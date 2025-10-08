808 Festival 2025 คัมแบ็ก! 3 วัน 3 คืน รวมตัวจี๊ดดีเจโปรดิวเซอร์ระดับโลก เอาใจคนฟังเพลงทุกวัย

808 Festival 2025 คัมแบ็ก ครั้งที่ 12 สุดเซอร์ไพรส์! รวมกว่า 10 ดีเจโปรดิวเซอร์ชั้นนำของโลก เอาใจกระแสคนฟังเพลงทุกวัย เต็มแม็กซ์ทุกบีท 3 วัน 3 คืน
ตามนัดหมาย สร้างซีนยิ่งใหญ่ทุกสิ้นปีแบบไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวัง! สำหรับ 808 Festival ที่ยืนหนึ่งแลนด์มาร์กงาน EDM ปลายปีที่ทุกคนรอคอย โดยการกลับมาในปี 2025 นี้ก็ยังคอนเซ็ปต์ความสนุกแบบยืนหนึ่งยึดพื้นที่ ไบเทค บางนา วันที่ 5-7 ธันวาคม พร้อมไลน์อัปแน่นๆ ทั้งตัวพ่อ ตัวแม่ ตัวจี๊ด ที่มีความสำเร็จระดับโลกที่ชาวคอมมูนิตี้ EDM ชาวไทยรอพบเจอ ไปจนถึงไลน์เจนใหม่ที่มีกระแสล้นหลามในโซเชียลจนกลายเป็นขวัญใจ GENZ โดยแค่เปิดเฟสแรก ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นตัวท็อปของเทศกาล EDM ในไทยอย่างแท้จริง เมื่อแฟนๆ ได้เห็นชื่อของ Charlotte de Witte, Dom Dolla รวมถึงคลื่นลูกใหม่ และตัวท็อปจากทั่วโลกอยู่บนไลน์อัป
เมื่อ 808 Festival เปิดชื่อดีเจคนแรก ก็สร้างความตื่นเต้นทันทีกับ Charlotte de Witte ดีเจโปรดิวเซอร์ชาวเบลเยี่ยมผู้คว้าอันดับ 1 Techno DJ จาก DJ MAG ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 5 ปีซ้อน และปีนี้กำลังจะมีอัลบั้มเต็มของตัวเอง หลังสร้างมินิอัลบั้ม หรือ EP 25 ชุดที่ติดชาร์ตทุกชุด รวมถึงเคยได้ไปแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza รวมถึงเป็นดีเจแนว Techno คนแรกที่ขึ้นเวที Ultra Music Festival และเป็นดีเจหญิงคนแรกที่ได้เป็น Headline งาน Detroit’s Movement Festival ในรอบ 23 ปี ซึ่งดนตรีแนว Techno ที่เธอนำมาสร้างผลงานมาพร้อมพลังงานล้นเหลือที่จะทำให้ทุกงานของเธอออกมาทรงพลังสุดๆ ทำให้เธอได้ร่วมงานกับแบรนด์อย่าง Yves Saint Laurent, LiveWire รวมถึง แพลตฟอร์ม KNTXT ที่ทำทั้งค่ายเพลง อีเวนต์ และแฟชั่นไว้ด้วยกัน เรียกได้ว่าเธอคนนี้ไปสุดทุกทางจริงๆ
ตามด้วยชื่อที่สร้างความฮือฮาสุดๆ เสียงตอบรับในโซเชียลหลังประกาศข่าวดีไปกับ Dom Dolla ที่จะมาเยือน 808 Festival ครั้งแรก! “Dom Dolla” เป็นศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy และเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์-ดีเจที่ร้อนแรงที่สุดในโลกเวลานี้ ซึ่งเขาเป็นที่รู้จักจากเพลงฮิตระดับโลก “Take It”, “San Frandisco”, “Pump The Breaks” และ Strangers ft. Mansionair รวมถึงเพลง “Miracle Maker” ที่ถูกยกให้เป็น “Hottest Record” โดย BBC Radio 1 และต่อยอดด้วยผลงานดังอย่าง Rhyme Dust กับ “MK”, “Eat Your Man” กับ Nelly Furtado, “Saving Up” และ Forever กับ Kid Cudi จนทำให้ยอดสตรีมรวมทะลุ 1 พันล้านครั้ง
Dom Dolla ยังคว้ารางวัลใหญ่มาแล้วมากมาย ทั้งการชนะ ARIA Awards ถึง 3 ครั้ง รวมถึงการถูกยกย่องโดย Billboard, DJ Mag และ Rolling Stone ว่าเป็นศิลปินที่ต้องจับตามองที่สุดคนหนึ่งในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และในปีนี้เขาจะพาเซทที่ทุกคนรอคอยในค่ำคืนสุดพิเศษไปพร้อมกัน อดใจให้ไหว
มาต่อกันที่ Indira Paganotto หนึ่งในศิลปินหญิงแกร่งที่มาแรงที่สุดจากสเปน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการ ด้วยการผลักดันแนวเพลงใหม่ที่เรียกว่า Psy-Techno จนทำให้แนวเพลงนี้เป็นกระแสระดับโลกผ่านค่าย ARTCORE และผลงานมากมายทั้ง “Dragon” ร่วมกับ Armin Van Buuren หรือ “Himalaya” ที่เป็น EP เปิดประตูสู่ Psy-Techo ได้อย่างชัดเจน ก็ทำให้ตอกย้ำว่าเธอเป็นหนึ่งในศิลปินสาวที่พร้อมแหวกว่ายออกมา และลองทำอะไรใหม่ๆ ให้กับแฟนเพลงได้ฟังตลอดเวลา และที่ผ่านมาผลงานเธอไม่ได้เข้าตาแค่แฟนเพลงเท่านั้น แต่ยังเข้าตางานเฟสติวัลระดับโลกหลายๆ งาน ตั้งแต่ Tomorrowland, Coachella, Sónar Festival, Exit Festival และอีกมากมาย ในปี 2025 เธอกำลังเดินหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม กับการได้เล่น Hï Ibiza Residency ทุกคืนวันศุกร์ และได้มาเยือน 808 Festival ในฐานะอีกหนึ่งดีเจโปรดิวเซอร์ที่ไม่ควรพลาด
ส่วนใครที่ชอบดนตรี Techno แบบไม่เหมือนใครคราวนี้แฟนๆ จะได้พบกับ Juliet Fox ดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลีย ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในศิลปิน Techno ที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ โดยผลงานของเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับเสียงที่มาความหลอนๆ ที่เธอใส่ลงไปเองในทุกเพลง จนกลายเป็นจุดเด่นที่สร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลกและทำให้ศิลปินมากมายนำเพลงของเธอไปเปิดในงานใหญ่ๆ ทั่วโลกอย่าง Tomorrowland, Awakenings, Ultra Europe, Sonus Festival, DC10, Amnesia และ Printworks และที่ผ่านมา Juliet Fox เธอได้ขึ้นแสดงตามคลับและเฟสติวัลชั้นนำทั่วโลก รวมถึงยังเดินหน้าด้วยแสดงในงานระดับตำนานอย่าง Awakenings กับ TimeWarp มาแล้ว และวันนี้ก็ถึงคิวของชาว 808 Festival ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่จากเธอ
และสำหรับใครที่กำลังอัปเดตเทรนด์ EDM โลกปีนี้อย่างใกล้ชิด ปีนี้ก็เตรียมพบกับ Odd Mob ดีเจและโปรดิวเซอร์จากออสเตรเลียที่กำลังมาแรงสุดๆ ในเวลานี้ ผลงานของเขาเต็มไปด้วยการคิดนอกกรอบ และลองทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น โดยเขาเริ่มต้นจากเพลง “Is It A Banger” (2014) ที่ติดชาร์ต triple j’s Hottest 100 และสะสมยอดสตรีมมากกว่า 7 ล้านครั้ง ตามมาด้วยเพลง “Intrinsic” และ “Lithium” ที่มียอดสตรีมทะลุ 20 ล้านครั้ง พร้อมเข้าชิงรางวัล AIR Awards ในปี 2019 และเขายังคงปล่อยเพลงฮิตมาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงในปี 2022 คือจุดเปลี่ยนสำคัญไปตลอดกาลเมื่อเขาปล่อยซิงเกิล “LEFT TO RIGHT” ที่ใช้ท่อนจากเพลงดัง Crank That ของ Soulja Boy จนถูกศิลปินระดับโลกอย่าง Diplo, Dom Dolla, Disclosure, Chris Lake, ACRAZE และ John Summit นำมาเปิด จนแฟนเพลงทั่วโลกได้รู้จักศิลปินที่ชื่อ Odd Mob มากขึ้น และล่าสุดเขาได้นำเพลง “Get Busy” ของตำนานอย่าง Sean Pual มารีมิกซ์ใหม่จนสามารถกวาดยอดสตรีมไปสูงถึง 90 ล้านครั้งและได้ขึ้นเล่นทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย รวมถึงเทศกาลระดับโลกอย่าง Tomorrowland, Parookaville และ Coachella นับได้ว่าปีนี้เป็นปีของ Odd Mob จริงๆ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวแทนจากออสเตรเลีย กับ William Kiss โปรดิวเซอร์และดีเจจากเมลเบิร์น ที่สร้างชื่อในโลก Techno ด้วยสไตล์ที่เฉพาะตัวของเขา ผลงานของเขาออกกับค่ายดังอย่าง Gudu, UNCAGE, Rekids, Club Bad และ 23rd Century ของ Carl Cox ที่มียอดสตรีมมากกว่า 8 ล้านครั้ง และได้ขึ้นงานเฟสติวัลดังๆ ทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงงาน Beyond The Valley Festival “William Kiss” มีพื้นฐานจากเรื่องเพอร์คัสชันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้เพลงของเขาเต็มไปด้วยความเป็นตัวเองที่สูงมาก อย่างเพลง “Hypnitize” ของเขาก็มีจังหวะการลองใส่จังหวะเพอร์คัสชันเขามาแทรกแทรง ทำให้ความรู้สึกของการฟังเพลง Techno ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
อีกหนึ่งชื่อที่ไม่ควรพลาดใน 808 Festival คือ SPACE 92 ดีเจผู้พลิกโฉมวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการผสมผสานเพลงเทคโนที่ผสมผสานความเป็นแทรนซ์ เข้ากับซาวด์แบบภาพยนตร์ไซไฟและความเป็นยุค 80 รวมถึงไวบ์ย้อนยุคที่ไม่เหมือนใคร พร้อมเคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่าง Hardwell, Hi-Lo และ Reinier Zonneveld โดยปัจจุบันนี้ SPACE 92 ถือเป็นดีเจโปรดิวเซอร์ Techno Peak Time/Drive ที่มียอดขายสูงสุดในโลก และเป็นที่ต้องการตัวจากเฟสติวัลทั่วโลกเช่นกัน
สำหรับใครที่ชื่นชอบดีเจโปรดิวเซอร์ที่มาเป็นทีม คราวนี้เตรียมพบกับ PAN-POT ดูโอ้ระดับตำนานจากเบอร์ลิน นำโดย Tassilo Ippenberger และ Thomas Benedix ผู้สร้างสรรค์แนวเพลง Techno ที่ดิบ ลึกลับ และเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหา พวกเขาแจ้งเกิดจากอัลบั้ม Pan-O-Rama ในปี 2007 ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ และก่อตั้งค่าย Second State ที่ผลักดันศิลปินรุ่นใหม่มากมายอย่าง Amelie Lens และ Indira Paganotto และด้วยประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ Pan-Pot ตระเวนโชว์มาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่ Time Warp, Awakenings, Glastonbury ไปจนถึง Tomorrowland ด้วยเสน่ห์ของพวกเขาคือการอ่านบรรยากาศคนดูได้ขาด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงคลับหรืองานเฟสติวัล การันตีว่าพวกเขาเอาคนดูอยู่ทุกงานแน่นอน
เพื่อเป็นการเสิร์ฟความสนุกให้กับคนที่ชอบไวบ์ Big Room ปีนี้ 808 Festival ก็ขอพา Maddix ดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวดัตช์ ที่เป็นที่รู้จักจากแนวเพลง Big Room Techno ที่มีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆ มาพบกับทุกๆ คน โดยในปี 2019 เขาได้สร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่กับเพลง Ecstasy ที่ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักวงการเพลงมากขึ้น
ผลงานของ Maddix ไม่ได้หยุดแค่เพลงเดี่ยว แต่ยังรวมถึงการร่วมงานกับศิลปินอย่าง Hardwell, Umek, KSHMR, Timmy Trumpet และรีมิกซ์ให้กับ Tiësto และ Armin van Buuren ขณะที่ซิงเกิล Heute Nacht และ My Gasoline ยิ่งตอกย้ำชื่อเสียงให้เขาโด่งดังไปทั่วโลก
พร้อมได้รับการสนับสนุนจากศิลปิน Techno แถวหน้าทั้ง Deborah de Luca, Amelie Lens, Eli Brown, Hi-Lo, Lilly Palmer และอีกมากมาย ด้วยยอดสตรีมมากกว่า 500 ล้านครั้งและยอดฟังต่อเดือนกว่า 5 ล้านคนบน Spotify รวมถึงการติดอันดับใน DJ Mag Top 100 DJs ปี 2023 และ 2024 ทำให้ Maddix กลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่สร้างกระแสใหม่ๆ ให้กับวงการ EDM อย่างแท้จริง
ต่อกันที่ Sammy Virji ศิลปิน UK Garage ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งไวบ์ที่ไม่ควรพลาด เพราะคราวนี้ซีนดนตรีสหราชอาณาจักรจะถูกยกมาสู่มาสู่เวที 808 Festival ตลอดกว่า 8 ปีที่ผ่านมา Sammy Virji เขาได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะทั้งผู้บุกเบิก และผู้ผลักดันการฟื้นคืนของ UKG ให้กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง โดยปี 2023 ที่ผ่านมาจะเรียกได้ว่าเป็นปีทองของเขาเลยก็ว่าได้ หลังจากปล่อยซิงเกิลเพลง “Shella Verse” ที่ทำร่วมกับ Flowdan จนได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย และ “If U Need It” ที่กำลังจะพาเขาขึ้นสู่อันดับ Top 100 สตรีมในเร็วๆ นี้ ก็ยิ่งตอกย้ำว่าเขาคือหนึ่งในศิลปินที่ร้อนแรงที่สุดที่แฟนเพลงไม่ควรพลาด
Sammy Virji ไม่เพียงแต่เป็นคนที่นำ UK Garage สู่สายตาคนทั่วโลกในงาน Coachella, Tomorrowland, Bonnaroo Music Festival และอีกมากมาย แต่ยังพัฒนาสไตล์ของตัวเองจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนเพลงจดจำได้ทันที ทุกโชว์ของเขาเต็มไปเอเนอร์จี้ความสนุก ความสดใหม่ และซาวด์ที่สะท้อนลายเซ็นของเขาแบบไม่มีใครลอกเลียนแบบได้
สำหรับทางฝั่งคลื่นลูกใหม่มาแรง ปีนี้ทุกคนจะได้พบกับ HNTR ดีเจและโปรดิวเซอร์จากโตรอนโต แคนาดา เจ้าของรางวัล Juno Award ในหมวด Underground Dance Music ด้วยสไตล์ดนตรีที่เข้มข้น ผสมความสนุกหนักแน่นแบบไม่เกรงใจใคร โดยเขาเป็นที่รู้จักจากผลงานที่ทำกับ Factory 93 และ Mau5trap ไปจนถึง Drumcode ทำให้เขากลายเป็นศิลปินที่น่าจับตามากที่สุด
และปี 2024 ที่ผ่านมา คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชื่อของ HNTR ดังไปไกลทั่วโลก จากการรีมิกซ์ “Stephanie” ของ Cloonee ที่สร้างกระแสกว่า 20 ล้านวิวบน TikTok พร้อมยอดสตรีมทะลุ 1 ล้านครั้งในสัปดาห์แรก และ 40 ล้านครั้ง ณ เวลานี้ และเพลง “Yes B!tch” ที่ทำร่วมกับ Danny Avila, Sam Wolfe และ Rome Fortune ที่ขึ้นอันดับ 1 บน Beatport และมียอดสตรีมหลายล้านครั้งอีกด้วย ทำให้ปีนี้ 808 Festival ขอลัดคิวพาเขามาเจอกับคนรัก EDM ในไทยแบบเร่งด่วนสุดๆ สมกับเป็นเฟสติวัลแห่งปีเลย
และความสนุกระดับมาสเตอร์คลาสที่ 808 Festival ภูมิใจนำเสนอสุดๆ ในปีนี้คือ Reinier Zonneveld ศิลปินชาวดัตช์ผู้เป็นทั้งโปรดิวเซอร์ ดีเจ ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง และผู้จัดงาน ที่สร้างอิทธิพลมหาศาลในวงการ Techno ตลอดกว่า 13 ปีที่ผ่านมา เขาคือแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่ถูกดึงดูดด้วยซาวด์ Acid Techno ที่ดุดัน เร็ว และเต็มไปด้วยพลัง โดยเขาเป็นผู้ก่อตั้งค่าย Filth On Acid ที่เป็นค่ายเพลงที่สามารถปล่อยเพลงขึ้นอันดับ 1 บน Beatport ได้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็น Live Act ระดับโลกที่ทำลายสถิติกินเนสส์บุ๊กด้วยโชว์ยาว 11 ชั่วโมง 11 นาที ที่ Karren Maar Festival ในปี 2023
ด้วยพื้นฐานการได้เรียนรู้ดนตรีคลาสสิกตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้ Reinier สร้างสรรค์เพลงที่หลากหลาย ตั้งแต่ “Things We Might Have Said” ที่เป็นเพลงขึ้นหิ้งและโด่งดังไปทั่วโลก ไปจนถึงเพลง “Dance With The Devil (The 6th Gate)” และ “Move Your Body To The Beat” ที่มียอดสตรีมรวมกันเกิน 45 ล้านครั้ง ผลงานของเขายังครอบคลุมทั้ง Techno, Hard Dance, House และ Hybrid Style เรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องความแปลกใหม่ เขาคนนี้ไม่เคยแพ้ใคร!
เวทีที่สองจี๊ดจัด ไม่แพ้กันกับ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่อย่างจัดเวทีพิเศษ Second Stage Host การันตีความมันส์แบบถึงเครื่อง ที่จะสร้างสเตจให้แต่ละคืนความมันส์พุ่งทะยานเกินคุ้ม
เวที “Monstercat” Monstercat : ค่ายเพลงอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ที่ให้ศิลปินอิสระปล่อยผลงานสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ
เวที Drumcode : เพลงเทคโนสุดว้าว! ไว้วางใจได้เลยเพราะทาง Drumcode Records ซึ่งเป็นค่ายเพลงชื่อดังของจากสวีเดนที่ได้รับการยอมรับในการจัดอีเวนต์ดนตรีแดนซ์ในแนวเทคโน, แทรนซ์ และ เฮาส์ ระดับโลกอย่าง Drumcode Montreal, Drumcode Amsterdam และ Drumcode San Jose มาแล้ว จะมาทำหน้าที่เป็นคุมเวทีที่ 2 เรียกได้ว่ามั่นอกมั่นใจได้เลยว่าซาวด์ของโชว์สุดพิเศษนี้จะออกมาแน่นปึ้ก กระแทกโสตประสาททุกบีทที่ปล่อยออกมาอย่างแน่นอน โดย Drumcode เป็นค่ายเพลงที่มี Adam Beyer โปรดิวเซอร์และดีเจแนวแทรนซ์เป็นผู้ก่อตั้ง
ศิลปินทั้งหมดที่กล่าวมายังเป็นเพียงแค่รายชื่อเฟสแรก ยังมีดีเจอีกหลายคนที่รับรองได้ว่าถ้าหากประกาศชื่อออกมาแล้วทุกคนจะต้องร้องว้าว และปลื้มปริ่มแบบสุดตัวอย่างแน่นอน ในตอนนี้ก็ขอให้ Stay Tuned เอาไว้เพราะ 808 Festival 2025 จะยังมีการประกาศไลน์อัปศิลปินเพิ่มเติ่มที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนให้สมกับเป็นเทศกาลดนตรี EDM ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยมาโดยตลอด และในปีนี้กำลังจะสร้างความสนุกแบบลืมโลกให้ทุกคนได้สัมผัสกันเป็นครั้งที่ 12 แล้ว!
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับปรากฏการณ์ความสนุกของ 808 Festival 2025 ได้ในวันที่ 5-7 ธันวาคม ณ Bitec Bangna และสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ : http://www.808festival.net โดยบัตรปีนี้สามารถผ่อนชำระได้ทั้งหมด 3 แบบ ได้ทาง Megatix ที่รองรับทั้งบัตรเครดิตและเดบิต และ ทาง Ticketmelon ที่สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยบัตรทุกใบสามารถเข้าได้ 3 วันเต็ม และ สำหรับใครที่สนใจโต๊ะ VVIP สามารถติดต่อได้ที่ : info@808festival.net ใครที่อยากสร้างความทรงจำส่งท้ายปี 2025 แบบไม่รู้ลืม อย่าลืมปักหมุดแลนด์มาร์กความสนุกส่งท้ายปีที่ 808 Festival 2025