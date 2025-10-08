เรื่องรักใคร่ห้ามใจกันไม่ได้! “ประจักษ์ชัย” รับห้าม “ลำไย-บอส” แล้ว แต่เหนือการควบคุม ยินดีด้วยถ้าคบ! (คลิป)

“นายห้างประจักษ์ชัย” ไม่ให้ค่าคนแฉเทคิว “ลำไย” แฉกลับชอบด่าลำไยและค่ายไหทองคำ อยู่ไทยฟ้องแน่ แต่ขี้เกียจไปศาลโลก เผยดรามา “ลำไย-บอส เอวหวาน” เปิดตัวที่ญี่ปุ่น เหนือการควบคุม เคยห้ามแล้ว แต่เรื่องรักใคร่ห้ามใจกันไม่ได้ ยินดีด้วยถ้าคบกัน ลั่นใช้งานชี้วัด ทำงานไม่เคยผิดพลาด
กลายเป็นเจ้าพ่อเรื่องดรามาไปซะแล้ว สำหรับ “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ที่ดูเหมือนเรื่องราวต่างๆ จะวิ่งเข้าใส่ไม่หยุด ล่าสุดมีผู้จัดรายหนึ่งออกมาแฉว่าโดนค่ายไหทองคำเทคิวงานคอนเสิร์ตที่ว่าจ้าง “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา ไปโชว์ที่ต่างประเทศ ล่าสุดนายห้างได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในงานไหทองคำแฟร์ มันส์ ม่วน แซ่บ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ ว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน ไม่เคยรู้จัก และไม่ให้ค่าด้วย
“ไม่รู้จักกันเลยกับคนที่บอกว่าผมเทคิว อยู่ยุโรปซึ่งไม่ทราบว่าประเทศอะไรผมไม่ได้ใส่ใจ เพราะไม่ได้จ้างที่ผมและไม่ได้มาจ้างที่ค่าย อาจจะคุยกับโบรกเกอร์ชื่อคุณฝนเมื่อสัก 3-4 เดือน มาเอาคิวไว้แล้วเอาไปขาย ประมาณ 12 คิวที่จะไปยุโรปปีหน้าประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งไม่ได้มาซื้อที่ค่าย เท่ากับว่าโบรกเกอร์ชื่อฝนเอาไปขาย 12 คิว และเราไม่รู้จักกับบุคคลดังกล่าวที่บอกว่าผมเทคิว ซึ่งก็เป็นการที่ทำให้ผมเสียหายด้วย ผมไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องหาราวหรือจะไปฟ้อง ผมเลยไม่ได้ตอบโต้หรือแถลง เพราะทราบว่าบุคคลท่านนี้ต้องการจะมีตัวตนในสื่อ เพื่อที่จะไปโปรโมตแบรนด์หรือสินค้าอะไรสักอย่าง
ฉะนั้นเรื่องที่ว่าผมเทคิวไม่ได้เป็นความจริง เงินมัดจำ 1.5 แสนก็ไม่ได้มาจ่ายที่บริษัท แต่จ่ายกับคนที่ชื่อฝน และเช็กประวัติการพาศิลปินไปแต่ละครั้ง เราก็ต้องเช็กว่าเราสมควรจะไปกับทีมไหน ดูแลเรายังไง ให้พักโรงแรมไหน เราก็ไม่ได้เลือกนะ แต่ขอว่าอย่าทิ้งขว้าง ไม่ใช่ว่าไปนั่งรถประจำทาง บางทีก็รถไฟ เพราะมันขนของลำบาก อันนี้มัน 12 คิวเราดูแล้วน่าจะไม่โอเค เพราะเราเช็กประวัติต่างๆ แล้วน่าจะไม่ใช่คนที่เราจะต้องไปร่วมงานด้วย”
บอกถ้าอยู่ไทยฟ้องแน่ แต่นี่อยู่ต่างประเทศ ขี้เกียจไปขึ้นศาลโลก
“ที่เขาพาดพิงมาถ้าอยู่ในไทยเราฟ้องหมิ่นประมาทได้ แต่ว่าเอาเถอะขี้เกียจฟ้องคน โดยสันดานแล้วไม่อยากฟ้องใคร เพราะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เขาแค่โหนกระแสหรืออยากให้ผมตอบโต้ อันนี้เขาเรียกว่าอยากแหย่รังแตน อยากแหย่เสือหลับ แต่ไม่ ประจักษ์ชัยมีสติแล้วตอนนี้
ถ้าจะทวงเงินมัดจำก็ไปคุยกับโบรกเกอร์ท่านนั้นเอา พอโพสต์มาแบบนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าคุณฝนไปขายให้ใครบ้าง คนนี้แต่ก่อนทุกคอมเมนต์ด่าลำไย เวลาที่ไหทองคำมีประเด็นดรามาอะไรก็ไปคอมเมนต์ ก็เลยคิดว่านี่ต้องเป็นแบล็กลิสต์สำหรับค่ายเราแล้ว น่าจะไม่ใช่คนที่ปลื้มเราหรืออยากให้เราไปจริงๆ เพราะโจมตีลำไยและโจมตีค่ายไหมาโดยตลอด แต่วันนี้อยากมีแสงก็เลยบอกว่านายห้างประจักษ์ชัยเทคิว ถ้าอยู่ในประเทศไทยผมอาจจะมีอารมณ์ที่จะฟ้องหมิ่น แต่ผมขี้เกียจยื่นศาลโลก ผมก็เลยไม่เอา ปล่อยผ่าน
ส่วนใหญ่เวลาเรารับงานต่างประเทศจะผ่านผู้จัด แล้วผู้จัดก็จะไปขายต่อ เพราะบางครั้งผู้จัดอาจจะมีกำลังทำแค่ 2 คิวหรือ 2 เมือง นอกจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้เพื่อนๆ ช่วยกัน ประเทศนั้น ประเทศนี้ หรือผู้จัดแต่ละประเทศซื้อคิวไป ส่วนมากจะเป็นโบรกเกอร์ในประเทศไทยนี่แหละครับ ก็จะเป็นโบรกเกอร์ที่เราดูแล้วความชัวร์คือจ่ายก่อนบิน หรือกลับจากไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วไม่จ่ายก็มี
มีศิลปินโดนหลายคน เราก็มีการสกรีนกันอยู่ครับ ก็ต้องเข้มงวดครับ เพราะการจะไปต่างประเทศเราก็ต้องเสียคิวในประเทศไทยอยู่แล้ว และการเดินทาง การสุ่มเสี่ยงต่างๆ ในการเดินทาง เราก็ต้องเซฟศิลปินเรา ยืนยันว่ารายนี้ไม่เกี่ยวกับประจักษ์ชัย แต่เอ่ยชื่อผมอย่างแซบเลย และปกติถ้าเกิดเรามีปัญหาเอ็กซ์ซิเดนต์อะไรต่างๆ เราก็สามารถแจ้งยกเลิกได้ก่อน 15 วันอยู่แล้วตามสัญญา แต่นี่อีกเกือบ 1 ปี เขาแค่โหยหาแสง แต่ตอนนี้ผมตั้งสติได้แล้ว ผมก็เลยไม่ปะทะ”
แจง “ลำไย” ไลฟ์กินปลากระป๋องในสนามบิน รู้เท่าไม่ถึงการณ์
“เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นกรณีตัวอย่างแรกในโลกใบนี้ ซึ่งกินเนสส์บุ๊กอาจจะบรรจุไว้ (หัวเราะ) เป็นเรื่องแปลกใหม่ ก็ไม่เคยเห็นคนไหนที่ไปกินปลากระป๋องในสนามบิน อาจจะต้องเป็นระดับศาลฎีกาที่ออกมาว่าไม่ให้กินปลากระป๋อง ถ้าเป็นทุเรียนเราพออนุมานได้ แต่ปลากระป๋องบางทีมันก็ไม่ได้เหม็นจริง ไม่ได้เหมือนปลาร้า ก็ถ้าผิดพลาดประการใด เราสัญญาว่าจะไม่ทานปลากระป๋องที่สนามบินครับ แต่ตอนแรกลำไยก็ไม่รู้ว่ามีดรามา น่าจะอยู่บนเครื่อง เพราะมันไวมาก คนที่ถ่ายคลิปมาก็คือคนที่ไปด้วยกันนั่นแหละ น้องที่เป็นผู้จัดการส่วนตัว เขาก็ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เจตนาให้เป็นคอนเทนต์หรือดรามาแต่อย่างใด
ถ้ายังไม่มีพรีเซ็นเตอร์เข้ามา กระแสมามันต้องตีตอนร้อน ผมเลยจะทำปลากระป๋องตรายายแล่ม เพราะผมได้ลิขสิทธิ์จากอาจารย์หมูคันไถ คนแต่งเพลงยายแล่ม เจ้าของเพลงลิขสิทธิ์ยายแล่มโดยแท้จริง เพื่อที่จะใช้คำว่ายายแล่มเป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นกะปิเกาะช้างตรายายแล่ม ปลากระป๋องตรายายแล่ม ยาสตรีฟิตกระชับระงับกลิ่นตรายายแล่ม”
เผยความสัมพันธ์ “ลำไย-บอส เอวหวาน” เป็นเรื่องเกินควบคุม เคยห้ามเคยเตือนไปแล้ว
“ภาพน้องลำไยไปญี่ปุ่นกับใคร อาจจะเป็นเอไอ เดี๋ยวนี้เอไอมันไม่รู้ภาพไหนภาพจริง เป็นเอไอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ แต่อาจจะเหมือนอยู่บ้าง อาจจะทรงผมเหมือนกัน เป็นเอไอหรือเปล่าต้องดูภาพด้วยนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้เอไอมันเยอะ แต่คนชี้เป้าเป็นน้องบอสเหรอ ก็อาจจะเป็นจริง ก็ว่ากันไป
อันนี้ก็สุดแล้วแต่และมันเหนือการควบคุม มันเป็นเรื่องของวัยรุ่น ทุกคนก็มีวุฒิภาวะ การรักกันก็เป็นสิ่งที่ดี ผมก็ทำได้ดีที่สุด ใครไม่เป็นนายห้างประจักษ์ชัยผู้มากด้วยดรามา ท่านจะไม่มีจิตใจอันกล้าแกร่งขนาดนี้ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดรามาฝั่งลำไยหรือฝั่งของยูกิแต่งชุดอะไรเนี่ย มันก็ต้องปลงและทำใจ ผมอยู่กับการสร้างศิลปิน ก็รับได้ครับ
ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการห้ามแล้ว แต่มันเหนือการควบคุม เรื่องความรักความใคร่มันห้ามใจกันไม่ได้หรอกครับ เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ขอให้ทำงานได้ รู้หน้าที่ ตั้งแต่มีดรามาเมื่อวันที่ 4 มี.ค.จนถึงวันนี้ 7 ต.ค. ลำไยก็ยังไม่มีวันไหนที่หยุดเลย ยังทำงาน ยังอยู่หน้าสื่อตลอด ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ในการแสดง ก็ถือว่าเอาผลงานเป็นตัวชี้วัดอยู่ ก็เข้าใจว่าน้องเหนื่อย น้องก็อยากจะมีฟีล ทุกวันที่ 3 ต.ค.น้องก็จัดวันเกิดอยู่แถวเลียบด่วน ไม่ไกลไปจากเลียบด่วนรามอินทรา จนไม่รู้จะไปร้านไหนบ้างแล้ว ร้านคาราโอเกะร้านไหนก็ไปกันหมดแล้ว จัดกันทุกธีมแล้ว ปีนี้ก็เลยว่าอยากไปญี่ปุ่น เราก็สนับสนุน แต่เอไอไปด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ มันหลุดมา
ผมก็อยากจะแนะนำในสิ่งที่ดีแหละ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายจนสังคมยากแท้จะให้อภัย ก็ปรับตัว ปรับปรุงตัวเอง อาจารย์ก็ได้แค่บอกครับ จริงๆ เขาเป็นคนสาธารณะก็เป็นห่วงเรื่องการวางตัว แต่ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว 10 ปีแล้วนะลำไย จุดกำเนิดของลำไยกับค่ายก็มาครบ 10 ปีแล้ว ต่อจากนี้ผมก็รับได้ทุกสถานการณ์ ก็ยินดีด้วยไม่ว่าจะคบกันหรือว่าจะจิ้นกัน หรือยูกิ-พีพีจะจิ้นกันหรือจะจริงกัน ก็เป็นสีสันของวงการคนดังไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรครับ ผมมีหน้าที่บริหารคิวและสร้างนักร้องครับ”