ได้ลองชุดก่อน และเห็นภาพจากนางแบบที่ใส่ก็คิดว่าน่าจะใส่ได้ แต่ไม่ทันคิดว่าสรีระของคนไม่เหมือนกัน
“เรื่องชุดก็อย่างที่หนูแถลงไปว่าไม่ได้ตั้งใจให้ภาพมันออกมาแบบนั้นจริงๆ ลุคหนูไม่ใช่สายที่จะโชว์แบบนั้นอยู่แล้ว วับๆ แวมๆ ก็ยังโอเคอยู่ แต่อันนี้ก็หนักจริงๆ ยอมรับ แล้วก็ไม่ได้ฟิตติ้งด้วยค่ะ ก็เลือกกันแล้วว่ารายการนี้เด็กน่าจะดูเยอะ พยายามเลือกไม่ให้มีเปิดตรงไหนเลย คือทุกส่วนปิดหมดเลย หนูดูจากในรูปที่ส่งมาตอนแรกข้างบนเป็นผ้าทิ้งตัว ข้างล่างก็ไม่ได้รัดอะไรขนาดนั้น แต่หนูก็ลืมคิดไปว่าสรีระคนมันไม่เหมือนกัน แต่พอมีข่าวออกมาความรู้สึกแรกคืออายค่ะ จริงๆ หนูลงภาพนั้นท้ายๆ เลย
แต่มันเป็นประเด็นเพราะอาจารย์พ่อแกลงภาพนั้นภาพเดียวเลย (หัวเราะ) แล้วก็แฮชแท็กว่ายูกิเบาได้เบา ตอนเย็นก็คิดไว้แล้วว่าเอาแล้ว เตรียมตัวเลย ก็มาจริงๆ คือทีแรกหนูใส่แล้วพี่ทีมงานก็มาบอกว่าไปบล็อกกิ้งเวทีหน่อยได้ไหม หนูก็รีบๆ ไปไม่ทันได้ส่องดูกระจก ในรายการก็น่าจะเห็นแหละค่ะ หนูก็เลยพยายามเอามือมาปิดไว้บ้าง แล้วมันจะมีชายตรงแขน หนูก็เอามาปิดด้วย แต่มันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้ว หลังจากนี้ก็น่าจะต้องลองชุดก่อนค่ะ ต้องดูดีๆ ว่ามันเป็นยังไง เหมาะสมไหมกับงานนี้ จริงๆ หนูไม่เคยมีปัญหาเรื่องชุดเลยค่ะ อันนี้ครั้งแรก”
“พีพี พีรชา” แดนเซอร์หนุ่มสุดหล่อของ “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา เผยทั้งหวงและห่วง ตอนนี้คบในสถานะแฟนแล้ว
ยูกิ : “ตอนที่มีข่าวพี่พีพีเขาอยู่ญี่ปุ่น ก็สายตรงมาเลยบอกว่ากำลังดูข่าวเธออยู่นะ ต้องถามเขาเอง หนูตอบแล้วมันน่าจะไม่อิน (หัวเราะ)”
พีพี : “พอมีข่าวออกมาผมก็พยายามทำให้เขายิ้มครับ ให้คิดเรื่องอื่น ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก เพราะมันออกมาแล้วไปแก้อะไรไม่ได้ ก็ห่วงอยู่แล้วครับ หวงด้วย กลัวสภาพจิตใจเขามากกว่า”
ยูกิ : “เขาก็จะพูดให้หนูขำ ก็ดีค่ะ ดีกว่าอยู่คนเดียว (หัวเราะ)”
พีพี : “สถานะตอนนี้ก็แฟนครับ ก็เขินครับ มันแปลกใหม่สำหรับผมมากเลยตอนนี้ (หัวเราะ)”
ยูกิ : “แม่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ แกจะแค่แซวเล่นเฉยๆ แม่เข้าใจค่ะ เขาเข้าทางแม่ตั้งแต่ทีแรกเลย”
พีพี : “อยู่เป็นครับ (หัวเราะ)”
ยูกิ : “เรื่องผลงานคู่ เห็นอาจารย์พ่อบอกว่าเดี๋ยวจะทำเพลงคู่ให้อยู่ค่ะ”
พีพี : “ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ”
ยูกิ : “ขอบคุณแฟนๆ ด้วยนะคะ ไม่รู้จะพูดยังไงดี หนูรู้สึกว่าโชคดีที่สุดในชีวิต ไม่ว่าจะทำอะไร แม่ๆ พี่ๆ แฟนคลับก็คอยให้กำลังใจและซัปพอร์ตทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องนี้เอง หนูก็ขอบคุณนะคะที่เข้าใจและขอบคุณที่เป็นกำลังใจด้วยค่ะ (ยกมือไหว้)”
พีพี : “ขอบคุณมากๆ นะครับที่ซัปพอร์ตผมและน้อง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของน้องหรือผลงานของผม ก็ขอบคุณที่รักในความเป็นเราครับ”