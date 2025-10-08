xs
“หนุ่ม กรรชัย” เปิดเหรียญหลวงพ่อทวดทองคำ ที่ไม่มีใครเคยเห็น! ถามเซียนพระ “แท้หรือเก๊” ก่อนเฉลยสุดพีก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นประเด็นที่คนสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับศึกวิวาทะระหว่างเซียนพระ “โอ๊ต บางแพ” กับ “บอย ท่าพระจันทร์”ปมเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือเก๊ ซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม

ขณะที่รายการโหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องนี้ ในวันนี้ (8 ต.ค.) ต่อจากเมื่อวานนี้ ที่สองฝ่ายมาออกรายการเผชิญหน้า แต่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม โดยวันนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ได้เปิดมุมมองเซียนพระอย่าง โทน บางแค, อ.รักษ์ และ ต้น ท่าพระจันทร์แต่สิ่งที่ทำเอาฮือฮา คือหนุ่ม กรรชัย ได้นำเหรียญหลวงพ่อทวดทองคำ ซึ่งเซียนพระไม่เคยเห็นมาก่อน มาเปิดครั้งแรกในรายการ เล่าที่มาที่ไปสุดพีก
 
หนุ่ม : เอาภาพหลวงพ่อทวดที่เป็นทองคำขึ้นมา เคยเห็นกันมั้ย

ต้น : ปี 2505 ใช่มั้ยครับ

หนุ่ม : ถูกต้องครับ

โทน : ไม่เคยเห็น แต่เป็นเตารีด แต่พิมพ์เป๊ะเลยนะครับ

หนุ่ม : จะบอกว่าพระองค์นี้ ไม่ค่อยมีใครได้เห็น เซียนนั่งอยู่ตรงนี้ เคยเห็นมั้ย คิดว่าเก๊มั้ย

ต้น : ถ้าจากรูป แทบไม่มีใครเคยเห็น เพราะเตารีดนวะ เขาบัญญัติไว้แล้ว เนื้อนวะ เนื้อทองเหลือง ทองแดง เขาเรียกโลหะผสม

หนุ่ม : อ.รักษ์เคยเห็นมั้ย

อ.รักษ์ : ไม่เคย

หนุ่ม : ดูแล้วเก๊มั้ย

อ.รักษ์ : ถ้าดูจากสรีระโครงสร้าง ไม่น่าเก๊

โทน : เป๊ะ

อ.รักษ์ : แต่พระองค์นี้มีการแต่งนะ ตอกที่ขา ตอกที่บัว แต่ที่ดูแล้วไม่น่าเก๊ เพราะโครงสร้างใบหน้า เป็นหน้าเดิมของพิมพ์เอ ใบหน้ามันชัดเจน ถ้าจะเก๊เขาจะแต่งฐานแต่งบัวเพื่ออะไร ในเมื่อพระชุดนี้ไม่มีการแต่ง เก๊ต้องเก๊ทั้งดุ้นเลย

หนุ่ม : พระองค์นี้ ผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็น พระองค์นี้ถูกสร้างมาแค่ 2 องค์ องค์นึงอยู่กับคณานุรักษ์ อีกองค์อยู่กับพี่ชายผม เป็นพระของจอมพลสฤษดิ์ เป็นคุณพ่อพี่สะใภ้ผม เลยตกมาอยู่กับพี่ชายผม

โทน : องค์นี้เป็นของจอมพลสฤษดิ์

หนุ่ม : ใช่ครับ

อ.รักษ์ : ถึงบอกว่าไม่เคยเห็น ก็ใช่ว่าจะไม่มี

หนุ่ม : ต้องบอกก่อนนะ ที่เอามาให้ดู ไม่ได้จะมาหักล้างคนใดคนหนึ่งนะ เพียงแต่ว่าคุณปานเทพ คณานุรักษ์ พูดไว้ว่าบางอย่างอาจมี แต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา บ้านเขา บางคนอาจตีเก๊ก็ได้เพราะไม่เคยเห็น อาจไม่รู้ ผมก็ตอบไม่ได้ แต่เมื่อวานทายาทคณานุรักษ์โทรไปหาพี่ชายผม พี่ชายกำเนิดพลอยเลยนะ คุณพ่อเดียวกับผม ถามว่าพระยังอยู่มั้ย พี่ชายบอกว่ายังอยู่ ก็แล้วแต่พิจารณา ไม่ได้ไปหักล้างคนใดคนหนึ่งนะ

อ.รักษ์ : ของบางสิ่งไม่เคยเห็นมันก็มี ด้วยความใกล้ตัวเป็นพระพี่ชายก็เอามาให้ดู แต่ก็ไม่มีผลต่อบอยหรือโอ๊ตหรอก ถ้าถามผม เหรียญโดยมาตรฐานสากล เราดูกันที่ตัวตัด แต่โอ๊ตเองเขาก็คนเป็นพระ แต่ที่เขาดูเหรียญนี้เก๊เพราะเขาดูตัวตัดไม่เหมือน เมื่อมีเหตุ มีหลักฐานทุกอย่างมาอ้างอิงแล้ว ก็ให้ผู้ชมทางบ้านตัดสินกันเอาเอง บอยเขาก็แสดงความเป็นมาตรฐานของเขา ถ้าไม่เชื่อว่าแท้ มึงเชื่อว่าเก๊ ก็ไปหาเก๊แบบนี้มาขายกูอันละ 5 ล้าน นี่คือจุดยืนของเขา จุดยืนคนเล่นพระแท้ อย่างผมดูหลวงปู่ทวด ถามพี่ชายพี่หนุ่ม 2 ล้านขายมั้ย นี่เปรียบเทียบ คนเห็นพระแท้จะออกอาการแบบนั้น แต่ถ้าคนดูพระเก๊ จะบอกว่าพี่หนุ่ม พี่ชายพี่โดนพี่สะใภ้หลอก เลอะเทอะ เอานิยายอะไรมาวะเนี่ย นี่คือข้อคิดแต่ละคน แต่จุดยืนของคนเล่นพระแท้คือถ้าดูแท้แล้ว ชอบแล้ว ดูใช่แล้ว มึงจะขายเท่าไหร่ มันคนละมุมมองไป

ต้น : การเล่นพระ ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้พระเก๊เยอะกว่าพระแท้ พระเก๊มีทุกวัน ที่มาถกเถียงหาข้อมูล เพราะเราต้องมีจุดเหมือนกันที่ใช้ในการดู ณ วันนี้เหรียญใครจะพูดตำหนิตรงไหนก็แล้วแต่ แต่จุดสำคัญที่ทุกคนยอมรับ จุดสำคัญที่เป็นจุดสากลในการซื้อขาย ในการสะสม ในการให้คำแนะนำ ชี้แนะ ขอบข้างเป็นสิ่งสำคัญ เหรียญยุคเก่า ยุคกลาง ยุคใหม่ ทุกสิ่งอย่าง ขอบข้างเป็นองค์ประกอบอย่างนึงของการพิจารณา

หนุ่ม : ทีมงานเขียนมาบอกว่าพี่ต้นจะซื้อจริงหรือเปล่า

ต้น : ถ้าคุณหนุ่มถอดมา คุณหนุ่มไม่ดัง ผมดังแทน

โทน : ขายหรือเปล่า

หนุ่ม : พี่ต้นจะมาขอซื้ออาจารย์นำผม 4 ล้าน

ต้น : สร้าง 44 เหรียญ

หนุ่ม : (หัวเระา) เอาไว้ก่อนพี่














