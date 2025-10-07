ศึกเซียนพระ! “โอ๊ต บางพระ” ปะทะ “บอย ท่าพระจันทร์” ปมพระแท้ - พระเก๊ ท้าเดิมพัน ออกจากวงการ!

“โอ๊ต บางพระ” เผชิญหน้า “บอย ท่าพระจันทร์” ท้าเดิมพัน หากเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 แท้ จะออกจากวงการเซียนพระ เพื่อนยันต้นตระกูลไม่เคยสร้าง
จากกรณีศึกวิวาทะ ระหว่าง “บอย ท่าพระจันทร์”หรือ “นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย” และ “โอ๊ต บางแพ” หรือ “นายณัฐวัฒน์ ปรียาธร”กับความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งสองฝ่ายฟาดปากกันในโซเชียลจนกลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการเซียนพระ
รายการ โหนกระแส วันที่ 7 ต.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 ได้สัมภาษณ์ทั้งสองฝ่าย บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ให้สองฝ่ายได้เปิดใจเคลียร์กันเรื่องนี้
สองคนนี้รู้จักกันมั้ย?
บอย : ผมไม่รู้จักเขาเลยครับ
โอ๊ตรู้จักมั้ย?
โอ๊ต : ไม่รู้จักครับ แต่เคยเจอ
บอย : ย้อนกลับไปเมื่อ 8-9 ปีก่อน ผมไม่รู้จักเขามาก่อน ไม่เคยรู้เลยเขาเป็นใคร จนกระทั่งมีประเด็นหลวงปู่เอี่ยมเข้ามา ถึงได้รู้จักเขาตอนนั้น ไม่ได้รู้จักแบบเคยซื้อขายพระกัน หรือเคยเจอกัน หรือเคยเห็นเขาซื้อขาย ไม่เคยเห็นเขาเลย ผมอาจพูดตรงและพูดความจริง ไม่เคยเห็นมาก่อน จนกระทั่งมีประเด็นหลวงปู่เอี่ยม เมื่อ 7-9 ปี
บอยเล่นพระมากี่ปี?
บอย : 32 ปี ตั้งแต่อายุ 13 จนตอนนี้จะ 46 แล้ว เล่นมายาวนาน 32 ปี ส่วนใหญ่ถนัดพระเหรียญเนื้อผงโลหะรูปหล่อพระบูชา กับของเก่าได้ทุกรูปแบบ แต่ทุกคนจะรู้จักบอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระเหรียญ เพราะผมทำหนังสือพระเหรียญ ทำเมื่อ 18 จะ 19 ปีที่แล้ว
โอ๊ตอยู่แวดวงพระเครื่องกี่ปี?
โอ๊ต : ปีนี้น่าจะ 25 ย่าง 26 ปี ปัจจุบันอายุ 46 ย่าง 47 ผมน่าจะแก่กว่าหนึ่งปี
คุณถนัดพระประเภทไหน?
โอ๊ต : เหรียญมันง่ายอยู่แล้ว ผมก็ซื้อทุกอย่าง เพราะหลักการดูพระทุกประเภทเหมือนกัน
มีผู้สังเกตการณ์มานั่งอยู่สองคน ให้สังเกตการณ์เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย สองคนนี้ก็มีลักษณะวิวาทะเล็กๆ น้อยๆ?
อ.รักษ์ : ไร้สาระ รู้จักหมด รู้จักดีด้วย
โอ๊ตน้อยใจอ.รักษ์อยู่ใช่มั้ย?
โอ๊ต : เปล่าครับ
อ.รักษ์ : ไม่เป็นไร ความรู้สึกเขาแสดงออกได้ เราเป็นผู้ใหญ่ก็ด่าไปแล้ว เราเลิกด่าไปแล้ว เราถือว่าพี่สอนน้อง ถ้ามึงคิดว่ากูเป็นพี่มึงก็ไหว้ ถ้าไม่คิดว่าเป็นพี่ก็ไม่ต้องไหว้ ก็แค่นั้นเอง
คิดเป็นพี่มั้ย?
โอ๊ต : ออกอยู่ฝั่งตรงข้ามทุกเรื่อง เรื่องผม เหมือนคนเราต่อหน้ารักกัน แต่ลับหลังว่าผม ก็เกลียดกันเลยดีกว่า ไม่ต้องรักก็ได้ จะได้ไม่ต้องเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์พูดคือเรื่องจริง
ใจเย็นๆ กันนะ เข้าประเด็นเลย เรื่องราวเกิดขึ้นจากเหรียญ ๆ เดียว เหรียญปู่ทวดรุ่น 08 เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ สร้างโดยหลวงปู่ทิม?
บอย : พี่หนุ่มข้อมูลแน่นมากครับ (หัวเราะ)
คุณบอยได้มายังไง?
บอย : ผมเช่าที่ห้างพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วานชั้น 3 ในราคา 5 ล้านบาท แต่ก่อนหน้านี้ ผมเคยดูเหรียญนี้ก่อนหน้านั้น 2 วัน มีคนถือมาขายผม ตั้งราคาผม 10 ล้านบาท ผมก็ถามคนที่ถือมาขาย เขาคือน้องเทอร์โบ ก่อนน้องเทอร์โบมาหาผม เขาแวะไปหาคุณต้น ท่าพระจันทร์มาก่อน แต่เนื่องจากจำนวนราคาที่เขาตี 10 ล้านบาท ต้น ท่าพระจันทร์บอกว่าเดี๋ยวหุ้นกับบอย ท่าพระจันทร์ ต้นดูโอเคแล้ว แต่เนื่องจากเหรียญไม่เคยมีการซื้อขายในตลาดพระ คนที่เล่นเหรียญเกือบทุกวัน ถ้าเหรียญไหนไม่เคยเห็น เขาจะนึกถึงบอย ท่าพระจันทร์ เพราะบอย ท่าพระจันทร์สามารถชี้ชัด ชี้ขาด สามารถจ่ายเงินได้ ต้น ท่าพระจันทร์บอกให้เทอร์โบเดินมาขายผม แต่ด้วยตอนผมส่องพระอยู่ มีน้องคนนึงชื่อเชน อยู่ที่พันธ์ทิพย์ งามวงศ์วานบอกว่าเหรียญนี้ดูแล้ว เมื่อเช้าเอา 4 ล้านเอง แต่เทอร์โบมาตีผม 10 ล้านบาท ผมถามว่าเทอร์โบ ลดได้มั้ย น้องบอกลดไม่ได้เลย เจ้าของอยากได้ราคาเท่านี้ ผมถามว่าเจ้าของอยู่ไหน เทอร์โบก็ไม่ได้บอกผม ผมรู้เลยว่าในวงการพระ ถ้าผมต่อไปเท่าไหร่ก็ตาม เขาไม่ทางขายผมคนแรกแน่นอน เพราะตอนแรกตี 4 ล้าน มาตีผม 10 ล้าน ถ้าผมต่อเท่าไหร่จะกลายเป็นสะพานข้ามดาว สมมติผมต่อ 5 ล้านบาท เขาจะไม่ขายเลย เขาจะหวงมาก ถ้าบอย ท่าพระจันทร์ถามก็จะตีราคาที่แพงโอเวอร์เรื่อยๆ ผมไม่ต่อเขา แล้วคิดในใจว่ายังไงเหรียญนี้ต้องวนกลับมา เย็นวันนั้น เจ้าของพระตัวจริงไลน์มาหาผม เพราะไลน์แอดผมมีเพื่อนอยู่ประมาณ 3 ล้านคน เจ้าของพระส่งมาบอกว่าตัวเองคือเจ้าของเหรียญพระนี้ แต่ความที่ไลน์ผมวันนึง 4-5 พัน ผมเปิดไม่เจอ ผมมาเจอเกือบ 8 โมงเช้าอีกวัน ผมตามเขาตลอดเลยว่าอันนี้ผมเอานะ ผมสนใจ ผมอยากดู สรุปเหรียญนี้ยังไง ผมทักไปตลอด ปรากฏเขาไลน์กลับมาว่าเขาขายไปแล้ว ผมก็ถามว่าเขาขายถึง 8 ล้านมั้ย เขาบอกว่าไม่ถึง ผมก็โอเค ช่างเขา ดวงไม่ใช่ของเรา แต่ปรากฏว่าเพื่อนผมที่เป็นเซียนพระ ชื่ออ๊อด เลี่ยมทอง ไปซื้อมาในราคา 4 แสน ส่วนใหญ่มาหาผมเขาจะตีแพงหมดเลย เขาไปขายพี่อ๊อด 4 แสน ผมก็บอกว่าผมอยากได้จะขายเท่าไหร่ พี่อ๊อดบอกว่าขายไปแล้ว พี่อ๊อดเขาเป็นหนี้ผมอยู่ เขากลัวผมซื้อแล้วหักหนี้ เขาเลยไม่ขายผม อีกวันพี่เด่น อยุธยา เซียนพระที่นั่งอยู่ตรงนี้ เซียนพระชื่อดังอีกคน โทรมาหาผมเช้าอีกวันว่าอาจารย์ พี่อ๊อดเอา 6 ล้าน ผมก็บอกว่าเอามาๆ อยากได้ๆ เรียกมาเลย เราอยากได้อยู่แล้ว เมื่อวานเขาตีผม 10 ล้าน ผมถามแล้วเขาไม่ลด
ถ้าตอนนั้นเขาไม่ลดเลย 10 ล้าน ซื้อมั้ย?
บอย : ไม่ซื้อ แต่ 5-6 ล้านผมเอา ผมเจ็บใจที่เมื่อเช้าเพื่อนบอกว่ามันตีราคาแค่ 4 ล้านเอง แต่พอมาถึงบอย ท่าพระจันทร์ ตีราคา 10 ล้าน ไม่ลด ผมก็รู้สึกว่าโห ทำไมเป็นบอย ท่าพระจันทร์ต้องแพงตลอดเวลา ปรากฏว่าพี่เด่น อยุธยา ต่อรองเขาที่ 5 ล้านบาท ผมก็บอกว่าขอดูอีกที เพราะวันแรกผมดูเร็วมาก ไม่ถึง 1 นาที ผมก็คืนเลย แต่คราวนี้เรามีเวลา เพราะคนมาขายไม่ใช่เทอร์โบ แต่เป็นเจ้าของพระคืออ๊อด เลี่ยมทอง ซึ่งเขาเอาพระมาทิ้งไว้กับพี่เด่น ผมก็ยุ่งเรื่องทั้งวันไม่ได้ดู จน 2-3 ทุ่ม ผมเอาเหรียญนี้ขึ้นมาดู พร้อมหยิบเหรียญผมที่มี เพื่อเทียบตัวตัด มันคือขั้นตอนในการทำเหรียญ ต้องมีเครื่องตัดออกมา ผมต้องเทียบตัวตัด เพราะเป็นเหรียญยุคใหม่ 2508 ผมเทียบตัวตัด ทุกอย่างตรงตามแบบ ตัวตัดเหมือนบาร์โค้ดที่บอกว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไร
เวลาพระปั๊มเสร็จ จะมีตัวตัด ตัดโป๊ะลงไป ต่อให้ทำกี่เหรียญ ด้านข้างจะเหมือนกันทุกเหรียญ ยกเว้นเป็นบล็อกอื่นที่แทรกเข้ามา ฉะนั้นต้องดูจากด้านข้าง คุณดูแล้ว?
บอย : ผมจะจ่ายเงิน 5 ล้านครับ
สิ่งที่คุณบอยเปรียบเทียบระหว่างเหรียญทองคำที่จะซื้อกับเหรียญนี้ ก็ใช้กล้องส่องลงไป ก็จะเห็นเลย เอาไปเทียบดู ถ้าตรงกันก็มาจากบล็อกเดียวกัน?
บอย : พอผมเทียบทุกอย่างตรงตามล็อก ตรงตามสเปก นั่นคือผมก็จ่ายเงินเขา 5 ล้านบาท ในเมื่อตกลงที่ 5 ล้าน ตัวตัดตรงกัน ทุกอย่างตรงกัน ไม่งั้นผมไม่กล้าเอาเงินตัวเองไปจ่าย 5 ล้าน ถามว่าผมเคยเห็นเหรียญนี้มั้ยก่อนหน้านี้ ผมเคยเห็น 1 เหรียญเมื่อ 7-9 ปีที่แล้ว เคยขอซื้อเจ้าของ ตอนแรกเขาเหมือนจะขาย 5 ล้าน พอผมไปปุ๊บผมก็ให้ราคาเจ้าของไว้ที่ 1.5 ล้าน 2 ล้าน และสุดท้ายที่ 3 ล้าน เจ้าของเขาก็ไม่ขาย เรื่องนี้ก็เงียบหายไป จนกระทั่งผมมาเจอเหรียญนี้ ผมก็เลยนึกถึงเหรียญนั้นเลย เราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราโทรไปหาเจ้าของคนเดิมว่าเหรียญยังอยู่มั้ย ปรากฏว่าโทรไป เขาบอกเห็นกำลังเป็นข่าวดังเลยคุณบอย อยากจะขายสัก 10 ล้าน ตอนแรกตั้ง 5 ล้าน ผมต่อ 3 ล้าน แต่วันนี้เป็นข่าวดัง ตั้ง 10 ล้าน ผมบอกเฮีย เดี๋ยวรอราคาไปถึงก่อนนะเฮีย ผมไปซื้อแน่นอน ไม่ต้องห่วง แต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาจริงๆ เฮียจะเอา 10 ล้านเลยนะ เราค่อยคุยกัน เมื่อวันนั้นราคาไปถึง
เหรียญนี้แตกต่างจากที่เขาเล่นกันอยู่นิดนึง ถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้เขานิยมที่เรียกว่าเหรียญผ่าปาก แต่เหรียญนี้ไม่มีผ่าปาก ฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกัน โอ๊ตเอาหลักนี้มาเป็นประเด็นก่อนเลย ว่าถ้าเหรียญรุ่นนี้ ต้องเป็นผ่าปากเท่านั้น?
โอ๊ต : มากกว่านั้นครับ ให้เขาอธิบายเสร็จ เดี๋ยวผมจัดให้
คนเอาจุดนี้มาพูด ถ้าเป็นเหรียญทองต้องเป็นผ่าปาก มีประมาณ 20 เหรียญ?
บอย : เรื่องราวการสร้างไม่อาจแน่ชัดได้ เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ผ่าปาก เข้ามาขายที่ท่าพระจันทร์เมื่อ 30 ปีก่อน ตอนนั้นผมอายุ 18 เหรียญนี้เข้าที่ร้านเจ็ดปากคลอง ท่าพระจันทร์ 2 แสนบาท ด้วยความที่เจ็ดปากคลองก็ไม่เคยเห็นเลื่อนสมณศักดิ์ผ่าปากเนื้อทองคำ ก็เรียกผม พี่วัฒน์บางแคดู เรียกหลายๆ คนดู หุ้นกันเหรียญเดียว 7-8 คน ตอนนั้นเช่าแสนกว่าบาท แต่คนซื้อต่อไปคือพี่อุ๊ กรุงสยาม เช่าไป 2 แสนกว่าบาท ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหรียญทองคำลงหนังสือพระเลย หลังจากวันนั้น เหรียญทองคำลงหนังสือพระทุกฉบับ กลายเป็นมาตรฐานของวงการ วันนี้เหรียญละ 10 กว่าล้านครับ
ยิ่งเป็นเหรียญทอง ต้องมีผ่าปาก ถ้าไม่มีผ่าปากถือว่าไม่ใช่ แต่บอยบอกว่าไม่จริง?
บอย : อย่างที่ผมบอกเสมอ บล็อกด้านหน้า บล็อกด้านหลังบ่งบอกธรรมชาติและยุคสมัย ขอบข้างบ่งบอกวิวัฒนาการเครื่องจักรในยุคนั้น ผมเป็นคนทำหนังสือเหรียญออกมา ผมย่อมทราบดี ผมเป็นคนทำหนังสือคนแรก และชี้ชัดเรื่องขอบข้างคนแรก ผมน่าจะเป็นคนที่เราอ่านเหรียญ เราสามารถบอกได้ว่าเหรียญนี้เครื่องจักรเป็นแบบไหนแท้เป็นยังไง ขอบข้างเป็นแบบไหน ฉะนั้นทองคำกับอัลปาก้า ในเมื่อตัวตัดเป็นตัวเดียวกัน คุณจะบอกว่าสร้างคนละยุค ไม่มีทางเป็นไปได้เลย เพราะเกิดจากเครื่องตัดตัวเดียวกัน อย่างที่พี่หนุ่มบอก เข้าใจนะครับ นี่คือเหรียญ พอปั๊มมาปุ๊บ เหรียญจะมีปีก เพราะไม่ว่าจะตัดทรงเสมาก่อนเขาปั๊มเหรียญทองแดง เหรียญทองคำ หรือเหรียญอัลปาก้าไว้ ให้เป็นทรงเสมาก่อน พอปั๊มเสร็จเหมือนเราบี้ดินน้ำมัน มันจะออกข้าง และมีปีกออกข้าง ตัวตัดสำคัญเพราะเอาเหรียญคว่ำหน้า แล้วใช้ตัวตัดเหยียบออกมา ทุกเหรียญก็จะมีร่องตัดตามทุกเหรียญ
แต่เหรียญนี้บางคนตีว่าบางไปหรือเปล่า?
บอย : โดยส่วนใหญ่ถ้าเนื้อทองคำ เนื้อนาก หรือเนื้อพิเศษ หรือเนื้อพิเศษ หรือรุ่นนั้นทำจำนวนน้อย ส่วนใหญ่จะบางกว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
เหรียญนี้เกิดปัญหาจากอันดับแรก บอยซื้อเหรียญนี้มา ในวงการนักเล่นมองว่า เหรียญเลื่อนปี 08 ต้องเป็นเหรียญผ่าปาก ถ้าเป็นเหรียญทอง ถ้าเป็นเหรียญทองไม่ผ่าปากเขามองว่าไม่มีอยู่ แต่บอยหรือเซียนพระบางท่านบอกว่าไม่ใช่ สิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีอาจมีก็ได้ เพราะเชื่อว่าเป็นเหรียญแรกๆ ที่ทำมาจากบล็อก?
บอย : น่าจะเป็นเหรียญที่ทำเฉพาะบุคคล หรือทำจำนวนน้อยมากๆ แจกกันในกลุ่มเฉพาะไม่กี่เหรียญ ตั้งแต่ผมเล่นพระมา 32 ปี เพิ่งเคยเห็น 2 เหรียญ
เป็นบล็อกเดียวกับผ่าปากมั้ย?
บอย : ด้านหลังบล็อกเดียวกัน แต่ด้านหน้าคนละบล็อก ด้านหน้ามีทั้งแตกและไม่แตก แต่บล็อกหลังตัวเดียวกัน มีรูปก่อนหน้านี้ที่ไม่ผ่าปากเลยสักองค์ แต่ตำหนิทุกอย่างตรงกันหมด นี่คือบล็อกด้านหน้าตัวเดียวกัน บล็อกด้านหลังตำหนิเหมือนกัน เพียงแต่พอเป็นทองคำ บล็อกด้านล่างเขยิบไปด้านบน คำว่า 08 มันเลยขอบด้านล่างไปเยอะ แต่เนื้ออัลปาก้าจะชิดขอบด้านล่าง และไม่มีเส้นแตกตรงขวามือด้านล่าง ขณะเดียวกัน บล็อกด้านหน้าเหรียญเลื่อนที่มีผ่าปาก และด้านหลังเหรียญ มีบล็อกแตกใต้คำว่าสมณศักดิ์เหมือนกัน ทั้งที่ด้านหน้าคนละบล็อก ด้านหลังบล็อกเดียวกัน คนเล่นเหรียญจะรู้ว่าอย่างนี้แท้เลย เพราะการทำเก๊ จะต้องเอาเหรียญไปถอดพิมพ์มันถึงจะเหมือน แต่บังเอิญด้านหลังไปตรงกับบล็อกหน้าแตกผ่าปาก แต่ด้านหน้าบล็อกไม่ผ่า เลยทำให้สลับบล็อกกัน
คุณบอยมองอีกมุมว่าหน้าหลวงปู่ทวดเป็นคนละบล็อก มั่นใจว่านี่คือเหรียญแท้แน่นอน?
บอย : ความมั่นใจของผม ผมวัดเป็นตัวเลขและเป็นเงินได้ ฉะนั้นใครมีแบบนี้ ตรงตามแบบที่ผมโพสต์หรือโชว์ให้ดูเมื่อกี้ ผมรับเช่าอีกเหรียญละ 5 ล้าน มีเอามาขายได้ ฉะนั้นถ้าใครบอกเก๊ คุณมีคุณเอามาขายผมได้ มีเหรียญเก๊ให้ดูด้วย ตรงช่วงหูเหรียญที่ผมวงเอาไว้ มีลักษณะเหรียญที่เกิดจากการถอดพิมพ์ ด้านหน้าจุดกลมๆ เล็กๆ ซ้ายมือเกิดจากขี้กราก ด้านหลังที่วงไว้ทั้งหมดคือรอยถอดพิมพ์ ที่มีเส้นขอบซ้อนคือการถอดพิมพ์ จะต่างจากเหรียญแท้โดยสิ้นเชิง แบบนี้เขาเรียกเก๊กระจอก นี่สำหรับเซียนพระนะขออนุญาตไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ สำหรับการมองพระ ถ้าคนเล่นเหรียญมองแว็บเดียวจะรู้ว่านี่เก๊กระจอก ถ้าเก๊เหมือนกว่านี้ก็มี แต่ไม่เหมือนมาก อาจเป็นเพราะเราชำนาญ และมีเหรียญมาก
คุณโอ๊ต มองยังไง ทำไมมองว่าเหรียญนี้ไม่น่าจะใช่?
โอ๊ต : ก่อนอื่นผมขอส่องเหรียญหน่อยได้มั้ย
บอย : เอาเลยครับ
โอ๊ต : ผมจะเดิมพันกับอ.รักษ์อยู่นะ (หัวเราะ) วันนี้เราคุยกันเรื่องอะไร เราคุยกันว่าเหรียญที่อยู่ตรงหน้า เป็นเหรียญที่สร้างปี 08 ใช่มั้ย
บอย : ใช่สิครับ
โอ๊ต : ผมโอเวอร์ให้ไปถึงเลยว่าเหรียญนี้ได้สร้างก่อนหลวงปู่ทิมมรณภาพหรือไม่ หรือสร้างก่อนปี 2512 หรือไม่ เพราะหลวงปู่ทิมมรณภาพปี 2012 ผมบอกง่ายๆ ว่าการดูพระจริงๆ ไม่ได้ยาก เท่าที่คุณบอยอธิบายมาคือพระเครื่องจบโดยบุคคลดู พระเครื่องจบโดยการดูที่ใดที่นึง และพระเครื่องจบโดยการที่เซียนมีชื่อชั้นการันตี ผมย้อนถามไปว่า ปัจจุบันนี้เซียนที่มีชื่อชั้น โดนเก๊มั้ยครับ โดน ฉะนั้นเมื่อเซียนมีชื่อชั้นเริ่มโดนพระเก๊ มันสะท้อนว่าเราควรพัฒนาการศึกษาพระให้มากกว่าแบบเดิมมั้ย ถ้าย้อนกลับมาว่าเหรียญนี้ถูกสร้างก่อนปี 2512 เลย ผมว่าเป็นไปไม่ได้ เผื่อมีคนบอกว่าเหรียญนี้เป็นบล็อกย้อน ทำทีหลัง การสร้างพระเครื่อง คือหนึ่งพระที่สร้างซ้ำหลายๆ ครั้งโดยใช้บล็อกเดิมได้ ผู้สร้างต้องเป็นคนเดียวกัน ถ้าผู้สร้างสร้างเหรียญครั้งเดียว ผู้สร้างใหม่ก็มาก็จะแกะบล็อกใหม่ แต่เหรียญนี้ปี 08 สร้างเป็นบล็อกผ่าปาก สาเหตุของการผ่าปาก เกิดจากการตีสเกล ก่อนแกะหน้าหลวงปู่ทวด ที่เราเห็นรอยผ่าคือเหมือนเราวาดภาพ เราตีสเกลไว้ก่อน ที่เห็นเป็นวงเดือน เป็นการใช้เครื่องคลึง คลึงบล็อกให้เรียบ จึงเกิดกลายเป็นวงเดือนแล้วลบออกไม่ได้ ดังนั้น ณ วันนี้ที่ผมเตรียมมาให้ คือวิธีการผลิตพระ วันนี้เราใช้การจำตำหนิ เราใช้การใช้พวกดู แต่เรารู้มั้ยวิธีการผลิตเหรียญ แบบแท้คือแบบไหน และวิธีการผลิตบล็อกเก๊เป็นแบบไหนทำไมเหรียญเก๊ถึงไม่เรียบตึง ทำไมมันถึงบวม ถ้าเราคุยกันว่าเหรียญนี้สร้างก่อนปี 2512 หรือไม่ อย่างแรกเลย เหรียญนี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกปี 08 บล็อกหน้าเป็นบล็อกผ่าปาก บล็อกผ่าปากกับไม่ผ่าปาก ใช้หลังตัวเดียวกัน คือเปลี่ยนหน้า เมื่อใช้บล็อกหลังเดียวกัน เปลี่ยนหน้า เรามาดูว่าอันไหนสร้างก่อน สร้างหลัง ถ้าเป็นปี 08 ตัวจริง บล็อกไม่แตก เฉพาะเหรียญเลื่อนไม่ผ่าปาก ก็สร้างหลัง 08 แล้ว
ตกลงคุณจะบอกว่า เหรียญปี 08 ที่มีรอยผ่าปาก เกิดจากเขาตีสเกล ไม่ใช่บล็อกแตก?
โอ๊ต : ไม่ใช่บล็อกแตกครับ
คุณมองว่าเป็นการตีสเกล?
บอย : ใช่ครับ เป็นการตีสเกล
มีแค่บล็อกนั้นบล็อกเดียว บล็อกอื่นไม่มี?
โอ๊ต : ครั้งแรกสร้างปี 08 มีบล็อกผ่าปาก มีเนื้อเงิน เนื้อทองคำ หนังสือพระทุกเล่มลง คนในพื้นที่เคยเห็นเคยขาย จากปี 08 พอมาทำอีกครั้งนึง ซึ่งเป็นบล็อกเริ่มแตกแล้ว หน้าไม่ใช่บล็อกผ่าปาก ถ้าเหรียญนี้มีทองคำ ทำไมไม่มีเงิน ถ้าเมื่อไหร่พระรูปนั้นมีเนื้อพิเศษ ทำไมมีอัลปาก้าแล้วไปมีทองคำเลย จริงๆ เงินก็ต้องมี เพราะบล็อกผ่าปากมีเงิน และมีทองคำแต่ไม่เป็นไร ผมผ่านตรงนั้นให้ไป ผมคิดว่าการทำรายการทีวี เชื่อว่าผู้ฟังได้ประโยชน์ ผมอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์ เพราะทุกครั้งที่มีดราม่าพระเครื่อง คนมีความรู้ไม่เท่ากัน เขาจึงคอมเมนต์เสียงแตก ถ้าคนทุกคนมีความรู้เท่ากัน พระเครื่องคอมเมนต์จะเสียงไม่แตก ขณะที่ผมอธิบายการสร้างพระแบบของแท้ กับการผลิตพระแบบของเก๊ ถ้าคุณบอยหรือเพื่อนๆ สงสัยอะไร แทรกผมกลางรายการได้เลย ผมจึงบอกว่าพระแท้คือเอกสารตัวจริงที่พิมพ์ดีดมา พระเก๊คือการถ่ายเอกสาร ทำไมมองจากภาพแล้วมองว่าพระเหรียญนี้ไม่ได้สร้างในปี 2508 การจำขอบ จำตำหนิ หรือจำตัวตัดจุดใดจุดนึง ผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้ว ผมเป็นประธานพระเครื่องดูแลภาคตะวันตกทั้งหมด เวลามีเหรียญที่คนในชมรมผมถกเถียงกัน โดยการเอาฟันของเขี้ยวตัวตัดมาเทียบ มันเหมือนกันในบางจุดนะครับ แต่เหรียญเล็กกับใหญ่เลย เป็นไปได้มั้ยว่าเหรียญเล็กกับใหญ่จะตัดจากตัวตัดเดียวกัน บางคนฟังอาจจะงง ลักษณะตัวตัดถ้าตัวตัดเดียวกัน ก็จะผ่านช่องซึ่งเป็นตัวบังคับ เส้นรอบวงต้องเท่ากัน ไม่ว่าเอาอะไรผ่านตัวนี้ เส้นรอบวงต้องเท่ากัน เราย้อนกลับไปดูเหรียญทองคำ ตัวตัดเอาทิ้งไปเลย ผมบอกเลย ถ้าเหรียญนี้เป็นตัวตัดเดียวกันกับ 08 หน้าเลื่อนอัลปาก้านะ ผมบอกเลย ยกกล้องให้แล้วเลิกเล่นพระด้วย ออกจากประธานชมรมให้ด้วย ถ้าเหรียญทองคำนี้เป็นตัวตัดเดียวกับเหรียญ 08 อัลปาก้า ผมยกกล้องให้อ.รักษ์และผมเลิกเล่นพระด้วย
บอย : เดี๋ยวก่อน 08 อัลปาก้ามีกี่ตัวตัด
โอ๊ต : เดี๋ยวก่อนดีกว่า
บอย : ผมถามคุณเนี่ย ว่ามีกี่ตัวตัด
โอ๊ต : สำหรับผมตัวตัดเดียว ถ้าบอกอักษรประดิษฐ์ ใจเย็นๆ นะครับคุณบอย ถ้าคุณบอกว่าอักษรประดิษฐ์คือ 08 คุณเข้าใจผิดนะ จะบอกให้ เดี๋ยวผมอธิบาย คุณถามกลางรายการเลย คุณจะได้รู้
บอย : คุณบอกให้ผมแทรกได้ ผมกำลังพูด และคุณก็เถียงขึ้นมา สรุปจะให้ผมถามหรือเปล่า
โอ๊ต : ผมขออธิบายเสร็จแล้วคุณค่อยถาม
บอย : เมื่อกี้คุณพูดก่อนไง
โอ๊ต : เข้าใจครับ เมื่อกี้บอกว่า 08 ผ่าปาก แล้วมาเป็นหน้าเลื่อน หลังเดียวกับ 08 ผ่าปาก จากนั้นมาเป็นไม่ผ่าปากหลังอักษรประดิษฐ์ หลักการสร้างพระคือหลังอักษรประดิษฐ์ บล็อกหลังผ่าปากต้องพังแล้ว มันใช้ไม่ได้ มันจังต้องแกะเพิ่มอีกหนึ่งบล็อก คืออักษรประดิษฐ์ และหลังอักษรประดิษฐ์ต้องสร้างหลังไม่ผ่าปากแน่นอน เพราะบล็อกมันพังแล้ว ตอนนี้ใครมีเหรียญอยู่ในมือหยิบมาดูเลย ว่าเหรียญอักษรประดิษฐ์ที่บอกว่าเป็นปี 08 มีสองตัวตัด มันไม่จริง มันสร้างทีหลัง หลังหน้าเลื่อนนี่อีก เพราะบล็อกหน้าของตัวบล็อกอักษรประดิษฐ์มันเป็นผด ดังนั้นสำหรับผม เหรียญหลวงปู่ทวดหน้าไม่ผ่าปากที่เนื้อทองคำมีตัวตัดเดียว ถูกจับไปเทียบกับอักษรประดิษฐ์ไม่ได้ อักษรประดิษฐ์ทำทีหลัง อันนี้ชัดเจน นี่คือสิ่งที่ผมกำลังอธิบาย ถ้าเหรียญออกจากตัวตัดเดียวกัน เส้นรอบวงต้องเส้นรอบวงเดียวกัน อยากให้ดูตรงคอเหรียญ เส้นรอบวงเหรียญเส้นรอบวงเดียวกันมั้ยครับ ดูตาเปล่าก็เห็นครับ เพราะพระบ้านผม พอเราพลิกหลังมาดูเส้นรอบวงพอดูว่าเป็นเส้นรอบวงคนละตัว มันไม่สามารถจะออกมาจากตัวตัดเดียวกันได้ ที่สำคัญคือเหรียญนี้ ตัวตัดไม่ได้มองที่ฟันนะ มองที่เส้นรอบวง ครั้งแรกก่อนเป็นเหรียญเขาจะรีดโลหะ แล้วเอาโลหะมาเรียกว่าตีโกนหรือตีลุย ถ้าอยากได้เหรียญเสมาก็ตัดเป็นเสมา อยากได้กลมก็ตัดเป็นรูปกลม แล้วเอาเข้าเครื่องปั๊ม มันจะมีปีกแบบนี้ เขาพูดถูกเลย ผมมีให้ดูเลย ฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าตัวตัดแบบนี้ อะไรที่ออกจากตัวตัดแบบนี้ เส้นรอบวงจะเป็นเส้นเดียวกัน แค่นั้นเองครับ ก็ไปดูว่าเหรียญทองคำนี้ อย่างแรกเส้นรอบวงเป็นคนละตัวกับเหรียญอัลปาก้าทุกเหรียญ
จะบอกว่าเล็กกว่า?
โอ๊ต : จะเล็กกว่าใหญ่กว่าได้หมด แต่มันต้องทับกันไม่สนิท
ทฤษฎีคุณโอ๊ตบอกว่าถ้าออกมาจากบล็อกตัวตัดเดียวกัน เส้นรอบวงพระสององค์ต้องเท่ากัน ต่อให้เป็นทอง หรืออัลปาก้าต้องเท่ากันเป๊ะ?
โอ๊ต : ถูกครับ เพราะออกมาจากตัวตัดตัวเดียวกันนี่ครับ
แต่ถ้าอยู่ดีๆ เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าไม่ใช่ ไม่ต้องพูดถึงตำหนิ ไม่ต้องพูดถึงด้านข้าง?
โอ๊ต : ใช่ครับ นี่หนึ่งเรื่องก่อนนะ ลองคิดตามกันไป สองตัวตัดที่ตัดในยุคก่อนปี 10 นี่คือพระแท้นะ สุดท้ายพอปั๊มขึ้นรูปก็ตัดออก เราดูเส้นรอบวง ดูข้าง ผมถามว่านี่คือวิธีการผลิตพระแท้ เดี๋ยวคุณบอยจะไม่เข้าใจ ทีนี้วิธีการผลิตพระเก๊ พระเก๊ไม่สามารถหาบล็อกตัวเดิมมาปั๊มได้ พระเก๊สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาโดยการเอาเหรียญที่สวยไปสร้างแม่พิมพ์โดยการถอดใส่ยางแบบนี้ เอาปูนหล่อ แล้วเอาเข้าเหล็กหล่อ มันก็ได้แม่พิมพ์ขึ้นมา ถ้าเป็นแม่พิมพ์ที่แกะสดเป็นเหล็กชุบแข็งจะปั๊มเหรียญได้เรียบตึง แต่ถ้าเป็นบล็อกแบบนี้เป็นเหล็กหล่อ เวลาปั๊มตัวทองเหลืองเหล็กหล่อจะยุบไปเรื่อยๆ พอยุบไปเรื่อยๆ เหรียญที่ผลิตจากบล็อกพระเก๊ จึงมีลักษณะบวมไม่คมชัด หนึ่งอย่างนะ สองเมื่อตีมามีปีกแบบนี้แล้ว เขาจะกลับไปใช้ตัวตัดตัวเดิมได้มั้ย ก็เป็นไปไม่ได้ เขาก็ต้องทำตัวตัดตัวใหม่ขึ้นมา ซึ่งตัวตัดตัวใหม่ที่ฉลุขึ้นมา มันไม่ใช่เส้นรอบวงเดิมไง มันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงมองเหรียญนี้ผ่านเข้าไปในรูปมันเป็นคนละเส้นรอบวงกับเหรียญปกติทั่วๆ ไป
คุณโอ๊ตบอกว่ามีหลายจุดที่เหรียญทองคำของคุณบอย น่าจะไม่ใช่ของแท้ เขาบอกว่าหนึ่งดูเรื่องบล็อกที่ตัด รูปร่างต้องเท่ากันหมดกับเหรียญอัลปาก้า จะกี่เหรียญถ้ามาจากบล็อกที่ตัดเดียวกัน เส้นรอบวงต้องเท่ากัน จะมาใหญ่กว่าเล็กกว่าไม่ได้ ต้องเป๊ะเลย สองคือรอยถอด มันจะบวม ข้อที่สามคือการปลิ้น มันยังไง?
โอ๊ต : เมื่อพระเก๊เขาต้องเอาเหรียญไปถอด ฉะนั้นตัวแม่มีร่องรอยอะไร มันจะติดในบล็อกถอดมาด้วย อย่างเช่นเหรียญเก๊ที่เพื่อนๆ เอาขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้ถ้าเหรียญแท้เวลาเขาปั๊มออกมา แผ่นถูกปั๊มปึ้งจะเรียบทั้งหมด แล้วเจาะรูป ฉะนั้นหลังหูไม่มีรอยยับเลย จะเรียบ และมีแค่รอยเจาะ แต่พอเป็นเหรียญถอดซิลิโคน อย่าลืมว่าเหรียญเจาะหูมาแล้ว ดังนั้นเวลาไปถอดในซิลิโคนจะติดรูเจาะมา เวลาทำแม่พิมพ์ เหรียญเก๊ที่เกิดจากการถอดซิลิโคน หลังหูจะไม่เรียบ จะเจอรอยถอดเก่า เราก็ไปย้อนดูเหรียญทองคำเจ้าปัญหา หลังหูเหรียญ มีรอยเส้นขอบของเหรียญเก่าตัวแม่อยู่หรือเปล่า
มีมั้ย?
โอ๊ต : พี่ขยายเหรียญทองคำด้านหลัง ขยายตรงหูอย่างเดียวเลย
ให้ดูว่ามีรอยห่วงเก่ามาหรือเปล่า ถูกมั้ย?
โอ๊ต : ทั้งรอยห่วงเก่า ทั้งรอยเส้นรอบวงตัวแม่ ในเหรียญนี้ด้านหลังหูไม่ได้เรียบทั้งหมดนะ มันจะเลยเป็นขั้นบันไดอีกชั้น แต่เส้นรอยในคือเส้นตัวตัดเก่าเหรียญอัลปาก้า ถ้าเหรียญแท้หลังจะเรียบเลยและมีแต่รอยเจาะ แต่เหรียญนี้เป็นรอยถอดจากตัวแม่มา ก็เลยติดมาแบบนี้ ด้านในเป็นขั้นบันไดคือเหรียญเก่าที่สุดแค่นั้น แต่เหรียญเก๊ที่ถอดตัวนี้ไปทำแม่ มันทำตัวตัดไม่ได้เส้นรอบวงเดิม ใหญ่กว่าเดิม มันจึงติดร่องรอยเหรียญเก่าไว้ในเหรียญ ถ้าเป็นเหรียญแท้ต้องเรียบหมด เอาเหรียญปี 11 ไปดูก็ได้ ทุกหลวงพ่อจะเรียบและเจาะทีเดียว ไม่ใช่แค่เหรียญปู่ทวดนะ ทุกเหรียญในการสร้าง มันเป็นแผ่น พอตัดเสร็จเจาะมันก็จะเรียบ จะมีแค่รอยเจาะอย่างเดียวที่อยู่หลังเหรียญ ซึ่งถ้าหลังเหรียญหูยับ มันเกิดจากร่องรอยการถอดจากเหรียญตัวแม่ นี่คือจุดที่สาม จุดที่สี่ พอเวลาตัดไปเรื่อยๆ ตัวตัดจะเจาะโพรงไว้ มันก็จะเหลือด้านข้างที่เอาไว้ดันเหรียญลง ฉะนั้นตัวนี้เวลาตัดไปเรื่อยๆ มันเกิดหลวม มันจะเหลือช่องว่างข้างเหรียญ มันจะเกิดรอยปลิ้นขึ้นมา เหรียญอัลปาก้าตัวแม่มันปลิ้น ก็ไปย้อนดูเหรียญทองคำตัวนี้ ว่ามันตัดปลิ้นธรรมชาติ หรือรอยที่ปลิ้นขอบด้านข้าง ติดมาจากเหรียญตัวแม่ที่ปลิ้น เพราะว่าถ้าเหรียญทั่วไปจะเรียบและปลิ้นเลย
มีเหตุผลมั้ย?
บอย : สำหรับผม ผมมองว่าไม่มีเหตุผล
อาจารย์รักษ์มองไง?
โทน : ไร้สาระฉิxหาย
อ.รักษ์ : โอ๊ตเขาพูดมีหลักการ แต่หลักการพิจารณาต้องดูตัวจริงประกอบไปด้วย
นี่ไม่ได้พูดเข้าข้างคุณบอย?
อ.รักษ์ : ไม่เกี่ยวเลย ตอนนี้มองง่ายๆ เลย เหรียญนี้ไม่ใช่บอยซื้อ เหรียญนี้ไม่ใช่โอ๊ตวิจารณ์ เอาเป็นว่านายมา กับนายมี สองคน ผมเป็นคนดู ผมอยากได้ความรู้ โอ๊ตพูดมาด้วยเหตุผล ด้วยหลักการ ด้วยทฤษฎี โอเค แต่ตอนนี้ให้ผมดูตัวจริงแล้วพิจารณาว่าเป็นอย่างโอ๊ตพูดมั้ย
อ.รักษ์ก่อนพูด รักเขาหรือเปล่า?
อ.รักษ์ : ที่ผ่านมารัก ทุกวันนี้ก็ไม่เกลียดมัน แต่ถ้ามันไม่รับไหว้ ผมก็ไม่จำเป็นต้องอะไรกับมันนี่ ผมไม่ได้โกรธอะไรมัน
โอ๊ต : ร่องรอยการผลิตเหรียญ ที่เกิดจากการผลิตเครื่องมือของพระแท้จริงๆ กับกระบวนการผลิตเหรียญที่ผลิตออกมาจากการถอดซิลิโคนขึ้นมาทำพระเก๊ เราสามารถสังเกตร่องรอยเหล่านั้นในเหรียญได้อย่างไร ผมอธิบายไปหมดแล้ว แต่ที่ผมอยากตั้งข้อสังเกต ฉันบอกว่าแท้ก็ต้องแท้ เพื่อนฉันบอกว่าแท้ก็ต้องแท้ ทั้งที่เพื่อนฉันยังโดนพระเก๊มากมาย
คุณชี้ไปทางอ.รักษ์แล้วนะ ไม่ได้ปั่นนะ?
โอ๊ต : เมื่อยังเอาคนที่โดนพระเก๊มาการันตีรับรองพระ ผมสงสารคนเช่า แต่ไม่เป็นไร เหรียญนี้ตั้งข้อสังเกตง่ายๆ ทำไมประวัติการสร้างของหนังสือทุกเล่มจึงไม่มี จะบอกว่าคนใต้ หรือลูกหลานคนสร้างก็ยังอยู่ เหรียญถ้าเป็นเหรียญแท้ แล้วผมไปบอกว่าเป็นเหรียญเก๊ คนทั้งประเทศถล่มผมไปแล้ว คำพูดว่าแท้ มันง่ายนิดเดียว ทำไม่พูดกันล่ะ เพราะเขาไม่เคยเห็นเหรียญนี้เลยตั้งแต่เขาเล่นพระกันมา มีเขาเห็นอยู่คนเดียว แต่คนในพื้นที่ คนปัตตานี ลูกหลานคนสร้างไม่มี ถ้าเหรียญนี้หาประวัติการสร้างเจอ คนซื้อก็เข้าใจได้ว่าฉันซื้อพระที่ชัดเจน ทั้งประวัติ ไม่ได้ซื้อที่ตัวบุคคล สองกรณีเหรียญนี้ ที่ข้อสังเกตของผม ที่เขาเล่ามา เขาเล่ายังไงก็ได้ แต่สิ่งที่ผมรับรู้เหรียญนี้ไม่ได้เข้าไปที่ร้านใดร้านนึง เหรียญนี้ไปหลายร้านแล้ว ที่เป็นร้านเล่นพระอยู่บนห้างพันธ์ทิพย์ ทำไมร้านที่ดูก่อนหน้านั้นเขาไม่ต่อ พระที่เวลาไปขาย ร้านต่างๆ แล้วไม่มีตัวเลขกลับมา ในความรู้สึกผม ถ้าแท้ต่อสักนิดก็ได้ ไปหลายร้านไม่ต่อ แล้วจู่ๆ มาเจอพี่คนนึง พี่คนนึงต่อแสนนึง นี่อาจเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่คนอาจไม่รู้ ถามว่าคุณต่อแสนนึงก็เลยราคาทองมานิดเดียว คุณดูแท้ ทำไมไม่ต่อสองล้าน มันเป็นหลักที่เข้าใจง่ายๆ อยู่แล้ว สมมติมีคนเอางานขึ้นไปยิง รออย่างเดียวแค่ตัวเลข ตัวเลขมาโอเค ยกหูว่ายังไงพี่ ขยับนิดหน่อย เพราะยังไงต้นทุนของพระไม่ได้แพงมันแค่ราคาทอง ผมถามว่าคนซื้อที่เป็นเซียนทั้งหลายแหล่ เจอเหรียญตัวจริง ทำไมไม่ต่อเขาสองล้าน ทำไมต่อแสนเดียว สองคนที่เอาพระขึ้นมาขาย ถ้าเขามั่นใจว่าแท้เขาจะยอมขายราคานี้มั้ยในเมื่อเขาก็รู้ว่าพระนี้องค์ไหร่ แต่ที่เขายอมขายเพราะเขารู้แล้วว่าพระองค์นี้มันไม่แท้ เพราะไปหลายร้านไม่มีใครต่อราคาเลย ประกอบกับเหรียญนี้เอาง่ายๆ ถ้าซื้อกันไป บอกผมดูแท้ รับประกันก็จบ แต่สตอรี่ที่บอกว่าสายใต้หลุด สายใต้ดูไม่เป็น สายตาไม่ถึง ผมไม่ชอบ ผมถือว่าบูลลี่คนวงการผม คนวงการผมก็เป็นแบบนี้แหละ บ้านๆ แบบนี้ เดินซื้อขายพระเครื่อง แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมการโชว์บ้านโชว์รถโชว์เงิน ถูกเข้ามาในวงการผมฉะนั้นคนสร้างสตอรี่ โชว์บ้านโชว์รถโชว์เงิน ใครเป็นมิจฉาชีพก็ปลอมตัวมาปะปนกับคนในวงการผมได้ วัฒนธรรมผิดๆ แบบนี้ ทำให้ไปดูด้อยค่าเซียนพระทั้งประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้โอเคแหละ สิทธิ์ใครสิทธิ์มัน แต่ถามคณบอยคำนึง คุณพูดเสมอว่าพระแท้ต้องแท้ทุกตา แล้วพระสายตรงไม่ได้ออกมาพูดยืนยันว่าแท้ เวลาใครลงรูปอะไรหน่อยก็มีหมายศาลจะฟ้องๆ ก็ว่าไป คราวนี้มาช็อตเด็ดของเหรียญเนื้อทองคำยุคก่อนปี 12 จะถามว่าทำไมเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่สร้างก่อนปี 2512 ไม่ได้ เหรียญทองคำจะมาบอกว่าบาง ผมบอกเลยว่ามีเหรียญทองคำอันไหนก่อนปี 12 ที่บางบ้าน พ่อคูณบางมั้ย 25 ศตวรรษบางมั้ย บางอยู่เหรียญเดียว แล้วทำไมเหรียญปี 08 ผ่าปากจึงหนา ทำไมไม่ทำบางล่ะ มันก็หนา เพราะอะไร เพราะเหรียญยิ่งใหญ่ยิ่งบาง มันบิด มันแขวนมันใช้ไม่ได้ มันจึงต้องหนา มันบางอยู่เหรียญเดียว ทั้งที่เหรียญปีใกล้เคียงกันหนาหมดเนี่ย ที่สำคัญเหรียญถ้าแท้ มันปั๊มโดยระนาบเดียวกัน มันจะเท่ากันทั้งหมด สันขอบเหรียญก็จะเท่ากันทั้งหมด เพราะถูกบล็อกสองตัว ใส่แผ่นลงไปแล้วปั๊ม ปั้ง มันต้องเท่ากันหมดเป็นระนาบ แต่เหรียญที่มันบวม แล้วข้างสโลปลงแบบนี้ ภาษาเซียนพระคือเหรียญแตงโม ป่องกลาง สาเหตุป่องกลางเพราะเป็นเหรียญถอดซิลิโคนไง มันจึงป่องกลางแล้วข้างมันสโลปลง ถ้าเป็นเหรียญแท้ถูกปั๊มปังจะเท่ากันทั้งหมด ก็ไปดูเหรียญเนื้อทองคำทั้งหมดสิ ว่ามันเท่ากันหมดมั้ยทั้งเหรียญ สันขอบ จะมีอยู่เหรียญเดียวเลยที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา ก็โอเคไม่เป็นไร จากนี้ไป คุณรู้มั้ยว่าทำไมเหรียญทองคำจึงดูตัวตัดไม่ได้ในเหรียญก่อนปี 10 ผมให้เขาตอบ
บอย : ผมไม่ตอบ คุณพูดมาสิ (หัวเราะ) จะให้ผมตอบทำไม ผมไม่เข้าใจคุณอยู่แล้ว
โอ๊ต : เหรียญทองคำก่อนปี 2510 ส่วนมาก มักดูฟันตัดไม่ได้ ซึ่งเหรียญนี้ไปเทียบกับเหรียญผ่าปาก 08 ซึ่งผ่าปาก 08 ก็ไม่มีการดูตัวตัด เพราะไม่มีรอยตัวตัดให้เห็น เพราะทองคำเป็นโลหะที่นิ่มแต่ตัดปาก ปั๊มง่ายแต่ตัดยาก ทุกเหรียญ เป็นเหรียญที่ปั๊มง่ายแต่ตัดยาก มันจึงทำให้หนา ถ้าเหรียญยิ่งบาง ตัดก็ยิ่งยาก ผมบอกเลยที่บอกว่าไร้สาระ ก็ไม่รู้วิธีการสร้าง ถึงโดนเก๊ไง เอาวิธีการสร้างมาให้ก็นั่งฟังนิดนึง ด้วยเหตุนี้เขาถึงต้องเก็บรอยปลิ้นของทองคำ บางคนบอกว่าเก็บรอยปลิ้นทองคำโดยใช้ตะไบ ตะไบเก็บไม่ได้เพราะเศษทองจะหาย ใช้ลูกทรายปัดก็ไม่ได้เพราะมันฟุ้ง ดังนั้นการเก็บรอยที่ปลิ้นของทองคำ เขาจึงใช้ลูกผ้า ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปพวกเขาก็ไม่เข้าใจ เป็นทุกองค์ก่อนปี 08 ทำไม 08 ผ่าปากาข้างมันเกลี้ยงล่ะ มันสร้างโรงงานเดียวกันไม่ใช่เหรอ ที่ข้างมันเกลี้ยงเพราะเขาเก็บเศษทองโดยใช้ลูกผ้ากด ไม่ได้ปัดนะ แต่ลูกผ้าจะดันให้ทองสนิทเข้าไปด้วยกัน ดังนั้นเหรียญที่เป็นเหรียญทองคำก่อนปี 10 ข้างจึงเกลี้ยง ไม่มีรอยตัดให้เห็น ถ้าอยากรู้ก็ไม่ได้ยาก มานั่งเถียงกันแบบไม่มีของเทียบใครก็เถียงได้ ก็ไปเอาเหรียญเนื้อทองคำก่อนปี 10 มานั่งดูสิมีรอยตัดมั้ย ผมให้เหตุผลว่ามันบางไม่ได้เพราะอะไร บางมันตัดไม่ได้ กับบางแขวนไม่ได้ เพราะสมัยก่อนเขาเลี่ยมพระเปลือย เขาแขวนเปลือย ไม่ได้เลี่ยมพลาสติกแขวน ตัวนี้ถ้าสร้าง 08 พร้อมกันจริง ทำไมต้องบางเมื่อผ่าปากมันหนา ทำไมต้องมีรอยตัดในเมื่อผ่าปากมันเกลี้ยง ที่สำคัญตัวนี้ทำไมไม่มีในหนังสือทุกเล่าที่เขียน
โอ๊ตเคยเห็นเหรียญผ่าปากที่เป็นทองคำหรือยัง?
โอ๊ต : มีรูปครับ
องค์จริงเคยเห็นมั้ย?
โอ๊ต : องค์จริงหายาก แต่เราเห็นข้างเรียบร้อยหมดแล้วครับ
บอย : (หัวเราะ)
โอ๊ต : โห ไม่ต้องมานั่งหัวเราะผมหรอก เอาเหรียญเก๊มานั่งหัวเราะ โธ่ เหรียญใครจะบอกว่าแท้ มันไม่มีสร้าง
แฟนคลับคุณสองคนเข้ามาดูในยูทูปโหนกระแส 4 แสนกว่าคนแล้วนะ วันนี้อ.รักษ์กับโทนมาเป็นเพื่อนบอย?
บอย : ต่างคนต่างมาเจอกันที่นี่ครับ
เราไม่ได้เอามาอยู่ข้างใครนะ แกมาสังเกตการณ์ไม่ได้ให้พูดวิเคราะห์อะไร เดี๋ยวจะกลายเป็นไม่เป็นธรรม ฝั่งโอ๊ตก็มีมานะ มองยังไงเรื่องนี้?
หนู : มองเหมือนพี่โอ๊ต หนึ่งประวัติการสร้างไม่มี ของผมผู้ใหญ่ทางใต้โทรมาเยอะเลย บอกว่าไม่มีการสร้าง และไม่เคยเห็น สามารถติดต่อผู้ใหญ่หลายๆ คน แต่เขาไม่อยากยุ่ง ทางใต้เยอะมากเลย ขนาดตระกูลคณานุรักษ์ เขาก็ติดต่อมา บอกว่าไม่มีการสร้าง
ตระกูลไหนนะ?
หนู : ตระกูลผู้สร้างครับ
บอกว่าไม่มีการสร้างเหรียญที่ไม่มีผ่าปากเนี่ยนะ เป็นเหรียญทองไม่มีใช่มั้ย?
หนู : ใช่ครับ อันนี้เขายืนยันมา เซียนทางใต้หลายๆ คนครับ
โอ๊ต : เทียบให้ดู 08 ผ่าปาก ของอาจารย์แพทย์ สงขลา ทำไมเหรียญมันหนา ระนาบเดียวกัน และเกลี้ยง เอาอีกเหรียญมั้ย เหรียญที่สอง ถ้าใครย้อนดูคลิปเก่าๆ ของเซียนพระท่านนึงผมคิดว่าเขาเป็นคนโอเคเลยนะ พจน์ ท่าพระจันทร์ เขาก็เคยทำคลิปไว้ตอนเขาได้เหรียญเลื่อนสมณผ่าปากมา เขาก็ทำคลิปไว้ ระนาบเดียวกัน ทำไมไม่บาง ทำไมไม่เป็นแตงโมล่ะ มันก็เกลี้ยง ด้านข้างของเหรียญถูกตัดเก็บด้วยลูกผ้า นี่คือการผลิตเหรียญเนื้อทองคำจากโรงงาน อยากถามอีกอย่าง สุดท้ายเลย ถ้าวันนี้พระแท้ที่พรรคพวก ไม่ได้แท้ที่ตัวพระ ผมถามวันนึงถ้ามีคนเอาพระองค์นี้ไปขายให้สายตรง สายตรงดูแท้ ต้องซื้อมั้ยครับ ดูแท้ก็ต้องซื้อ สายตรงบอกเก๊ทะเลาะคนขายมั้ย นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา สองพระองค์นี้ยังสรุปไม่ได้เลยว่าแท้หรือเก๊ ทำไมขายแพงจังล่ะ พระอาจจะ ก็ขายราคาอาจจะสิ แต่ถ้าคุณเอาพระอาจจะ แล้วเป็นพระฉันขายแพง คุณบอกว่ามาตรฐานสากลแท้ต้องขายได้ทุกที่ ขอบคุณครับ
คุณบอย มองยังไง?
บอย : ผมอาจไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดเลย เพราะผมเข้าใจว่าเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ไม่ได้เข้าสเต็ป หรือลักษณะความเป็นจริง ที่เขาบอกว่าใช้ปัดด้วยลูกผ้า จริงๆ รุ่นนี้มีสองแบบ ขอบข้างของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำมีสองแบบ มีข้างปัดลูกผ้าอย่างที่เขาพูด กับข้างปั๊มที่ไม่ปัดเลย ทั้งสองแบบมีการซื้อขายในวงการพระ เขาบอกเขาไม่เคยเห็นเหรียญจริงเลย แต่ผมมือผมมาแล้ว 9 เหรียญ ตั้งแต่ผมเล่นพระมา 30 กว่าปี เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องความเคยเห็น ความเคยชิน แล้วการซื้อผมซื้อมาตั้งแต่เล่นเหรียญ เหรียญจะแสนกว่าบาท จนเหรียญ 10 กว่าล้าน ผมก็เช่ามา วันนี้ขออนุญาตโฆษณาตัวเอง ใครมีพระเครื่อง พระบูชาของเก่า สามารถขายผมได้โดยตรง ผมซื้อเท่าไหร่ก็ตาม จบเลย ไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปคืนใคร ผมเปิดร้านรับเช่าพระ แล้วผมดูไม่เป็นเลย ผมจะโดนเก๊ทุกวันกี่องค์ๆ แต่ผมรับเช่าพระ เพราะผมรู้ว่าผมจะปล่อยใครได้ ถ้าผมไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ ผมจะกล้าจ่ายเหรียญละ 5 ล้าน 10 ล้าน ผมสามารถทำแบบนั้นได้ยังไง ถ้าซื้อไปแล้วมันกลายเป็นพระปลอม ผมเลยจุดมานั่งอธิบายให้คนที่ไม่รู้เรื่องพระ หรือคนทำพระเก๊แบบนี้ ผมเลยจุดต้องมาอธิบายจุดคนทำพระเก๊ให้เข้าใจคนทำพระเก๊ ผมอาจเป็นคนพูดตรงๆ ผมเลยจุดที่ต้องอธิบายพระแท้ให้คนเล่นพระเก๊ฟัง ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะอธิบาย แต่ผมอธิบายหลักความเป็นจริงของการปั๊มการตัดการเลื่อย รวมถึงแม่พิมพ์ในการทำ เพื่อออกมาสรุปได้ว่าแท้อย่างไร นี่คือเหตุผลสำคัญในการจ่าย 5 ล้านบาทวันนี้ คุณวิจารณ์ผมเรื่องนี้ ผมไม่โกรธคุณหรอก เพราะคน 99.9 เปอร์เซ็นต์ที่เล่นพระแท้เป็น เขาเชื่อว่าองค์นี้แท้แน่ เขาสามารถดูจากตัวตัดและวิเคราะห์ได้ว่าองค์นี้แท้จริงๆ นะ ถ้าคนเล่นพระเป็นนะ เห็นปุ๊บรู้เลยว่าแท้ แต่สำหรับคนเล่นพระไม่เป็น หรือคนเพิ่งมาดูวันนี้ ถามว่าจะเข้าใจเรื่องตัวตัดเป็นไปได้ยาก แต่หลังจากนี้จะมีคนชอบพระอีกมากมาย นี่เป็นเหตุผลที่ผมมาออกรายการโหนกระแส ถามว่าผมออกโหนกระแส คนไม่รู้เรื่องพระเลย คนนึงเล่นพระแท้ คนนึงทำพระเก๊ ได้เจอกัน แต่คนทำพระเก๊ ขายพระเก๊โดยตรง วันนี้มานั่งถกกับคนเล่นพระแท้ ผมเดินมากับโทน กับพี่รักษ์ ว่าเราเดินมาถึงจุดที่ต้องอธิบายให้คนเล่นพระเก๊ฟังเหรอวะ มันกลายถึงจุดนี้แล้วเหรอที่เราต้องอธิบายให้คนเล่นพระเก๊ฟัง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำคัญ ปัญหาและประเด็นสำคัญคือเราจะทำยังไงให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องพระว่าองค์นี้แท้ แท้ยังไง ผมได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว ต่อให้ใครบอกว่าไม่มีสร้าง คุณไม่ต้องกังวลนะ คุณมีแบบนี้เมื่อไหร่ คุณขายผมได้ ปล่อยผมได้ ไม่ต้องห่วง เหรียญละ 5 ล้าน ถ้าสวยๆ ไม่ผ่านการใช้ ผมเช่าคุณแน่นอน ต่อให้คุณบอกว่าเก๊แน่นอน คุณมีมั้ย ถ้ามีคุณเอามาได้ ผมรีบเช่า ผมไม่ได้ปฏิเสธคุณเลยว่าจะไม่รับเช่า จะเช่าแค่เหรียญเดียว ไม่ใช่ หากใครมีแบบที่ผมโชว์ ตัวตัดขอดูด้านข้าง ตัวตัดแบบนี้ หากใครมี ยินดีรับเช่านะครับ เหรียญละ 5 ล้าน ไม่ว่าใครที่อยู่ในวงการพระจะพูดเรื่องพระแท้หรือพระปลอม พูดได้หมด ไม่ว่าทำอาชีพใดก็ตาม แต่จุดสำคัญที่สุดของการพูดว่าแท้แล้ว คือคุณกล้าจ่ายเงินมั้ย ผมบอกว่าองค์นี้แท้ แล้วใครมีผมรับเช่า นี่คือเอกรักษ์บอย ท่าพระจันทร์จริงๆ ผมพูดอยู่เสมอ ถ้าหากใครดูเก๊พันคน ผมไม่สนใจ แต่ถ้าผมดูแท้ คุณได้เงินผมแน่นอน ถ้าใครดูแท้พันคน ผมไม่สนใจ ถ้าผมดูเก๊ คุณไม่มีทางได้เงินผม ทั้งหลายทั้งปวงจบที่การจ่ายเงิน ต่อให้คุณบอกแท้ร้อยตา สุดท้ายคุณไม่กล้าจ่าย ไม่มีความหมาย ขณะเดียวกันผมยินดีรับนายหน้าทุกคน เจอแบบนี้คุณเอามาขายผมได้ คุณไม่จำเป็นต้องดูเป็น จุดจ่ายเงินคือด้านข้าง อย่างที่ผมพูดเสมอ เงินผมแท้ใช้ที่ไหนก็ได้ 5 ล้านเป็นเงินเยอะสำหรับผม ถ้ามันเก๊มันคือราคาทอง 5 หมื่น ผมซื้อแพงกว่าราคาทอง 100 เท่า ฉะนั้นผมต้องดูอย่างละเอียดและรอบคอบ เพราะถ้ามันผิดแล้ว ผมว่ารายการโหนกระแสทำให้คนดูเรื่องพระหลายล้านคน และหลายล้านวิวด้วย ถ้าคิดว่าตรงกับบอย ท่าพระจันทร์ เอามาให้บอย ท่าพระจันทร์ดูแล้วไม่ซื้อล่ะ โอ้โห บอย ท่าพระจันทร์ขายขี้หน้านะ คนดูหลายล้านคนจะมาด่าผมได้ แต่หากมีตัวตัดตรงตามที่ผมต้องการ ผมยินดีรับเช่าแน่นอน ไม่ต้องห่วง
เหรียญนี้ที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์ หนึ่งบางไป คุณมองยังไง?
บอย : เรื่องความหนาความบาง เรายุติไม่ได้ แต่สุดท้าย เหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญเงินกับเหรียญทองแดง เหรียญเงินก็บางกว่า หลวงพ่อแดงรุ่นแรกเหรียญเงินจะบางกว่าทองแดง ตอนแรกสมัยก่อนก็ทะเลาะกันแบบนี้เลย เขาบอกเนื้อเงิน เจอทีไรเก๊ทุกที เมื่อสิบกว่าปีก่อน ผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินตอนนั้น ผมบอกว่าองค์นี้แท้แน่นอน คนถามว่าทำไมองค์นี้ถึงแท้แน่นอน เพราะก่อนที่เขามาส่งงานประกวดพระสวนอัมพร ผมเป็นกรรมการตัดสินในวันนั้น เหรียญเงินส่งมา 1 เหรียญ เหรียญทองแดงส่งมา 10 กว่าเหรียญ ผมเลยถือวิสาสะเอาทองแดงและเงินมาประกบขอบข้างและตัวตัด ทุกอย่างอยู่ตำแหน่งเดียวกัน แต่เหรียญเงินบางกว่า พอเนื้อเงินบางกว่า คนในงานนั้นแบ่งเป็น 4 ต่อ 4 เก๊ 4 คน แท้ 4 คน ผมเป็น 1 ใน 4 ที่ดูแท้ หลังผมดูแท้แล้วคนอื่นดูเก๊เป็น 5 ต่อ 4 ก็ยกเลิกกันไป เหรียญนี้ติดรางวัลเก๊ไป เจ้าของชื่อพันโทสกุล ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว ก็นำไปคืนเจ้าของ เจ้าของก็ติดต่อผ่านพี่ท่านนึงที่ท่ายาง นำเหรียญนี้มาให้ผมดู ผมขอดูอีกครั้งถ้าจะขายผม ผมอยากดู ระหว่างเขาหยิบเหรียญนี้มา ผมก็เตรียมเหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญทองแดง มีสะสมอยู่ 10 กว่าเหรียญ ก็เอามาประกบเทียบข้างละเอียด ตอนนั้นผมซื้อเกือบ 1 ล้านเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ผมบอกเหรียญนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ บางกว่าเนื้อทองแดงด้วยครับ
พระทองกับเนื้ออื่นต้องเท่ากันมั้ย?
โอ๊ต : เงินสามารถตัดได้ ทั้งประเทศหนาหมด บางอยู่เหรียญเดียว
ถ้าเป็นเหรียญทองกับเนื้อนวะต้องเท่ากันมั้ย?
โอ๊ต : ไม่เท่า ทองไม่บาง ทองจะหนา เพราะทองตัดยาก
บอย : ความหนาความบางไม่ใช่ข้อยุติในการดูพระ ถ้าเป็นข้อยุติทั้งหมดเราเล่นพระไม่ได้ ถ้าเจอบางแล้ววิเคราะห์ว่าเก๊เลย สมเด็จยังมีหนามีบางเลย แต่สุดท้ายร่องตัดหรือตัดตัดจะประกบและลงตัวกันพอดี
ถ้าเป็นอย่างอาจารย์นำล่ะ?
บอย : แล้วแต่ เป็นไซส์ปกติ
ทองจะบางกว่ามั้ย?
บอย : อาจจะนิดนึงครับ
โอ๊ต : หนาครับ ทองบางไม่ได้ มันตัดไม่ได้ครับ
บอย : คุณเคยได้มั้ย อาจารย์นำ
โอ๊ต : แล้วพระคุณเคยได้หนาหรือบาง
บอย : คุณตอบผมก่อน
เอาให้ดูเลยเหรียญทอง พ่อผมทำเอง ผมจะพิสูจน์ให้ดู ฝากถามพี่เล็ก มีเหรียญที่ผมให้ไปมั้ย ขอมาดูสักเหรียญสิ?
บอย : ถ้าให้เขาดูแล้วเขาบอกปลอม ทำไงครับ (หัวเราะ)
โอ๊ต : ผมดูพระเป็นครับ ผมไม่เอาเก๊มาเล่นเป็นแท้หรอกครับ
บอย : คุณมีก็เอามาขายผมสิ ยากตรงไหนล่ะ ปัดโธ่ ในเมื่อคุณทำเก๊อยู่แล้ว เอามาได้
โอ๊ต : ไม่ต้องอธิบายแล้ว แท้ที่พวกเราพอ เราเอาเก๊ถูกๆ มาแล้วรวมกันไปขายแพงๆ
บอย : คุณบอกพระคนอื่นเก๊ คุณก็เอาพระที่คุณทำเก๊มาขายผมได้ ถ้ามันตรงกัน
โอ๊ต : เดี๋ยวนะ ถ้าคุณหาพระที่ผมทำเก๊ได้ ช่วยเอามาประจานให้สังคมรับรู้ที แต่ที่คุณทำกัน ผมสามารถเอามาขึ้นหน้าจอวันนี้ได้ คุณเอาเปล่าล่ะ ถ้าหาเก๊ที่ผมทำได้นะคุณบอย ผมฟังมานานแล้ว ถ้าหาพระที่ผมทำเกีได้คุณเอามาประจานเลย เอาเรื่องพระเถอะคุณ
บอย : (ส่องพระอาจารย์นำ) แท้ครับ
ผมแกะให้ดูว่าบางมั้ย จะได้ลองดูในมุมนี้กันไป?
โอ๊ต : บางมั้ย ผมอยากรู้
บอย : บางกว่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ทองคำบล็อกนี้มีสองแบบ ลาแตกกับลาไม่แตก
พ่อผมเป็นคนทำเอง ผมพูดไปเดี๋ยวดูไม่เหมาะ ไม่ได้เอาอีกสองเนื้อมาให้ดู ไม่งั้นจะไม่เห็นความแตกต่าง แต่ผมมีคำตอบในใจ ผมพูดไม่ได้?
บอย : บางกว่าหรือเปล่าครับ
อย่าให้ตอบเลย มันไม่เหมาะ?
โอ๊ต : แต่ที่สำคัญต้องระนาบเดียวกันทั้งเหรียญ มันไม่ป่องกลางหรอก เพราะมันไม่ใช่งานถอด เป็นงานปั๊ม
บอย : (หัวเราะ) เริ่มดิ้นแล้ว อ้าว นี่เลย ทองคำ (เปิดให้ดู) คุณแถ เฮ้ย คุณโอ๊ต ขอบเหรียญนะครับ
โอ๊ต : มันบวมกลางมั้ยครับ
บอย : เอาหนาหรือบางก่อน
โอ๊ต : สำหรับผม ยังไงก็หนากว่าปู่ทวดคุณ อาจารย์นำเขาบางกว่าทองแดง แต่เขาจะหนากว่าเหรียญเก๊ของคุณ
ที่เอาออกมา ไม่ได้จะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีนะ แต่อยากบอกว่ามันมีมุมนึงที่จะให้ดูเหมือนกัน แต่เอาตรงๆ ความรู้ของผมที่เกี่ยวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ผมไม่ทราบ แต่อยากรู้ว่ามุมเหรียญทองกับเหรียญทั่วๆ ไป เนื้อทั่วๆ ไป เหรียญจะหนาเท่ากันมั้ย?
โอ๊ต : มันจะเท่ากันครับ ความเรียบร้อย ไม่มีการถอด
บอย : เอาเป็นว่าอาจารย์นำ บางกว่าเหรียญเงิน เราก็เห็นชัดอยู่แล้ว เรื่องความหนาความบางขึ้นอยู่กับหลวงพ่อแล้วแต่ละรุ่น อย่างอาจารย์นำ บางกว่าเห็นได้ชัด เงินและทองแดงจะมีลักษณะหนากว่า เนื้ออัลปาก้ารุ่นี้มีทั้งบาง อย่างทองคำที่เราเจอ เหรียญที่เจอเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็บาง ถ้าวันนึงราคาไปถึงผมจะไปซื้อมา
แต่มุมจุดตัดก็น่าสนใจ มองยังไง ที่เขาบอกว่าเส้นรอบวงไม่เท่ากัน?
โอ๊ต : ถ้าเส้นรอบวงคนละตัว มันจะเป็นลายตัดเดียวกันไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์
เขามองว่าถ้าทองถูกลงมาจากบล็อกเดียวกัน ก็ต้องเนื้อเท่าอัลปาก้า มองยังไง?
บอย : มันเกิดจากตัวตัดตัวเดียวกัน ฉะนั้นมันต้องเหมือนกัน ด้วยหลักการที่เขาพูด ผมไม่เข้าใจหรอก แต่ความเป็นจริง ถ้าคุณโอ๊ตเอาพระมา 2 องค์ แท้มั้ยครับ
โอ๊ต : อ้าว คุณดูไม่เป็นเหรอครับ
บอย : ก็ถามคุณว่าคุณเอามาเก๊หรือแท้
โอ๊ต : ผมบอกอะไรคุณก็ไม่รับอยู่แล้ว
บอย : ผมถามว่าแท้หรือเปล่า
โอ๊ต : แท้
บอย : ผมให้คุณดูทองคำแล้วเทียบตัวตัดเอา ในเมื่อของคุณ คุณบอกว่าคุณโทนทำเอไอมา ในเมื่อคุณบอกของคุณแท้ ผมก็เชื่อว่าเฉพาะสองเหรียญนี้นะที่แท้ อันอื่นไม่รับประกันนะ แต่ต่อให้เขาดูยังไงก็ตาม เขาจะบอกว่าไม่ใช่ ไม่เหมือนอยู่ดี อยากให้เขาดูว่าในชีวิตครั้งนึงของคุณ คุณไม่เคยได้เหรียญเลื่อนผ่าปากเลย แต่ผมให้คุณดูเหรียญนี้ อย่างน้อยเป็นบุญของคุณแล้วจริงๆ
โอ๊ต : ให้มานั่งดูพระเก๊ โคตรเสียสายตา ถ้าเก๊ดีกว่านี้สักนิดจะไม่บอกเลย ผมขอพูดประโยคนึง พระเนี่ยต้องจบที่พระ พระถ้าจะชัดเจนประวัติการสร้างต้องชัดเจน
บอย : เอาอีกแล้ว (หัวเราะ)
โอ๊ต : ตัวองค์พระต้องอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่จุดใดจุดนึง วันนึงเราอุ้มหมากับแมวมาสองตัว เราบอกหมาทั้งคู่ คนบอกว่าแมว ไม่ใช่หมาทั้งคู่ ดูตรงไหน หูเหมือนกัน มันก็ไม่ได้ การบอกว่าเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น ลูกผู้ชายเขาไม่ทำกัน คุณจะบอกว่าผมทำพระเก๊ คุณไปหาพระเก๊ที่ผมทำมาดีกว่าว่าคืออะไร แต่ถ้าคนทำพระเก๊ โอท็อปซื้อ เขาขายราคาเก๊ ผิดมั้ย แต่คนที่ซื้อราคาโอท็อป รวมกันหลายๆ ล้าน ใครคือโจรตัวจริง พระคนทำเก๊เขาทำขายเหรียญ 300 500 เขาโจรมั้ย เหมือนเราซื้อขายโรแลกซ์ก็อป 199 แต่คนที่ซื้องานเก๊โอท็อปแล้วทำให้แท้ ขายกันหลายล้าน ใครคือโจรตัวจริงของวงการ ไม่ต้องมามีประเด็นกับผมหรอก ถ้าผมเล่นพระเก๊ ผมคงไม่มานั่งอยู่กับคุณตรงนี้ได้หรอก ผมคงเป็นประธานภาคไมได้หรอก ทุกวันนี้ผมจะเป็นไบโพลาร์ วันนึงคุณบอกว่าผมจน อีกวันคุณก็จะให้ผมรวย อีกวันคุณก็บอกผมกระจอก อีกวันคุณบอกผมล็อบบี้กรรมการได้ ผมอยู่บ้านจะเป็นไบโพลาร์อยู่แล้ว ฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่คุณจะกล่าวอ้างถึงใคร ลูกผู้ชายเขาไม่ทำกัน มันมาถึงยุคนี้แล้วเหรอ ยุคที่ตัวพระไม่ได้จบที่ประวัติการสร้าง จบที่กลุ่มคนๆ นึงล็อบบี้ เอาเงินคนอื่นได้ มาถึงจุดนี้แล้วเหรอ ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมเขาถึงมองว่าทำไมวงการพระถึงน่ากลัว เพราะคนที่โดนอะไรแบบนี้ไปแล้ว เขาไปคืนพวกคุณไม่ได้นี่ เพราะพระแท้ของพวกคุณคือพวกกันหนึ่งคนดูแท้ ที่เหลือช่วยกันดูให้แท้ มันไม่ได้จบที่การอธิบาย ขนาดผมอธิบายวิธีการสร้างขนาดนี้ คุณยังบอกว่าคุณไม่รู้เรื่อง แล้วคุณจะรู้เรื่องอะไร คุณบอกว่าฉันบอกว่านี่คนง่ายๆ หลวงปู่ทวดไม่มีในประวัติการสร้าง เหมือนเราไม่เคยเห็นเต่ามีปีก วันนึงเอไอทำมา เต่ามีปีก แล้วบอกเฮ้ย เต่ามีปีก เพราะพวกกูบอกว่าเต่ามีปีก ผมถามหน่อย คุณอยู่ด้วยกันมั้ย คนกลุ่มนอกพวกคุณ ใครดูแท้ พวกคุณล็อบบี้ให้มันถูกต้องไง ที่คุณเอามา มีใครไม่ใช่พวกที่อยู่กับคุณบ้าง ผมไม่เห็นว่าใครในประเทศนี้เขาจะพิมพ์บอกว่าเหรียญนี้แท้ พูดว่าแท้มันง่ายนิดเดียว
โอ๊ตคิดว่าใครเป็นคนกลางได้มั้ย?
โอ๊ต : พระแท้ถามสายตรงทางใต้ว่าเหรียญนี้เขาซื้อมั้ย คุณซื้อใครก็ได้
บอย : คนไหนคือสายตรงล่ะ
โอ๊ต : คุณเล่นพระไม่รู้เหรอว่าใครซื้อปู่ทวด ผมมีปู่ทวด 2 พันองค์ครับ ผมศรัทธาปู่ทวดมา แต่ได้เหรียญนี้ผมไม่เก็บนะ ผมขายเลย ผมหวงปู่ทวดมาก ผมศรัทธา แต่ได้ทองคำมา ผมขายเลยนะ ผมไม่เก็บ
เอาคนกลางที่พอจะบอกได้?
โอ๊ต : ผมว่าประชาชนฟังเขามีสติ และมีวิจารณญาณ ประชาชนที่ฟังเหรียญนี้อยู่ เขามีวิจาณญาณและได้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ เหรียญที่ไม่มีประวัติการสร้างในหนังสือมาก่อน แล้วคนใต้ก็ไม่เคยมี แม้แต่บ้านคนสร้างก็ไม่เคยมี อยู่ๆ ลอยมาจากอากาศ ตกลงมาอยู่ในวงการ พี่หนุ่มมีอาจารย์นำเพราะอะไรครับ
พ่อทำ?
โอ๊ต : แล้วเหรียญนี้ทำไมบ้านคนสร้างไม่มี
โทรหา “พยัพ คำพันธุ์” หาทางลงกันยังไง คุณบอยยืนยันว่าพระเลื่อนสมณศักดิ์ปี 08 มุมบล็อกไม่ได้ผ่าปาก มีอยู่จริง เป็นเหรียญทองคำ อาจให้กรรมการ ให้บุคคลพิเศษ แต่ฝั่งโอ๊ตบอกว่าไม่มีหรอก บล็อกที่ว่ามีเป็นเหรียญทองจริงๆ ต้องผ่าปากเท่านี้ แบบนี้ไม่เคยปรากฏในวงการพระเครื่องมาก่อน ไม่มีอยู่จริง ป๋าคร่ำหวอดวงการพระมานาน ป๋ามองยังไง?
พยัพ : สองคนก็เป็นน้องทั้งคู่ ต่างคนต่างมุมมอง ต่างความคิด อะไรก็เกิดได้หมด ผมว่าตรงนี้สังคมจะตัดสินใจได้ อีกอย่างคนเล่นพระไม่โง่หรอก ที่จะมาซื้อพระองค์หลายล้านอย่างนี้ เขาจะจ่ายเงินทั้งทีไม่ใช่เรื่องง่าย เขาต้องมีหลักประกันให้กัน สองคนก็มีความสามารถทั้งคู่ ผมเล่นเหรียญไม่เป็น ที่จะเอาหนาเท่ากันคงไม่มีหรอกครับ อยู่ที่การรีด วิจารณ์ส่วนตัวนะ ผมไม่มีความรู้ความสามารถตรงนี้ แต่ต่างคนต่างมุมมอง ใช้วิจารณญาณ อย่างโอ๊ตพูดมาก็มีเหตุผล บอยพูดมาก็มีเหตุผล ต่างคนต่างมีความคิด ต่างคนต่างมีความรู้ อยากให้สังคมส่วนกลาง คนเล่นพระเขาจะรู้เองว่าใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง ถ้าจริงก็คือจริง มันหนีไม่พ้น
มีโอกาสมั้ย มีใครสัก 5-7 คน มีความรู้เรื่องเหรียญ ออกมาวิเคราะห์ช่วยดู?
พยัพ : ฝั่งโอ๊ตมีใคร ฝั่งบอยมีใคร กำหนดตัวมาเลย จบครับ ใครที่ดูว่าเก่งที่สุด ก็กำหนดตัวมาเลย ไม่ได้เข้าข้างกัน
คนสองกลุ่มนี้จะไม่ตีกันเหรอ?
พยัพ : ให้ตีกันไปเลย (หัวเราะ) งั้นวงการพระก็ไม่มีมาตรฐาน ผมฟังมีเหตุผลทั้งสองฝ่าย แต่ส่วนตัวผม ไม่เข้าข้างใครออกใคร ผมอยู่ตรงกลาง ผมถือตัวตัดเป็นตัวหลักครับ ขอบคุณมากครับ
บอย : ผมต้องพูดว่าไงต่อครับ ผมก็ได้ยินว่าท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย บอกว่าเอาพระตัวตัดเป็นหลัก ก็เอาตามนั้นครับ (หัวเราะ)
โอ๊ต : ใช่ครับ ตัวตัดเป็นหลัก แต่เหรียญนี้ไม่ใช่ตัวตัดเดียวกับอัลปาก้า
บอย : คุณยังไม่ได้ดูเลย คุณโอ๊ต คุณฟังผมบ้าง คุณหยิบมาคุณส่อง แล้วบอกตัวตัดคนละตัว ใจผมหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์ เขาโกหกคนอื่นได้ แต่โกหกคนอื่นไม่ได้ จริงๆ ยังไม่ทันดูเล้ย
โอ๊ต : ขอโทษนะครับบอย ถ้าเก๊ดี ผมต้องส่องนานกว่านี้
ถ้าแท้ส่องขาดเลยมั้ย?
โอ๊ต : โธ่ พี่ เอามาดิ ถ้าเหรียญนี้แท้ ไปเอาเหรียญปู่ทวดทองคำแท้มาให้ผมส่องดีกว่า พระถ้าเก๊ดีผมจะส่องให้สัก 5 วิ แต่พระแบบนี้ ถ้าบอยบอกว่าแท้ ให้ผมส่องนาน ขอเก๊ดีกว่านี้ได้มั้ย ผมสละเวลาส่องให้แล้วนะ เซียนเวลาเห็นพระ วางเร็วเพราะมันเก๊
บอย : น้องใจเย็น เดี๋ยวหล่น
โอ๊ต : ผมเห็นเวลาโยนวางตราชั่งแก๊ง ไม่เหมือน 5 ล้านเลย ตอนจ่าย 5 ล้าน จ่ายเงินสดหรือเงินโอนครับ
บอย : (หัวเราะ)
โอ๊ต : ผมสงสัยเฉยๆ ขาย 4 แสน แล้วบอกว่าขอซื้อ 5 ล้าน สตอรี่แบบนี้คนในวงการพระก็ทำมาเยอะ พระจะขายเขา ขายราคาไม่สมจริง ใครจะเชื่อ ก็ตีราคาจริงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ต้องมาเสียเวลาอะไรกับแบบนี้ เก๊ดีกว่านี้สักนิดได้มั้ย สายตาผมมีค่านะ เช็กพระจากภาพเนี่ย
บอย : แปลว่าอะไรครับ ที่เขาด่ากันทั้งเมือง (หัวเราะ)
โอ๊ต : คุณไม่รู้หรอก ทุกวันนี้คนชมคุณมากเนอะคุณบอย
บอย : ใช่ครับ ขอบคุณมาก
โอ๊ต : วันหลังช่วยเอาเก๊ดีกว่านี้มาให้ผมส่องหน่อย ขอร้องให้ผมส่องพระเก๊ห่างๆ แบบนี้เลย
พี่หนู คนอยากรู้ที่บอกว่าผู้จัดสร้างบอกไม่มีอยู่จริงเหรอ คืออะไร?
หนู : ตระกูลนี้ติดต่อมา เขาไม่มีประวัติการสร้างครับ
ผมสามารถคุยได้มั้ย?
หนู : ผมไม่แน่ใจว่าจะติดต่อเขาได้มั้ย
พยายามติดต่อได้มั้ย?
หนู : เขาติดต่อน้องแบงค์มาครับ
โอ๊ต : เหตุการณ์ก่อนผมหยิบยกเหรียญนี้มาพูด ไม่ใช่แค่วันเดียว เหตุการณ์มันหลายวันแล้ว ประเด็นคือเหรียญนี้ถ้าไม่ผ่านหน้าเฟซเซียนคนนึง มันต้มเขาแพงๆ ไม่ได้ เหรียญทุกเหรียญที่เป็นทองคำ ต้องผ่านหน้าเฟซเซียนคนนึงจะได้ต้มแพงๆ เท่านั้นเอง พอเกิดประเด็นขึ้นมา มันติดข้อกฎหมายว่าเอาภาพพระคนอื่นไปวิจารณ์ไม่ได้ นิสัยเซียนพระนะครับ ยกเว้นซื้อไปแล้ว เอาพระองค์นั้นถือไปถามสายตรง ว่าพระองค์นี้แท้มั้ย เขาถึงมีสิทธิ์ตอบได้แต่ถ้าพระองค์นั้นยังไม่มีใครหยิบไปถามเขา เขาไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ แต่ประเด็นนี้ผมมองว่าถ้าปล่อยให้เหรียญนี้เข้าวงการ เก๊ดีกว่านี้สักนิด ยังแถไปได้ไง แต่ให้ผมมานั่งส่องเสียเวลา ผมมีพรรคพวก ผมไปงานประกวดพระเครื่องทุกจังหวัด คุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่เคยไป ผมก็รู้จักพระเครื่องทุกจังหวัด เขาบอกว่าโอ๊ตฝากที ผมก็รับฝากให้ ประเด็นคือทุกวันนี้เราปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้แล้ว เพราะมีสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวาง เขาบอกว่าผมหลานคนสร้าง ยังไม่รู้เลยว่ามีหนึ่งเรื่อง เขาได้คุยกับน้องผม น้องผมบอกว่าพี่
โอ๊ตเราไปกันมั้ย เขายินดีให้เราไปนะ เราก็บอกว่าแบงค์เอ้ย ถ้าเราไปตอนนี้เหมือนเอาไฟเข้าบ้านเขา เหรียญแท้เก๊ประชาชนเขารู้ แต่ไม่ใช่ตอนมีเรื่องไปทำให้เขาลำบากใจ มันไม่ใช่นิสัยผม แต่ถ้าเรื่องนี้จบ ผมไปทำให้แน่นอน
โอ๊ตติดต่อแบงค์ให้ได้มั้ย?
โอ๊ต : ผมนัดพี่คนนี้วันที่ 9 จะลงไปหาเขา
อ.รักษ์ ตกลงเหรียญนี้ ทายาทผู้จัดสร้างบอกไม่มี ไม่เคยได้ยิน อาจารย์มองยังไง?
อ.รักษ์ : เหรียญผ่าปาก มีสร้างเป็นบรรทัดฐานเลย คือผ่าปากปี 08 เลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อมีการสั่งจอง จัดสร้าง เนื้อเงิน เนื้อทองแดง เนื้ออัลปาก้าชุบและไม่ชุบ พิธีนั้นพิธีใหญ่ เผลอๆ เสด็จองค์ชายกลางเสด็จ คนเยอะ คนมาก ของแจกจ่ายไปแล้วไม่พอ เมื่อไม่พอ สิ่งเดียวก็คือต้องเพิ่ม เมื่อเพิ่มปั๊บ สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ ต้องใช้โทรเลข ยิงตรงมาโรงงานว่าสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เพิ่มขึ้น เอาเนื้ออัลปาก้าอย่างเดียว เหรียญครั้งที่สองทำไม่มีทองแดง ไม่มีเนื้อเงิน สั่งอัลปาก้ามาเสริม นี่คือของชาวบ้านแล้ว
เป็นการคะเนเองหรือประวัติ?
อ.รักษ์ : เป็นการคาดคะเนจากที่เคยคลุกคลีวัด เคยสร้างพระ เคยรู้จักคนสร้างพระ มันมีที่มาแบบนี้ เมื่อมีการสั่งที่
โรงงาน คนสั่งถ้าไม่ได้จองทองคำครั้งแรก ผมถามคนทั้งประเทศ คุณอยากได้มั้ย ถ้าวันนั้นผมใส่สร้อยไป 5 บาท ตีอัลปาก้าเรียบร้อย ที่เหลือตีทองให้กู 3 เหรียญจะให้เมียให้ลูกกู ถอด 5 บาทลงมา ก็จะเหลือเศษ
อาจารย์จะบอกว่าเขาสร้างพิเศษขึ้นมาต่างหากเหรอ?
อ.รักษ์ : ถ้าเหรียญนี้ตัวจริงมันปรากฏว่าแท้ หมายถึงเราดูเหรียญว่าแท้นะ ที่มาการสร้างคือแบบนี้ เพราะมันไม่ใช่นโยบายหลักของวัด วัดสร้างผ่าปากไปแล้ว สองเขาไม่ได้สร้างทองคำไม่ได้สร้างเงิน และไม่ได้สร้างทองแดง เพราะมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าไม่มีทั้งสามเนื้อที่เห็นอยู่ ที่เกิดทองคำ เพราะมีคนไปทำนี่แหละ กูอยากได้ แม้แต่เจ้าของโรงงาน โห ทำไมดังนักดังหนาวะ เที่ยวนี้มา เอาทองคำสามเหรียญแล้วกัน ทุกคนให้สิทธิ์ มึงหาทองมาสิ มึงหาทองมึงมา ผมบอกเลยเหรียญนี้ทองเปอร์เซ็นต์สูง ถ้าเทียบกับทองผ่าปากเปอร์เซ็นต์ต่ำ เพราะทองผ่าปาก ทำเยอะ มีขีดจำกัดของโรงงาน หนึ่งทำให้ได้ตามจำนวน ต้องผสมทองให้ต่ำลงเพื่อความแข็งแกร่ง ตีปั๊มได้เต็มที่ แต่ครั้งนี้มันเฉพาะกิจส่วนตัว
แสดงว่ามีอีกบล็อกนึงขึ้นมาที่ไม่ใช่ผ่าปากเหรอ?
อ.รักษ์ : ผ่าปากวัดสั่ง แต่นี่เราเสริม วัดสั่งเพิ่มเอาเฉพาะอัลปาก้า เมื่อโรงงานเจอวัดสั่งเสริมปั๊บ สิ่งที่จะทำได้คือตรวจสภาพบล็อก เฮ้ย บล็อกหลังร้าวแล้ว ถ้าตีไปจะไม่ครบจำนวน บล็อกแตกแน่ จึงเกิดการถอนบล็อก ถ้ามีบล็อกต้นฉบับ ชุบแข็งไปแล้ว มันเกิดรอยร้าวแล้ว พอ 5 พันเหรียญต้องเปลี่ยนบล็อก เอาตัวเสริมตีไป บทสุดท้ายเลย เหรียญทองคำของบอย ตีท้ายสุด เพราะมันร้าวจนสุดจะร้าวแล้วก่อนหน้าจะแตก มันร้าวตัวล่าง ตีปั๊บช่วงนี้แหละอาจเป็นเจ้าของโรงงานหรือผู้ว่าจ้าง ทำพิเศษไว้ 3 เหรียญ ฉะนั้นไปตามคนสร้างมา ไปตามคนอยู่ในเหตุการณ์มาก็ไม่มีใครบอกคุณได้ ว่ามีสร้างหรือเปล่า ผมรู้จักพ่อคุณหนุ่ม คุณประกอบ กำเนิดพลอย สร้างเหรียญอาจารย์นำ พี่หนุ่มน่าจะพอรู้อยู่แล้ว นึกให้ดีนะ คนค่อนข้างยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์นำมีเหรียญเนื้อพิเศษ ถ้าเอามาพิสูจน์มันจะออกมาแค่ 51 เปอร์เซ็นต์ เหรียญเงินเขาผสมโลหะบ้านเชียงเข้าไป แต่คุณพ่อคุณหนุ่มบอกองค์ชายใหญ่ว่าเอาบ้านเชียงใส่เงินได้มั้ย อันนี้ส่วนตัว ไม่ต้องเยอะ
เหรียญเงินบ้านเชียงใส่แต่ไม่ได้เยอะ จะมีฉนวนของในหลวง ท่านทำฉนวนเป็นแท่งใส่มาให้ พ่อผมเลยเอาใส่เหรียญเงินที่เป็นเนื้อพิเศษขึ้นมา 9 เหรียญ?
อ.รักษ์ : พี่รู้เพราะพี่อยู่ในเหตุการณ์ พี่เป็นลูก ผมถามว่าคนทั้งประเทศรู้มั้ยว่ามีสร้าง นี่คือที่มาว่าทองคำที่ไม่มีใครรู้ว่ามีสร้าง มันมีมาอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดเคสนี้บรรพบุรุษเขาเสียไปแล้ว คุณจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐาน คนเล่นพระโอ๊ตเองก็รู้ดีว่าพระดูจากแม่พิมพ์ หน้าใช่ หลังใช่ มันเถียงไม่ได้หรอก ถ้าบล็อกนี้เป็นทองคำ ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ทองแดง มันก็แท้วันยังค่ำ เราดูว่าพิมพ์ถูก ไอ้เนื้อไม่มีใครรู้จริง รู้ลึกเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สร้าง แม้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์สร้าง บางครั้งยังไม่รู้เลย
จะแย้งอะไรมั้ย?
โอ๊ต : ผมฟังแล้วจะหลับครับ พระผมสร้างได้กี่รุ่น อาจารย์ก็รู้ ทองคำปั๊มหลังสุดออกมาไม่สวย รอยปลิ้นรอยถอดซิลิโคน ไม่ใช่รอยตัดปลิ้น ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็รู้อยู่เต็มอก สองอาจารย์บอกว่าพระอันนี้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์โยนทองไปปั๊ม มันง่ายเหรอครับ พี่หนุ่มมีทองคำพี่หนุ่มรู้ ที่บอกว่าคนที่จัดสร้าง แล้วคือใคร ในเมื่อคนใต้ทั้งภาคใต้ไม่รู้ไม่เล่าเลย ไม่ลงหนังสือเลย ลูกหลานใกล้ชิดที่สุดไปถามก็ไม่รู้ จะต้องเชื่อเซียนอย่างเดียวว่าอาจจะ มันต้องมีสักคนถ้ามีการสร้าง จะบอกว่าลอยมาจากฟ้า จากอากาศ
โอ๊ตยึดถือความเป๊ะต้องมีประวัติ ต้องมีข้อเท็จจริงไปมา จะใช้คำว่าอาจจะไม่ได้?
โอ๊ต : ประกอบกับการเข้าโรงงาน มันไม่ได้ง่าย ถามทุกคนดีกว่า เหรียญนี้สร้างโรงงานอะไร ก็ยังไม่มีใครรู้ แล้วเล่าเสมือนรู้ว่าไปสั่งโรงงาน เอาทองเอาสร้อยไปตี เราพูดเองได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์
บอย : เอาเป็นว่าผมยังรับเช่าเหมือนเดิม 5 ล้าน เข้าใจนะคนใต้ผมเป็นคนชอบและรักคนใต้นะ ไม่เคยดูถูกสายตรง สายอ้อม สายเอียง สายตะแคงเขาจะคิดอย่างไร แต่ผมบอกได้เลยว่าคนเล่นพระในวันนี้ ล้วนแต่เก่งและมีความสามารถทุกคน วันนี้ถ้าโพสต์พระองค์นึงไปแล้วบอกว่าไม่แท้ คุณต้องรับชะตากรรมอีกยาวนาน ถ้าคุณมีแบบนี้ มาหาผมได้ ผมยังรับซื้อนะ ผมจะไม่ดูถูก ใครดูเก๊หรือแท้ไม่สำคัญ เท่ากับผมดูแล้วผมจ่ายเงินคุณ ใครร้อยคนดูเก๊ไม่ต้องกังวล คุณมีแบบนี้คุณขายผมได้ เท่านั้นเอง ให้รู้ว่าการซื้อจริงๆ เกิดจากการจ่ายเงิน นี่คือหลักฐานที่จะดูว่าแท้หรือปลอมในระดับนึง
อยู่ในสายกับ พี่ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง มองยังไง?
ชัยนฤทธิ์ : ความคมความชัด ส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์กันไป แต่ไม่จบ คมบ้าง ชัดบ้าง แต่เหรียญที่จะจบได้คือจบที่ตัวตัด ถ้าตัวตัดเหมือนบล็อกทั่วๆ ไปหรือบล็อกอัลปาก้าที่เล่นๆ กันอยู่ ก็แท้ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย
สองฝ่ายพูดไม่เหมือนกัน คุณโอ๊ตบอกว่าเส้นรอบวงองค์พระของคุณบอยกับเหรียญอัลปาก้าไม่เหมือนกัน ถ้าเส้นรอบวงเดียวกันจะตัดเดียวกัน?
ชัยนฤทธิ์ : ไม่ว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่ บทสรุปคือตัวตัดข้างอย่างเดียว ส่วนตำหนิ หรือเส้นรอบวงอื่น เป็นจุดที่เราจะวิเคราะห์กันไปเท่านั้นเอง ไม่มีอะไร แต่ก็สรุปไม่ได้ว่าจะล้านเปอร์เซ็นต์ สรุปได้คือตัวตัดอย่างเดียว ตัวตัด ตำหนิ เหมือนกันหมดก็แท้ครับ
ถ้าเส้นตัวตัดตรงกันแทบทุกเหรียญ มาจากบล็อกเดียวกัน?
ชัยนฤทธิ์ : ต้องดูอัลปาก้าตัวหลักที่เขานิยมกันอยู่
อัลปาก้าเทียบกับตัวทอง ทองจะบางกว่า ขณะเดียวกันตัวเส้นตัด ดูแล้วมีตรงอยู่ ขณะเดียวกัน ผมไม่แน่ใจว่าองค์พระว่าเท่ากันมั้ย ตรงทั้งเหรียญหรือเปล่า?
ชัยนฤทธิ์ : จะตรงทั้งเหรียญก็เป็นไปไม่ได้ เพราะบางจุดอัลปาก้ามันแข็ง มันก็อาจจะไม่ติด แต่ทองมันอ่อนก็อาจติดชัดทุกจุด ก็เอามาพิสูจน์ไม่ได้ เอาจุดที่ชัดๆ หลักๆ ที่ตรงกันจริงๆ ตำหนิตรงโน้นบ้าง เส้นตัดบ้าง มาวิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่ตรงกัน ก็วิเคราะห์ว่าแท้ ไม่ยากครับ
บอย : พี่ชัยนฤทธิ์ดูหน้าจอ ลองดูตัวตัดจากรูปหน้าจอได้มั้ยครับ ว่ามันตรงกันมั้ย
ชัยนฤทธิ์ : เอาจากอัลปาก้าบล็อกนิยมที่เราเล่นกันอยู่ใช่มั้ย
บอย : นี่คือบล็อกเดียวกันเลยครับ
ชัยนฤทธิ์ : ถ้าเป็นบล็อกเดียวกันก็เอาตัวตัดมาเทียบได้เลยครับ ถ้าตำหนิตัวตัดสามเส้นเหมือนกัน ก็ว่าใช่นะครับ มีหลายจุดที่คล้ายๆ กัน ก็พอสรุปได้นะผมว่า
ถ้าเอาองค์จริงมาให้ดู จะง่ายกว่ามั้ย?
โอ๊ต : ถ้าตัวตัดเหรียญเส้นรอบวงคนละตัว ไม่มีทางออกมาจากตัวตัดตัวเดียวกัน ถ้าเส้นรอบวงเดียวกัน ฟันจะเหมือนกันโดยออโต้ แต่เมื่อไหร่เส้นรอบวงคนละตัว มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะเป็นฟันเดียวกัน แค่จะมีบางจุดที่เรามโนว่าใช่ เพราะปัญหานี้ผมตัดสินมามาก
ถึงได้บอกว่าหาจุดลงไม่ได้ เพราะสองคนนี้มีมุมมองที่ต่างกัน คุณบอยก็มองว่าพระที่เช่ามา แกมั่นใจว่านี่คือแท้แน่นอน ทางโอ๊ตมีทฤษฎีของแกว่าไม่ใช่ มองว่าหนึ่งผ่าปากมีเหรียญทอง 20 เหรียญ มีเงินด้วย เหรียญไม่ผ่าปาก ไม่มีในทฤษฎีการสร้าง เส้นรอบวงดูไม่น่าชัด ห่วงข้างหลังเหมือนมีร่องรอยเกิดจากการถอดบล็อก คุณบอยมองว่าถ้าเทียบตัวตัดด้านข้าง มันชัดเจน ว่ามีรอยที่ตรงกัน เรื่องไม่ผ่าปากก็มีให้ดูว่าบล็อกเดียวกัน ก็เลยสองฝ่ายมีมุมมองทฤษฎีต่างกัน?
โอ๊ต : แต่ประชาชนได้ประโยชน์
บอย : สุดท้ายก็ยืนยันอยู่ว่าใครมาผมรับเช่าเหรียญจะ 5 ล้าน ถ้าคิดว่าเก๊ก็เอามาขายผมได้ แต่ต้องเป็นแบบที่ผมต้องการเท่านั้น
คุณโอ๊ตอยากพูดอะไร?
โอ๊ต : อยากเช่าเก๊เช่าแท้ เงินเขา อยากเช่าก็เช่าไป แต่เมื่อไหร่ปล่อยก็ขอให้ชัดเจน ที่ตอบสังคมได้
บอย : ตลอดระยะเวลา 32 ปี ผมไม่เคยขายพระเก๊เลย แม้ว่าผมจะโดนเก๊มาก็ตาม ผมโดยเก๊เป็นเรื่องปกติ ถ้าคนๆ นั้นกล้าพูดความจริง เวลาผมโดนเก๊ผมยังบอกเลยว่าผมโดนเก๊หลวงปู่ทิมเหรียญนึงนะ โดน 3 ล้านกว่าบาท
โดนมาเป็นร้อยจริงมั้ย?
บอย : ก็เยอะนะครับ แต่ทุกครั้งที่โดนเก๊ ไม่เคยขายให้ใคร เพราะถ้าขายให้ใคร สุดท้ายก็วนมาหาผมอยู่ดี ผมพูดสโลแกนของผมอยู่ตลอดว่าเล่นพระแท้ รวยช้า แต่รวยนาน เล่นพระเก๊รวยวูบวาบแต่แป๊บเดียวก็หมดตัว ผมเล่นบนพื้นฐานพระแท้ ทุกคนรู้จัก บอย ท่าพระจันทร์ เวลาพระแต่ละองค์ดูกันไม่ออกถ้าเป็นเหรียญ เขาจะเรียกบอย ท่าพระจันทร์เป็นคนตัดสิน
โอ๊ต : ในอดีตคนทำพระเก๊เขาไม่ได้อัปเกรดหรือไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนสมัยนี้ ปัจจุบันเซียนพระโดนพระเก๊กันมาก ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องไปเรียนรู้วิธีการผลิตว่าพระหนึ่งองค์ผลิตยังไง ถ้าเราโดนพระเก๊มากขึ้น ไม่ขายไม่เป็นไร แต่ถ้าไปขายแล้วเขาเอาไปแขวนถูกรถชนตายล่ะ โดนยิงตาย พระเครื่องคือสิ่งที่มีพุทธคุณ และคนที่มาเช่าก็อยากได้พระแท้ ก็อยากให้อัปเกรดความรู้ในการดูพระให้มากขึ้นกว่านี้ ในเมื่อทุกวันนี้พระเก๊ทำได้ดีมากขึ้น