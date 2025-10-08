“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)

ก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์ข้อความดรามา “เหนื่อย” พร้อมเล่าชีวิตที่ต้องเป็นเสาหลักครอบครัว ในภาวะที่งานในวงการน้อยลง แต่ยังต้องดูแลคนในครอบครัวถึง 7 ชีวิต
ล่าสุด “วิว วรรณรท สนธิไชย” ปล่อยคลิปเล่าสิ่งที่กำลังเผชิญในอินสตาแกรม โดยเจ้าตัวร่ำไห้ หลังถูกถอดมาสคาร่าสินค้าที่ขายใน 7-Eleven เนื่องจากยอดขายตกลงเรื่อยๆ หลังโควิด ต้องไปรับของคืนจากโรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในคลิปวิว เผยว่าตนเองรู้สึกล้มเหลว และกลัวจะต้องล้มเหลวอีกครั้ง
แต่อย่างไรก็ตาม ในคลิป วิว ขอกลับมาฮึดสู้อีกด้วย ด้วยการเข้าไปคุยกับโรงงาน และได้รับโอกาสจาก 7-Eleven ให้กลับมาผลิตมาสคาร่าตัวใหม่ไปขายภายใต้แบรนด์เดิม เพื่อวางจำหน่ายในร้านอีกครั้ง โดยเริ่มในวันที่ 9 ต.ค. แต่มีเงื่อนไขให้เวลาแค่เพียง 3 เดือนเท่านั้น หากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า จะถูกถอดอีกรอบ
งานนี้ทำคนบันเทิงเข้าไปส่งกำลังใจให้เจ้าตัว รวมทั้งแฟนคลับที่เผยว่าวิวยังขาดการโปรโมตว่าแบรนด์ดังกล่าวเป็นแบรนด์เจ้าตัว เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม