“ลำไย ไหทองคำ” ฟาดกลับ ถูกชาวเน็ตแซะเรื่องศีลข้อ 3

หัวใจกำลังชุ่มฉ่ำ มีโมเมนต์ดีๆ ร่วมกับ “บอส เอวหวาน” ที่ติดสอยห้อยตาม “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา ไปเที่ยวญี่ปุ่นร่วมงานวันเกิดของลูกทุ่งสาวชื่อดัง แม้ติ่ง #บอสไย จะฟิน แต่ก็ไม่วาย ถูกชาวเน็ตตามแซะเรื่องเก่าไม่เลิก ล่าสุดเจ้าตัวก็โดนอีกแล้ว มีชาวเน็ตเข้ามาเมนต์แรงว่า “สตอเบอรี่จะเปรี้ยวๆ... เฮ้อ...”
ซึ่งลำไยไม่ทน สวนกลับด้วยภาพอีกฝ่าย พร้อมข้อความว่า “อันนี้หรองับ” โดยชาวเน็ตก็ฟาดเจ้าตัวต่อ บอกว่า “อุ้ย คนนี้คนดีแน่นอนโดยเฉพาะศีลข้อสาม” ซึ่งลำไยตอกกลับ “แต่ขาดข้อ 4 นะคะ อย่าลืมทำให้ได้ละ ไม่ใช่ทำตัวแบบมือถือสาก ปากถือศีล”