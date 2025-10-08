จาก MCHOICE TRAINEE สู่การ DEBUT เป็นศิลปิน T-POP บอยกรุ๊ปน้องใหม่ “CIR*CRL (เซอร์-เคิ่ล)” ของทั้ง 6 หนุ่ม แซม เลออน พาย พี ติวเตอร์ เบ็น ภายใต้สังกัด MCHOICE MUSIC

ผ่านการ เทรนนิ่งเสริมทักษะ พร้อมทำภารกิจที่หลากหลาย ให้ได้ติดตามในรายการ MCHOICE ROAD TO DEBUT ของทั้ง 6 หนุ่ม แซม เลออน พาย พี ติวเตอร์ เบ็น วันนี้พวกเขาทั้ง 6 คนพร้อมสู่การ DEBUT (เดบิวต์) เป็นศิลปิน T-POP น้องใหม่ตัวจริงภายใต้คอนเซ็ปต์ DIFFERENT STANDS , SAME GOAL การถือกำเนิด การเกิดใหม่ของพวกเขาทั้ง 6 คน แซม - พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์ ,เลออน -เลออน เซ็ค , พาย - ฐิติกร วัฒนะบวรพัฒน์ , พี - พีรดนย์ ชื่นอารมย์ ,ติวเตอร์ - วีรฤทธิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ และ เบ็น - ภัทรกิจ ตั้งมงคลกิจการ ในนาม CIR*CRL(เซอร์-เคิ่ล) ความแตกต่างกันของทั้ง 6 คนที่เข้ากันอย่างลงตัวแบบไม่น่าเชื่อ ถือกำเนิดเป็นรูปทรงที่ไม่สามารถสมบูรณ์ได้ ถ้าขาดมุมใดมุมหนึ่งไป และไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ก็จะมีระยะทางสู่จุดกึ่งกลาง เท่ากันเหมือนกับความฝันเดียวกันของทั้ง 6 คนที่มุ่งมั่นอยากเป็น IDOL และ ศิลปินT-POP อย่างเต็มตัว
ไม่เพียงที่พวกเขาทั้ง 6 จะเปิดตัวในนาม CIR*CRL(เซอร์-เคิ่ล) เท่านั้น พวกเขายังขอส่ง SINGLE DEBUT เพลงแรกกับเพลง “WANT IT NOW“ ที่เพลงนี้จะมีภาพลักษณ์และแนวเพลงที่ ฉีกแตกต่างออกมาจาก SINGLE PRE-DEBUT เพลงธีมหลักของรายการ อย่างเพลง “MASTERPIECE “ แบบพลิกคาแรคเตอร์ โดยเพลง “WANT IT NOW“ เป็นแนวเพลง HIP-HOP / POP ที่มากับจังหวะสนุก ๆ พร้อมเนื้อหาเพลงสุดกวน บวกกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่เจนใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก แฝงความขี้เล่นที่จะมากระชากหัวใจของใครหลาย ๆ คน ให้พร้อมที่จะมาสนุกด้วยกัน โดยในงานเปิดตัว เดบิวต์ครั้งแรกของCIR*CRL ( เซอร์-เคิ่ล) ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2025 ณ ลาน centralwOrld Square C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานมีรุ่นพี่ศิลปิน T- POP มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้พวกเขาทั้ง 6 คน ไม่ว่าจะเป็น Billkin, ปอร์เช่ ศิวกร,แจ๊คกี้ จักริน,เติร์ด ลภัส,คิม และ กัน วง proxie, ไทโอ NexT1DE, ปลั๊กกี้ วง PERSES, กั้ง กรณ์ ผู้บริหาร ONE MUSIC ที่มากับน้อง พรู ภัทรจารีย์, ศิลปิน วง BAMM พร้อม โดม จารุวัฒน์ ผู้บริหาร LIT Entertainment และ พี่ๆน้องๆจากบ้าน MCHOICE มีน นิชคุณ , แม็กกี้ รชต , จั๊มพ์ พิสิฐพล
สามารถเป็นกำลังใจให้ และ ติดตามความเคลื่อนไหวอัพเดทข่าวสาร บอยกรุ๊ป วง CIR*CRL (เซอร์-เคิ่ล) ผ่านทาง โซเชียลมีเดีย ของ MCHOICE ได้ทุกช่องทาง พร้อมชมมิวสิควิดีโอ เพลง “WANT IT NOW“ ได้แล้วทาง YouTube MchoiceMusic และฟังเพลงได้แล้ววันนี้ทุก สตรีมมิ่ง แพลตฟอร์ม ออนไลน์ ทุกช่องทาง