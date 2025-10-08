“เมเบิ้ล-แป้งจี่“ ชวนคนดูมาอินก่อนใคร ในงาน “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ" THE FIRST EPISODE PREMIERE AND PRESS CONFERENCE“ ล็อควันกดบัตร 9 ต.ค.นี้

ทำถึงมากเวอร์!! เมื่อค่าย Mine Medie Production โดย 2 ผู้จัดคุณภาพ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และ เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี เตรียมเสิร์ฟโมเมนต์สุดพิเศษจัดงาน “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ THE FIRST EPISODE PREMIERE AND PRESS CONFERENCE“ ชวนแฟนๆ ดู EP แรกอินและฟินก่อนใคร โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักของแคลร์และเบล ที่กำลังก่อตัวขึ้นหลังกำแพงรั้วสูงใหญ่ที่กักขังทั้งคู่เอาไว้ ทั้งสองต้องต่อสู้ดิ้นรนจากอำนาจมืดที่กลายมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคนทั้งคู่เอาไว้ พบกับนักแสดงนำ เมเบิ้ล-สิริวลี สิริวิบูลย์, แป้งจี่-ปภาวรินท์ สวัสดิเวช ที่โคจรมาประกบคู่สาดเคมีความฟินให้ได้อินทุกมิติอารมณ์ พร้อมด้วยทีมนักแสดงที่มาร่วมเสริมทัพความสนุก แองจี้ ภัณฑิรา, อัตต้า นัชชา, ซานต้า วัชรวิศน์, บาเบล จิรกิตติ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ ZIGMA CINESTADIUM SF WORLD CINEMA ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
งานนี้แฟนๆ เตรียมตัวรับแรงกระแทกความฟินแบบขั้นสุด และร่วมเป็นพยานในจุดเริ่มต้นของความรักในดินแดนอันไร้อิสรภาพแห่งนี้ของ "แคลร์เบล" ไปด้วยกัน
สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรร่วมงาน “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ THE FIRST EPISODE PREMIERE AND PRESS CONFERENCE“ ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 9.00 น. ทาง www.ticketmelon.com บัตรราคา 690 บาท และVIP 1,290 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/Instagram/X/Youtube : Mine Media Production
