GAVIN:D ปล่อยมิวสิคซีรีส์ ‘Slayer of Tears’ เสิร์ฟ 3 เพลงรวด ‘ปล่อยฉันไปสักที’ / ‘ก่อนฉันจะหายไป’ / ‘จบแบบนี้ก็ดี’ พร้อมยื่นผ้าเช็ดหน้า ซับน้ำตาให้คนอกหักทั่วประเทศ!

ในช่วงชีวิตของคนเรามักอกหักอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อจะได้พบพานกับความรักดีๆ และแน่นอนว่า GAVIN:D (กวินท์ ดูวาล) หรือ ‘แดดดี้กวิน’ ศิลปินและโปรดิวเซอร์เพลงป๊อปมากความสามารถ ผู้ครองตำแหน่ง ‘ฆาตกรเพลงเศร้า’ จาก 6 ซิงเกิล อย่าง ผูกพันต้องลา, คงดีถ้าเป็นเขา, ลั่นไก, เลิกไม่เป็น, ช่วยโกหกว่ารัก และ คิดถึงไม่ไหว จึงไม่สามารถปล่อยผ่านผู้ฟัง ‘สาย SAD’ ของเขาไปได้ ครั้งนี้เขากลับมาพร้อมผลงานเพลงใหม่ในรูปแบบ MUSIC SERIES ที่มีชื่อว่า ‘Slayer of Tears’ ที่มาพร้อม 3 เพลง 3 ความรู้สึก ร้อยเรียงเรื่องราวของคนอกหัก 3 มุมมอง อย่าง การต้องจากลาเพราะไม่อยากเป็นคนในความลับอีกต่อไป, คนที่ต้องบอกเลิกทั้งที่ยังรัก และ คนปากหนักที่พึ่งรู้ตัวว่ารักเธอเมื่อสายไปแล้ว โดยทั้ง 3 เพลงเชื่อมโยงกันด้วยเนื้อหาซึ่งผ่านการเคี่ยวกรำจาก 3 โปรดิวเซอร์หน้าคุ้นของวงการเพลง และเอ็มวีที่บอกเล่าผ่าน 3 ตัวละคร ‘รักสามเศร้า’ ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่คนที่ต้องเจ็บเพราะสมการนี้
เริ่มต้นที่เพลงแรก “ปล่อยฉันไปสักที (Disappear)” เพลงแทนใจคนที่กำลังอยู่กับความสัมพันธ์ในมุมมืดของใครสักคน แม้การมีอยู่ของ ‘ตัวเอง’ อาจจะดูสำคัญ แต่บางครั้งกลับถูกหมางเมินเหมือนไร้ตัวตน จนต้องอ้อนวอนให้ช่วยปล่อยกันไป อย่าดึงรั้งกันไว้อีกเลย โดยเพลงนี้ยังคงความเป็นเพลง ’ป๊อป’ ผสานกลิ่นอายคันทรี่ร็อค ซึ่งได้ ‘แหลม สมพล’ นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพียงได้ฟังก็เหมือนถูกดึงให้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของบาร์ยุค 80’s ยิ่งเพิ่มเสน่ห์และส่งผ่านความสมบูรณ์แบบให้ซิงเกิลเปิดมิวสิคซีรีส์ชุดนี้ของ GAVIN:D ได้อย่างลงตัว
ตามมาด้วย “ก่อนฉันจะหายไป (Drifting)” เพลงป๊อปสุดเศร้าจที่หยิบเอาเรื่องราวการจากลาทั้งที่ยังรัก เพราะทุกความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังมักจะต้องมีสักฝ่ายที่ต้อง ‘ยอม’ เพื่อปล่อยให้คนที่เรา ‘รัก’ ได้ไปพบเจอกับความสุขที่คู่ควร และยินดีบอกลาเพื่อปลดล็อคให้อีกฝ่ายได้พบเจอกับความรักดีๆในอนาคต โดยเพลงนี้ได้ศิลปินมากความสามารถอย่าง ‘กัน MEAN’ รับหน้าที่โปรดิวซ์เพลงนี้ออกมาได้ตรงไทป์ GAVIN:D แบบสุดๆ พร้อมขึ้นแท่นเป็น ‘เพลงบอกเลิก’ เรียกน้ำตาของคนที่จำเป็นต้องปล่อยทั้งประเทศ
และปิดท้ายด้วย “จบแบบนี้ก็ดี (Dusk)” เพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของคนปากหนักที่พึ่งรู้ตัวเมื่อสายเกินไป แม้ตอนนี้เธอจะอยู่ตรงหน้าก็ไม่อาจรั้งให้อยู่ด้วยกันได้ เพราะในวันนี้ ‘เธอเลือกเขา’ จึงได้แต่คร่ำครวญและยอมรับผลของความผิดพลาดเท่านั้น โดยเพลงนี้ GAVIN:D ได้มีโอกาสร่วมงานกับ ‘มีนตรา อินทิรา’ ศิลปินลูกทุ่งเจ้าเสน่ห์มาร่วมฟีเจอร์ริ่งถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่รอให้อีกฝ่ายสารภาพรักมาโดยตลอดได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังได้โปรดิวเซอร์มือฉกาจอย่าง ‘รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ’ ช่วยผสมผสานดนตรีป็อปและลูกทุ่งออกมาได้อย่างลงตัว ทั้งยังหยิบเอาเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยมาไว้ในเพลงได้อย่างกลมกล่อม
ด้านมิวสิควิดีโอของมิวสิคซีรีส์ ‘Slayer of Tears’ จาก GAVIN:D ทั้ง 3 เพลง ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักจาก 1 ความสัมพันธ์แต่ประกอบไปด้วย 3 ตัวละครเทาๆ ที่หนึ่งคนมักเป็นคนที่ต้องรอเศษความรักของ ‘เธอ’ และดำรงชีวิตเป็นคนในความลับอยู่เสมอ ส่วน ‘เธอ’ กลับรู้สึกผิดที่ได้ลากเอาใครอีกคนนึงเข้ามาทำให้ความรักครั้งนี้ต้องกลายเป็นความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิง และ ‘อีกคน’ แม้จะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือก แต่กลับเคยทำร้ายจิตใจ ‘เธอ’ ซ้ำๆ จนไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ โดยความน่าสนใจของเอ็มวีทั้ง 3 เพลงนี้เลือกใช้วิธีการถ่ายทำแบบ Long Take เล่าพาร์ทความเป็นไปในแต่ละตัวละครอย่างค่อยเป็นค่อยไป ชวนให้ผู้ชมได้เก็บเกี่ยวอารมณ์และความรู้สึกของทุกๆ ตัวละครทั้ง 3 คนในทุกมิตินั้นเอง
ติดตามฟังมิวสิคซีรีส์ ‘Slayer of Tears’ จาก GAVIN:D ได้ทุกสตรีมมิ่งแพตฟอร์ม และสามารถรับชมมิวสิควิดีโอได้ทาง Youtube GAVIN:D ได้แล้วตอนนี้ หากเพลงไหนสามารถเยียวยาใจคุณได้ อย่าลืมคอมเมนต์บอก ‘กวิน’ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : Gavin.D / Tiktok : therealgavin.d / Instagram : gavind.ig ได้เลย
GAVIN:D - ปล่อยฉันไปสักที (Disappear) 「Official MV」
https://youtu.be/QTav4xI3TSU
GAVIN:D - ก่อนฉันจะหายไป (Drifting) 「Official MV」
https://youtu.be/3oKedzDbxGQ