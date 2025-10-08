ศัลยแพทย์ปลูกผมไทย สร้างชื่อบนเวทีจีน เปิดทางดึงลูกค้าต่างชาติเข้าไทย หนุนเศรษฐกิจสุขภาพโต

ประธานสมาคมแพทย์ปลูกผม FUE Asia โดย พญ.เบญ บุตรวงศ์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและความงามกวางตุ้ง และ สมาคมเวชศาสตร์เส้นผมมณฑลกวางตุ้ง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกวางโจว ประเทศจีน เพื่อทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ “เทคนิคการปลูกผมยาว แบบไม่ต้องโกน “Long hair FUE ” เชื่อมั่นว่าจะสร้างชื่อให้กับประเทศและดึงลูกค้าต่างชาติเข้าไทย ช่วยหนุนเศรษฐกิจด้านสุขภาพให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและความงามกวางตุ้ง ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์เส้นผมมณฑลกวางตุ้ง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกวางโจว ประเทศจีน ได้ให้เกียรติเชิญ พญ.เบญ บุตรวงศ์ ประธานสมาคมแพทย์ปลูกผมเอเชีย FUE Asia และศัลยแพทย์ปลูกผมแนวหน้าของไทย ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “FUE Megasession: From Standard FUE to Mega-Long Hair – Practical Tips and Showcase Reviews” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประเทศจีนต่อฝีมือและมาตรฐานทางการแพทย์ของไทย โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการปลูกผมขั้นสูง (FUE Megasession) ที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดเอเชีย
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมในครั้งนี้ไม่เพียงมีความสำคัญเชิงวิชาการ แต่ยังถือเป็น โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากตลาดจีนมีความต้องการสูงในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เพื่อความงาม โดยความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาของไทยจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิก โรงพยาบาล โรงแรม การท่องเที่ยว และบริการด้านไลฟ์สไตล์อื่นๆ
แพทย์หญิงเบญ บุตรวงศ์ ประธานสมาคมแพทย์ปลูกผมเอเชียFUE Asia และผู้บริหารเมดิเรนคลินิก (Mediren Clinic) ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะ Medical Hub ด้านการปลูกผมและความงาม ของภูมิภาค โดยไม่เพียงยกระดับมาตรฐานการแพทย์ แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ที่มองหาการรักษาคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว” ยิ่งไปกว่านั้น คาดว่าจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี และกำลังเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ในการที่ แพทย์หญิงเบญ บุตรวงศ์ ประธานสมาคมแพทย์ปลูกผม FUE Asia และผู้บริหารเมดิเรนคลินิก (Mediren Clinic) ประเทศไทย ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้ ถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ของประเทศจีน อันเป็นบทพิสูจน์ว่า “แพทย์ไทยไม่ได้เก่งเพียงในประเทศ แต่พร้อมก้าวสู่เวทีโลก” และยังเป็นแรงบันดาลใจให้สาธารณชนเห็นถึงคุณค่าของการพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาชาวโลกต่อไปสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.mediren.com หรือ โทร.0863303111