“จีซู” BLACKPINK เตรียมปล่อยซิงเกิลดูเอ็ตสุดเซอร์ไพรส์เดือนนี้ — คู่ฟีเจอริงคือ “เซย์น มาลิก” อดีต One Direction

เกาหลีเฮรัลด์รายงานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 ว่า จีซู สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก BLACKPINK กำลังเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟน ๆ ด้วยการปล่อยซิงเกิลใหม่ในเดือนนี้ โดยแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมดนตรีเผยว่า เพลงดังกล่าวจะเป็นดูเอ็ตกับศิลปินชื่อดัง เซย์น มาลิก อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ One Direction
จีซูได้โพสต์ภาพทีเซอร์บนโซเชียลมีเดียส่วนตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นเงาใบหน้าของชายปริศนายืนอยู่ด้านหลัง ขณะที่ตัวเธอหันหน้ามายังกล้อง ซึ่งทำให้แฟน ๆ ต่างคาดเดาว่าชายในภาพคือเซย์น นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษผู้โด่งดัง
แหล่งข่าววงในบอกกับสื่อว่า “จีซูกำลังจะปล่อยเพลงบัลลาดดูเอ็ตกับเซย์น ภายในเดือนนี้” แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แต่มีการคาดเดาว่าการที่เซย์นไปร่วมชมคอนเสิร์ต BLACKPINK ที่นิวยอร์กเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมลูกสาว “ไค” (Khai) อาจเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์พิเศษนี้ โดยเซย์นยังโพสต์ภาพตัวเองอุ้มลูกสาวในงาน พร้อมแคปชัน “@BLACKPINKOFFICIAL THANK YOU :) ME & KHAI LOVED IT”
ซิงเกิลใหม่นี้ถือเป็นผลงานเพลงแรกของจีซู นับตั้งแต่การปล่อยโซโล่อีพี Amortage เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีเพลงอย่าง “Earthquake,” “Your Love,” “Tears” และ “Hugs & Kisses” ขณะที่ปัจจุบันเธอกำลังอยู่ระหว่างพักเบรคช่วงสั้น ๆ จากเวิลด์ทัวร์ “Deadline” ของ BLACKPINK ซึ่งจะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งในวันที่ 18 ตุลาคม ที่เกาสง ไต้หวัน
ด้านเซย์น มาลิก หลังแยกทางจากวง One Direction ในปี 2015 ยังคงเดินหน้าสร้างเส้นทางศิลปินเดี่ยวต่อเนื่อง และการร่วมงานครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริง นับเป็นการจับมือระหว่างไอดอล K-pop และป๊อปสตาร์ระดับโลกที่หลายคนรอคอยอย่างยิ่ง