อิ่มท้อง อิ่มบุญ ก้อง - ท็อป - บุ๋ม ชวน ชิม ช้อปของอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์” พร้อมส่งต่อน้ำใจผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี

อิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้า ได้เวลาช้อป ชิม ใน เทศกาลอัศจรรย์ความอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์” ก้อง ปิยะ และ ท็อป ดารณีนุช เจ้าแม่ตลาดยืน1 รวมพลร่ายมนต์ความอร่อย ขนร้านดังทั่วไทยมาเสิร์ฟ ให้ได้ช้อป ชิม กว่า 80 ร้านค้า กว่า 1,000 เมนู รวมรสชาติครบจบคาวหวานในงานเดียว !!
เปิดตลาดวันแรกอร่อยปัง! กับตัวแม่จิตอาสา “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ราชินีแห่งสนามรบ มาร่วมชวน ชิม พิสูจน์ความอร่อยกับเมนูเด็ดร้านดังทั่วไทย
ภายในงานละลานตากับร้านค้ามากมาย อาทิ Top’s Homemade หมู-เนื้อแดดเดียว , แตงโมสมูทตี้ by ผัดไท ดีใจ, ธงธง ทุเรียนทอด,ไส้อั่ว by ฟลุ้ค ณธัช, น้ำพริกยายลี่ by ลิลลี่ ภัณฑิลา - ชิน ชินวุฒ,คนตื่นธรรม by อ.เบียร์,ไก่ย่างอังกอร์ by สามกอ,หอยจ๊อปูแม่วรรณา , หลี่ ชิม เฮีย, เต้าหู้ดำโพธาราม ซ้อสุ, อ๊อด-เจน เขียวหวานสะท้านฟ้า, ปูกินเส้น (หมี่คลุกปู), ไฉไลขนมไทยสไตล์ชาววัง, สิงโตขนมไทย, Chef's Table To Deliver by Chef GOR, หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลา,ไก่ย่าง จีระพันธ์,ข้าวเกรียบเห็ดหอมนายเกาะ, ราชาเกี๊ยวต้ม, LYNหมี่ไก่ฉีก,จินดาแกงไตปลา, ณมนน้ำพริกกากหมู, เจ๊พริกกุยช่าย, แก้มใส ซาลาเปา, บ้านลานตาล, ครัวอรัญญาแกงเขียวหวาน, เฮียหงี เยาวราช, ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง, Pizza dollar, เรื่องหอยไว้ใจเรา, J-Jan ขนมอร่อยหลังการบินไทย ฯ รอเสิร์ฟ เปิบ ความอร่อยให้ได้ฟินกันทุกเมนู
ในช่วงพิธีการเปิดตลาด คุณดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดศูนย์การค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมโชว์สนุกๆจาก น้องไฟฉาย กับบทเพลง “แรดสะแมนแตน” มาสร้างบรรยากาศเปิดตลาดให้ได้คึกคัก พร้อมการสนทนาธรรมจาก อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย โดยครั้งนี้ ก้อง-ท็อป ยังได้ร่วมเป็นสะพานบุญ มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากบรรดาร้านค้า และลูกค้าในงานลิ้นติดโปรแฟร์ ส่งต่อน้ำใจผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี สมทบทุนจัดหาสิ่งของจำเป็นให้พี่น้องและทหารกล้าที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา
อิ่มท้อง อิ่มบุญ กันทั่วหน้า ในเทศกาลอาหารอร่อย ลิ้นติดโปรแฟร์ ชวนทุกคนมาอิ่มหนำสำราญไปด้วยกัน เริ่มแล้ว วันนี้ ถึง 13 ตุลาคมนี้ ณ M Grand Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ งานเดียวที่รวมทั้งความสุขและความอัศจรรย์ของอร่อยไว้ที่นี่เท่านั้น
