“หลิงหลิง” ใช้บุญหมดแล้ว! “ตี๋ลี่เร่อปา” ชมสวย ร่วมเฟรมทองคำ “จีซู” ภูมิใจคนไทยไปสู่โกลบอลเยอะขึ้น

“หลิงหลิง คอง” ฟิน ไวรัลซุป’ตาร์จีน “ตี๋ลี่เร่อปา” ชมสวยเป็นภาษาไทย รับเซอร์ไพรส์มาก เป็นครั้งแรกไม่กล้ายืนข้างๆ เผยโมเมนต์กระทบไหล่ “จีซู แบล็กพิงก์” ร่วมเฟรมฟ้าประทาน ลั่นใช้บุญหมดแล้ว ภูมิใจคนไทยไปสู่โกลบอลเยอะขึ้น
กลายเป็นไวรัลเลยทีเดียว หลังจากที่ “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ถูก “ตี๋ลี่เร่อปา” นางเอกจีนตัวท็อปและแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dior เอ่ยปากชมเป็นภาษาไทยว่า “สวยจริงๆ” ในงานแฟชั่นโชว์ Dior for the Women Ready-to-wear Spring-Summer 2026 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ล่าสุดหลิงหลิงได้เผยระหว่างมาร่วมงานวันไข่โลก CP World Egg Day ณ SURALAI HALLชั้น 7 ไอคอนสยาม ยอมรับว่าฟินมาก ตกใจที่เขาพูดภาษาไทยชัดมาก
“บรรยากาศจริงๆ เหมือนเราเข้างานแล้วไปเจอพี่ตี๋ลี่เร่อปา คือเขาดังมากที่จีน เราอยากเข้าไปทักเพราะเขาสวย เขาเหมือนเจ้าหญิงทุกอิริยาบถเลย หลิงก็เข้าไปชมเป็นภาษาจีน เขาก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทย เราก็ตกใจเพราะเขาพูดชัดมากค่ะ เราเซอร์ไพรส์มากๆ ไม่คิดว่าเขาจะตอบกลับมาเป็นภาษาไทย และไม่คิดเลยว่าจะได้ใกล้ชิดขนาดนี้ เขาสวยมาก หน้าเล็กๆ เหมือนตุ๊กตา เหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะ ทุกอิริยาบถตอนแรกคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษ กลัวเขาตกใจก็ทักทายเป็นภาษาอังกฤษก่อน
ที่เขาตอบภาษาไทยกลายเป็นไวรัลเลย ฟินเนอะ เขาน่ารักมากจริงๆ ดีใจมากเลย ฟินมาก ก็ขอบคุณเขา เขาเหมือนเจ้าหญิง น่ารักไปหมดเลย แต่เราไม่กล้า จริงๆ เราก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอก เป็นครั้งแรกที่ไม่กล้ายืนข้างเขา เพราะเขาสวยมาก แค่เจอเขาเราก็ดีใจแล้ว ตอนนั้นเหมือนผู้จัดการน่าจะอธิบายไปว่าคนนี้เป็นลูกครึ่ง แต่เซอร์ไพรส์มากที่เขาตอบกลับมาเป็นภาษาไทย แล้วชัดมาก”
เผยเฟรมฟ้าประทาน ถ่ายกับ “จีซู แบล็กพิงก์” ใช้บุญหมดแล้ว
“พี่จีซูน่ารักมาก (หัวเราะ) ตอนแรกเจอในงานระหว่างไปแบ็กสเตท มีคนล้อมเยอะมาก เจอการ์ดพี่จีซูอยู่ข้างๆ เขาตัวเล็กๆ มากๆ เลย ก็หันไปทักทายนิดๆ หน่อยๆ ให้กำลังใจกันว่าสู้ๆ นะ (เฟรมฟ้าประทาน?) ไม่คิดว่าจะได้เจอกัน เพราะโชว์ครั้งที่แล้ว ด้วยสื่อหรือคนล้อมเขาเยอะมาก ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เลย รอบนี้บังเอิญได้อยู่ข้างเขาเวลาต่อแถว
ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นหลังโชว์หลิงไปช้อปปิ้ง คนไม่ค่อยเยอะ มีแค่หลิงคนเดียว แล้วไปดินเนอร์ต่อ ต้องหาที่รอ ไปบังเอิญเจอในช็อปที่ข้างบนมีบาร์ มีคาเฟ่ ผู้จัดการเขาก็อนุญาตให้เราเข้าไปรอ เราก็ตกใจ ตอนแรกไม่รู้ว่าจีซูอยู่ข้างใน พอเจอก็จำได้ว่าเหมือนเพิ่งเจอกัน ก็ดีใจมากที่ได้เจอ มีการพูดคุยกันนิดนึง วันนั้นกระทบไหล่ซุป’ตาร์หลายคนเลยในงาน
หนูมีบัตรคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ หนูซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูที่เขาจะมาบ้านเรา หลิงบอกพี่จีซูว่าหนูมีบัตร (หัวเราะ) เขาบอกว่าหลิงมาจากไหน หลิงก็บอกว่าจากไทยแลนด์ค่ะ เขาบอกโอ้ เดือนหน้าจะมา หลิงก็บอกว่าหลิงมีบัตร บอกแค่นี้แหละ ที่เหลือจะเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวนะคะ บอกแค่นี้แหละว่าเดือนหน้าจะไปดู วันนั้นเราใจเต้นตุ๊บๆ เลย ดีใจมาก เหมือนใช้บุญหมดไปแล้ว ทำบุญใหม่”
ถ่อมตัวไม่ได้ดังขนาดนั้น ภูมิใจคนไทยไปสู่โกลบอลเยอะขึ้น
“หลิงไม่ได้ดังขนาดนั้น (หัวเราะ) แค่เป็นตัวแทนดิออร์จากไทยแลนด์ไป ดีใจมาก ไม่คิดว่าจะได้ใกล้ชิดขนาดนี้ได้เซลฟี่ จีซูน่ารัก เป็นกันเองมาก น่ารักมากๆ จริงๆ หลิงภูมิใจทุกคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแฟชั่นวีกนะ เพราะหลายปีที่ผ่านมา คนไทยไปสู่โกลบอลเยอะขึ้น ไม่ว่าจะหลิง-ออม ฟรีน-เบคกี้ , พี่ใหม่ (ดาวิกา โฮร์เน่) ทุกคนไปสวยอย่างดีเลย หลิงก็ภูมิใจแทนทุกคน”