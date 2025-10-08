SKF เปิดตัว Circular Solution Centre นวัตกรรมชุบชีวิตตลับลูกปืนเก่าให้กลับมาใช้ใหม่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน

บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตตลับลูกปืนจากประเทศสวีเดน พร้อมเดินหน้าผ่านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดตัว “SKF Ayutthaya Circular Solution Centre” ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพตลับลูกปืนอุตสาหกรรม (Remanufacturing) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนำเสนอจุดเด่นของเทคโนโลยีที่สามารถ “ชุบชีวิต” ตลับลูกปืนที่ผ่านการใช้งานแล้วให้กลับมามีประสิทธิภาพเทียบเท่าตลับลูกปืนใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน พร้อมช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกด้วย
กว่า 38 ปี ที่ SKF ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำจากประเทศสวีเดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนที่มีคุณภาพและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเหนือชั้น พร้อมเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับคืนสู่กระบวนการผลิต ด้วยการซ่อมแซม และ ฟื้นฟู ตลับลูกปืนให้กลับมามีสภาพเหมือนของใหม่ ซึ่งไม่ใช่เพียงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ แต่ยังเป็นการส่งต่อความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้า พาร์ทเนอร์ และลูกค้า ที่มีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจให้มีความยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกใบนี้อย่างเป็นรูปธรรม
นายทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากทิศทางและแนวโน้มที่ธุรกิจทั่วโลกต่างมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในทุกกระบวนการผลิต เราจึงสานต่อวิสัยทัศน์ระดับโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง การเปิด SKF Ayutthaya Circular Solution Centre แห่งนี้ จึงไม่ใช่แค่การเป็นศูนย์กลางสำหรับการคืนชีวิตตลับลูกปืนที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกลับมาใช้ใหม่เท่านั้น แต่คือการเติมเต็มบทบาทในฐานะผู้สร้างสรรค์โซลูชั่นที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ SKF ในระดับโลกที่มีมากว่า 118 ปี และมาตรฐานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการบำรุงรักษา ลดระยะเวลาการหยุดเครื่องจักร ที่สำคัญที่สุดคือ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากถึง 90% และลดการใช้พลังงานได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับการผลิตตลับลูกปืนใหม่”
ซึ่งเมื่อนำตลับลูกปืนที่มีน้ำหนักรวม 600 กิโลกรัมกลับมาใช้ใหม่ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้มากถึงหนึ่งตัน นอกจากนี้ ยังช่วยลดขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน จาก 100 ขั้นตอน ในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนใหม่ แต่การนำตลับลูกปืนที่ใช้แล้วมาฟื้นฟูสภาพใหม่จะใช้เวลาเพียง 10 ขั้นตอนเท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพทั้งในแง่ของเวลา ทรัพยากร และต้นทุน มากไปกว่านั้น กระบวนการนำตลับลูกปืนที่ใช้งานแล้วมาปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการของ SKF จะยึดหลักการเดียวกับการผลิตตลับลูกปืนใหม่ทุกประการ ทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพ การรับประกัน และประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมการรับรองคาร์บอนเครดิต รวมถึงนำเสนอโซลูชั่นที่ครบวรจรเพื่อการดูแล ตรวจสอบภาพ ควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพและในเวลาที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ตลับลูกปืนและเครื่องจักรมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
“เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าและพาร์ทเนอร์ให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การเปิดศูนย์ฯ แห่งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทของความมุ่งมั่นและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน” นายทวิวัชร์ กล่าวปิดท้าย
งานนี้ได้รับการตอบรับจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างคับคั่ง โดยมีตัวแทนผู้ทรงเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน หอการค้าไทย-สวีเดน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมตัดริบบิ้นเป็นสักขีพยานในพิธี
นายปีเตอร์ บียอร์ค ประธานหอการค้าไทย-สวีเดน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีว่า “ประเทศสวีเดนมีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านนวัตกรรมและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในด้านโซลูชันเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเสมอในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในชีวิตประจำวันและในภาคอุตสาหกรรม SKF Ayutthaya Circular Solution Centre จึงถือเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของการผสานนวัตกรรมเข้ากับความยั่งยืน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น สร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม สังคม และประชาชนโดยรวม เพราะเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่เพียงสร้างโอกาสให้กับ SKF เท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปยังลูกค้า ซัพพลายเออร์ และภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศไทย ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า อนาคตคือความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่วมกันในสังคม ซึ่งสิ่งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือระหว่างสวีเดน ไทย และประชาคมธุรกิจด้วย โอกาสนี้ในนามของหอการค้าไทย-สวีเดนเราพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันอย่างแท้จริง"
นายธนาธร ตรงสิทธิวิทู ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พันธกิจของเราคือการผลักดันอุตสาหกรรมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมสู่กระบวนการผลิตที่สะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน และผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมการลงทุนสีเขียว การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของสมาชิกทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2065 แม้เส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล แต่หน้าที่ของเราคือการลงมือทำอย่างจริงจังในวันนี้ เพื่อนำพาอุตสาหกรรมไทยไปสู่อนาคต ที่นอกจากเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยังสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน แข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับในระดับโลก โอกาสนี้ต้องขอบคุณ SKF ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมที่สะอาดและเดินหน้าด้วยนวัตกรรม”
การเปิด SKF Ayutthaya Circular Solution Centre ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพตลับลูกปืนให้กลับมาใช้ใหม่ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การขยายธุรกิจของ SKF แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป