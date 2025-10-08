เลิฟซีนเดือด! “ฟลุ๊ค – ไลท์” เสิร์ฟฉากรักเร่าร้อน ส่งท้ายซีรีส์ “Red Moon and Wine คืนจันทร์เลือด” จากโปรเจกต์ “4 Destiny”

ร้อนแรงกว่าแดดประเทศไทย ต้องยกให้ตอนจบของซีรีส์ “Red Moon and Wine คืนจันทร์เลือด” หนึ่งใน 4 โปรเจกต์ใหญ่ “4 Destiny” ผลงานของค่าย เมค อะ พิคเจอร์ โปรดักชั่น กำกับโดยนักแสดงมากฝีมืออย่าง “พี–เอกภพ ต๊ะตา” ตั้งใจปั้นผลงานชิ้นนี้ออกมาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่เป็นงานถนัด ขอจัดหนักจัดเต็ม เสิร์ฟความฟินในฉากร่วมรัก พระ–นาย แบบดุเดือดเร่าร้อนให้แฟนๆ ได้ชมแบบเต็มตา
โดยไฮไลต์ของฉากนี้อยู่ที่ “ธนู” (รับบทโดยไลท์) เกิดอาการป่วยนอนซมอยู่บนเตียงหลังถูก “เสือ” ปีศาจจันทร์เลือดใช้อาคมทำให้ “ธนู” จมน้ำ ก่อนที่จะหมดสติไป “ใช่คุณ” (รับบทโดยฟลุ๊ค) ได้ยินเสียงจึงรีบเข้ามาดูแลด้วยความห่วงใย และทันใดนั้น เมื่อทั้งคู่สบตากันทุกอย่างหยุดนิ่ง บรรยากาศก่อให้เกิดอารมณ์ภายในใจจุดประกายไฟรัก “ใช่คุณ” ตัดสินใจกระชาก “ธนู” เข้ามาจูบอย่างรุนแรง บดขยี้ริมฝีปากอย่างโหยหา มือทั้งสองปัดป่ายหาที่ยึดเหนี่ยวจนของร่วงเกลื่อนกระจัดกระจาย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฉากเลิฟซีนที่จะสะกดสายตาผู้ชมให้ลุ้นแทบหายใจไม่ทั่วท้อง
สำหรับ Ep.สุดท้ายนี้ ใครไม่ดูถือว่าพลาดมาก!! เพราะนักแสดงหน้าใหม่อย่าง “ฟลุ๊ค – ไลท์” ได้โชว์สปิริต เล่นจริง จูบจริง เข้าถึงอารมณ์กันอย่างเต็มที่ ไม่ต่างจากนักแสดงมืออาชีพ แฟนๆ สามารถตามไปฟินกับฉากนี้ได้ในตอนจบของซีรีส์ “Red Moon and Wine คืนจันทร์เลือด” หนึ่งในซีรีส์จากโปรเจกต์ “4 Destiny” ออนแอร์วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 20.00 น. ทาง Viu
