เปิดกล้องแล้ว! “อัพ – ภูมิ” เตรียมพาไปสัมผัสความรักย่านสีลม ในซีรีส์ “รักแห่งสีลม Love of Silom The Series”

ได้เวลาไปพบกับแสงสียามค่ำคืนย่านสีลม! ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องรอกันนาน เพราะล่าสุดสองนักแสดงนำเคมีดีงาม “อัพ – ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง” และ “ภูมิ - ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์” นำทีมเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกของซีรีส์ “รักแห่งสีลม Love of Silom The Series” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับรองผลงานคุณภาพโปรดักชันจัดเต็มโดย Insight Entertainment โดยเรื่องนี้ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของ “อัพ” และ “ภูมิ” บอกเลยว่าน่าติดตามสุดๆ ซึ่งการถ่ายทำคิวแรกบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสและกำลังใจที่พกมาเต็มร้อยของเหล่านักแสดงจนแทบจะอดใจรอเก็บโมเมนต์ฟินๆ ในคิวถ่ายทำต่อไปไม่ไหวแล้ว แฟนๆ สามารถติดตามและให้กำลังใจกันได้ผ่านแฮชแท็ก #LoveofSilomTheSeriesเปิดกล้อง มาส่งความรักกันให้รัวๆ ไปเลย
#รักแห่งสีลม #LoveofSilomTheSeries