“ปอ อรรณพ” เผยมีปัญญาเที่ยวเยอรมนี 7 เป็นของขวัญวันเกิดตัวเอง ยังไม่มีละคร

“ปอ อรรณพ” ขำๆ มีปัญญาไปเยอรมนี 7 วันฝึกสปีกอิงลิช อยู่นานแบบ “โบว์ เมลดา” ไม่ได้ ได้กินอิ่ม นอนหลับ เป็นรางวัลของตัวเองในวันเกิด รับตอนนี้ยังไม่มีละคร อยู่ได้ด้วยธุรกิจอาหารใต้ของครอบครัว
ไปเที่ยว ไปดูบอลที่ประเทศเยอรมนี ให้รางวัลตัวเองในช่วงวันเกิด ล่าสุด “ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์” เผยชีวิตตอนนี้ ไม่มีละคร แต่ยังมีธุรกิจอาหารใต้ ที่ทำมา 8 เดือน กำลังไปได้สวย กลายเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว
“ไปเที่ยว ไปดูบอล แล้วก็ไป October fest มา ไปพักผ่อน แล้วก็เป็นทริปวันเกิด ไปชิล ไปดื่ม ไปเอนเตอร์เทนหลังจากที่ทำร้านอาหาร (ได้กำไรเยอะ ก็เลยไปเที่ยว?) ก็ประมาณนั้นครับ คือมันเป็นทริปที่จองไว้นานแล้วด้วย ไปกับเพื่อน 7-8 คน ไม่มีคนพิเศษ เพราะถ้ามีคนพิเศษต้องไปกัน 2 คน
ทริปนี้ก็เหมือนให้รางวัลตัวเอง มันเป็นช่วงวันเกิดตัวเองด้วย คือไปประเทศเยอรมนี หนึ่งไปงาน October fest เพราะมันเป็นเทศกาลเบียร์ของเขา ส่วนอังกฤษก็ไปดูบอล ก็เต็มอิ่ม เพราะว่าเวลาเที่ยวผมก็เต็มที่ทุกอย่าง กิน เที่ยว พักผ่อน สนุก พูดคุยเฮฮากับชาวต่างชาติ ก็ไปฝึกภาษาด้วย ไปฝึกสปีกอิงลิชแหละ 7 วัน อย่าง โบว์ (เมลดา สุศรี) เขาไปเป็นเดือน เรามีปัญญาไปแค่ 7 วัน นี่ก็กลับมาแล้วพร้อมรับงานทุกรูปแบบเลยครับ ตอนนี้ใครที่จะจ้างไปทำอะไรได้หมดเลย ก็พร้อมที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าบัตรเครดิต ตอนนี้ทำร้านอาหารใต้อยู่ ถือเป็นธุรกิจหลักของเรา เพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำมันเป็นธุรกิจครอบครัว แล้วก็อยู่ได้ยาวๆ”
เศรษฐกิจแย่ มีผลกระทบนิดหน่อย
“เรื่องเศรษฐกิจก็นิดหน่อย คือช่วงที่เปิดร้านคนเต็มมาตลอด แต่ก็จะมี 1-2 เดือนนี้ที่อาจจะมีสัปดาห์นึงที่มีวันว่างบ้าง แต่ก็ไม่มาก ถ้าไม่มีเลยก็ยังถือว่าโอเค เพราะเราเข้าใจว่าลูกค้าน้อยลง มันก็ต้องเครียดอยู่แล้ว เพราะว่าทำร้านมันก็มีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่า คนงาน แต่ผมรู้สึกว่าต้องสู้ ทำสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้มันดีที่สุด แล้วคนก็จะกลับมาเป็นลูกค้าซ้ำ”
มีความสุข เต็มที่กับงานในวงการ แต่งานเดียวไม่พอแล้ว
“ผมว่าตอนนี้งานเดียวยังไม่พอ งานในวงการก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ เรื่องของละครมันอาจจะน้อยลง แต่เราก็ต้องหาสิ่งที่เอามาเสริมตัวมากขึ้นสำหรับงานในวงการ ส่วนตัวผมนะ ก็เต็มที่ที่สุด อยากอยู่นานๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบ ไม่ว่าจะร้องเพลง เต้น เล่นละคร หรือเป็นพิธีกร เรารู้สึกว่ามันมีความสุข มันเป็นงานที่เรารัก เราก็อยากจะยืนตรงนี้ให้นานที่สุด แต่ถ้าสถานการณ์มันเป็นประมาณนี้ เราก็ต้องหาอาชีพอื่นเสริม ซึ่งตอนนี้ผมก็แพลนว่าจะเปิดร้านอาหารอีกเหมือนกัน เพราะว่าตัวเองชอบ แล้วก็มีความสุขที่ได้ทำเกี่ยวกับอาหาร
ก็ฝากติดตามด้วย เพราะว่าเราก็ตั้งใจทำมาก เรียกว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่ง อย่างร้านแรกเป็นร้านอาหารใต้ที่พ่อเป็นคนทำ แต่ร้านต่อไปก็จะเป็นร้านที่เราคิดเมนูเอง เป็นอาหารร้านใหม่ หรืออาจเป็นอาหารแนวแซบๆ สไตล์เราผสมๆ เพราะว่าเราก็มีหลากหลายสไตล์ ในร้านก็อาจจะมีหลากหลายแบบ”
8 เดือนกับร้านอาหารใต้ ยังวัดอะไรไม่ได้
“ถามว่าอยู่ตัวไหม เรายังวัดไม่ได้ เพราะว่ามันเพิ่งจะ 8 เดือนกับร้านอาหารใต้ แต่มันก็รู้สึกว่ามันไปได้ เพราะเรามีซิกเนเจอร์หรือจุดเด่น ร้านอาหารใหม่ก็มองไว้ว่าอยู่แถวเมืองเก่า เขตพระนคร ตรงเส้นราชดำเนิน ก็จะใกล้ๆ กันกับร้านอาหารใต้ เพราะอยากได้โซนเดียวกันครับ จะได้วิ่งดูได้ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าคนไปเดินถ่ายรูปเยอะ แล้วก็มีกำลังซื้อ แล้วรถไฟฟ้ากำลังจะขึ้นด้วย แต่ปีนี้คงไม่ทันครับ กำลังคุยเรื่องการเช่าตึก ต้องหาเงินเพิ่มก่อนครับ เพราะร้านอาหารใต้นี้ก็หมดแล้ว”
ยังไม่มีละครติดต่อ
“ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนไหนติดต่อมาเลย ติดต่อมาได้ครับ คือไม่ต้องตัวหลักก็ได้ เล่นได้ทุกแบบ จะเป็นพ่อก็ได้ คืองานน้อยลงถามว่ากระทบไหม ก็กระทบแหละครับ แต่ว่าเราก็ยังมีร้านอยู่ ก็ไปๆ มาๆ แล้วผมมีร้านที่เชียงรายที่ไปหุ้นกับเพื่อนทำด้วย ก็ได้อยู่ โอเคครับ อยู่ตัวตามนั้น”
ซุ่มแต่งเพลง แต่ไม่รู้จะมาไหม เพราะหายไปนาน เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จัก AF
“กำลังแต่งอยู่ครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนคิดถึงสไตล์เรา ก็กำลังจะสานต่ออยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า เพราะว่าเราก็หายไปนานมาก จะเปิดเพลงใหม่ก็ฝากคนดูติดตามเพลงใหม่ด้วย เพราะไม่รู้ว่าตลาดเพลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนตกยุคไปแล้ว แต่ก็พยายามทำกลับมาอยู่
ตอนนี้ AF กำลังมาแล้วครับ หวังว่าเราจะได้กระแสจากเอเอฟกลับมาบ้าง ให้คนยังรู้ว่าเอเอฟคืออะไร เราก็เป็นเอเอฟนะ รุ่นที่7 ผ่านมา15-16 ปีแล้ว คือเด็กรุ่นใหม่เขาถามว่า AF คืออะไร อย่างมีคนบอกลูกเขาว่า นี่ๆ พี่ปอAF ลูกเขาก็ถาม AF คืออะไร”