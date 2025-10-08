“โดม ปกรณ์ ลัม” เซอร์ไพรส์ “น้ำผึ้งขม” ได้ออกอากาศ ถูกดองนาน 5 ปี ยังทันยุคสมัย ได้อรรถรสตบจูบ

“โดม ปกรณ์ ลัม” ดีใจละคร “น้ำผึ้งขม” ไดัออกอากาศเสียทีหลังถ่ายไว้ยาวนาน 5 ปี เซอร์ไพรส์เอามาฉายใน พ.ศ.นี้ย้งดูทันยุคทันสมัย มีปรับบทเลี่ยงสตอรี่ที่ดูแล้วเป็นการคุกคามทางเพศ แต่ยังได้อรรถรสละครตบจูบเหมือนเดิม
ถูกดองไว้นานถึง 5 ปีทีเดียวสำหรับละครเรื่อง น้ำผึ้งขม ละครตบจูบ ที่ทางช่อง 3 เอากลับมารีเมกตีความให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ได้หนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม” และ “ยี่หวา ปรียากานต์ ใจกันทะ” เป็นคู่พระนางตบจูบ โดมเผยถึงจะถ่ายไว้หลายปีแล้ว แต่ตนได้ดูแล้วยังรู้สึกทันยุคทันสมัยอยู่
“5 ปีผ่านไปครับกับเรื่องนี้ เป็นการถ่ายทำที่ดุเดือดยาวนาน ระหว่างถ่ายก็มีการต้องเบรกด้วยนะด้วยกฎข้อบังคับในช่วงโควิด ตอนแรกที่ทีมงานโทร.มาว่าเดี๋ยวละครจะออนแล้วนะ ผมร้องเลยจริงเหรอครับ ผมจำเนื้อเพลงที่ร้องประกอบละครไม่ได้แล้ว พอมาดู ณ ตอนนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าละครไม่เก่าเลย บริบท จำพูดคำจา ยังคงใช้ได้กับตอนนี้ ดูแล้วลื่นไหลไม่มีเชย เปิดเรื่องมาหน้าเรียวแต่ตอนท้ายๆ จะได้เห็นผมแก้มยุ้ยคาจอ ตอนนั้นผมบวมขึ้นเป็น 10 กว่าโล ตอนนั้นนอนอยู่บ้านเฉยๆ ปล่อยจอยชีวิต ตอนนี้ก็เอาลงมา 20 กว่ากิโล
ตอนนี้หลายๆ เรื่องก็รู้มาว่ากำลังรอการกลับมาอยู่ ตอนนั้นก็แอบถอดใจว่าละครเราคงจะไม่ได้ออนแล้ว แต่ก็ยังแอบมีความหวังผมทุ่มเทมาก ใส่เต็มที่ผมอินกับเรื่องนี้มาก ด้วยความที่เป็นละครตบจูบหนักมาก แต่เวอร์ชั่นนี้อาจจะไม่ใช่ ตัวละครแต่ละตัวจะมีความน่ารักและน่าสงสารอยู่ในตัว”
เป็นน้ำผึ้งขมเวอร์ชั่นใหม่ทันยุคสมัยหลีกเลี่ยง social harassment (การคุกคามทางเพศ)
“ยุคนี้มันก็ต้องชูก้าแด๊ดดี้ครับ พ่อสายเปย์หน่อย ในยุคนี้น้องๆ เขาชอบคนที่อายุเยอะกว่ากันเยอะเหมือนกัน มันอาจจะเป็นไทป์นึงของสาวๆ คบแล้วรู้สึกอุ่นใจ เป็นสิริมงคล กับยี่หวาคือเขาแมนดี เห็นว่าตัวเล็กๆ น่ารัก ดูบอบบาง ก็คิดนะว่าเขาคงจะเรียบร้อย คุยไม่รู้เรื่องไหม สรุปแล้วเขาคือชายในร่างหญิง น้องน่ารักมาก เขาอดทนมากๆ ใจน้องมันได้ เขียวช้ำทั้งตัวจนผมเกรงใจเขามากๆ เขาสู้มาก ผมขอโทษเขาแล้วขอโทษอีก พอหลังๆ เริ่มจับจังหวะได้ คือไม่รู้ว่ามาเล่นละครหรือมาเล่นมวยปล้ำ
ส่วนเลิฟซีนด้วยบริบทของยุคนี้ก็ไม่อยากให้มันดูเป็นการคุกคาม แต่คนจะปล้ำกันมันก็ต้องมีการนำเสนอให้เห็นอยู่แล้ว มันเป็นส่วนสำคัญของเรื่องที่อยากแสดงให้เห็นถึงการตกเป็นทาสของอารมณ์ คนที่มีความแค้น ไม่ยอมปล่อยวาง มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้มาเล่าเพื่อให้รู้ถึงแรงขับเคลื่อนของตัวละคร แต่เราจะลดทอนใส่สิ่งที่ดูแล้วรู้สึกเป็นการคุกคาม เป็นเวอร์ชั่นที่ตีความใหม่ 14 ตุลาคมนี้ตามดูกันนะครับ อยากให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยรับรองคุณจะโดนตกแน่นอน”