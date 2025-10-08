xs
xsm
sm
md
lg

“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์ข้อความดรามา “เหนื่อย” พร้อมเล่าชีวิตที่ต้องเป็นเสาหลักครอบครัว ในภาวะที่งานในวงการน้อยลง แต่ยังต้องดูแลคนในครอบครัวถึง 7 ชีวิต 

ล่าสุด “วิว วรรณรท สนธิไชย” ปล่อยคลิปเล่าสิ่งที่กำลังเผชิญในอินสตาแกรม โดยเจ้าตัวร่ำไห้ หลังถูกถอดมาสคาร่าสินค้าที่ขายใน 7-Eleven เนื่องจากยอดขายตกลงเรื่อยๆ หลังโควิด ต้องไปรับของคืนจากโรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในคลิปวิว เผยว่าตนเองรู้สึกล้มเหลว และกลัวจะต้องล้มเหลวอีกครั้ง

แต่อย่างไรก็ตาม ในคลิป วิว ขอกลับมาฮึดสู้อีกด้วย ด้วยการเข้าไปคุยกับโรงงาน และได้รับโอกาสจาก 7-Eleven ให้กลับมาผลิตมาสคาร่าตัวใหม่ไปขายภายใต้แบรนด์เดิม เพื่อวางจำหน่ายในร้านอีกครั้ง โดยเริ่มในวันที่ 9 ต.ค. แต่มีเงื่อนไขให้เวลาแค่เพียง 3 เดือนเท่านั้น หากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า จะถูกถอดอีกรอบ

งานนี้ทำคนบันเทิงเข้าไปส่งกำลังใจให้เจ้าตัว รวมทั้งแฟนคลับที่เผยว่าวิวยังขาดการโปรโมตว่าแบรนด์ดังกล่าวเป็นแบรนด์เจ้าตัว เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

















“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)
“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)
“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)
“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)
“วิว วรรณรท” ปล่อยโฮ เล่าความล้มเหลว สินค้าถูกถอดจากเซเว่นฯ (คลิป)
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น