ลูกสาว "โรบิน วิลเลียมส์" ลั่น! “หยุดส่งคลิป AI ปลอมพ่อมาให้ฉันได้แล้ว” ย้ำทั้งสกปรกและไม่ใช่สิ่งที่พ่ออยากให้เกิด

ลูกสาวของ โรบิน วิลเลียมส์ ออกมาโพสต์อินสตาแกรมอย่างเดือด ขอให้หยุดส่งคลิปที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำลองภาพและเสียงของพ่อผู้ล่วงลับ เธอย้ำว่านี่เป็นสิ่งที่ “สกปรก ไร้ค่า และไม่ใช่สิ่งที่พ่ออยากให้เกิด” พร้อมวิจารณ์ว่าการใช้ AI ทำลายเกียรติและผลงานของศิลปิน โดยลดทอนชีวิตคนจริงให้กลายเป็นคอนเทนต์ราคาถูกเพื่อยอดไลก์บนโซเชียล
เซลดา วิลเลียมส์ ลูกสาวของตลกและนักแสดงระดับตำนาน โรบิน วิลเลียมส์ ผู้ล่วงลับ และผู้กำกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ Lisa Frankenstein ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่อย่างดุเดือด ขอให้ผู้คนหยุดส่งคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจำลองภาพและเสียงของพ่อเธอ หลังเริ่มมีคลิปปลอมเผยแพร่ในโซเชียลอย่างต่อเนื่อง
“กรุณาหยุดส่งคลิป AI ของพ่อให้ฉันเถอะ” เซลดาเขียน “หยุดคิดว่าฉันอยากเห็นหรือจะเข้าใจมัน — ฉันไม่เข้าใจและก็ไม่อยากเข้าใจ ถ้าพวกคุณแค่จะมาก่อกวน ฉันเจอที่แย่กว่านี้มาแล้ว และจะบล็อกไปเฉย ๆ แต่ถ้ามีความเป็นคนอยู่บ้าง ขอให้หยุดทำสิ่งนี้กับพ่อฉัน กับฉัน กับทุกคน มันโง่ มันเปลืองเวลาและพลังงาน และเชื่อเถอะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อฉันต้องการแน่นอน”
เธอยังวิจารณ์แรงว่า การทำคลิป AI ที่เอาภาพและเสียงของบุคคลจริงมาผลิตเนื้อหานั้นคือการลดทอนคุณค่าของศิลปะและชีวิตคนให้เหลือแค่สิ่งเลียนแบบราคาถูก
“การดูมรดกของคนจริง ๆ ถูกย่อลงเหลือแค่ ‘พอหน้าคล้าย เสียงคล้ายก็พอ’ เพื่อให้ใครสักคนผลิตคอนเทนต์ติ๊กต็อกไร้ค่า มันน่าบ้าคลั่ง คุณไม่ได้สร้างศิลปะ คุณกำลังทำให้ชีวิตคนและประวัติศาสตร์ศิลปะดนตรีกลายเป็นฮอตด็อกเกรดต่ำ แล้วเอายัดใส่ปากคนอื่นหวังให้เขากดไลก์ — น่าขยะแขยง”
เซลดาสรุปด้วยถ้อยคำเดือดปิดท้าย
“แล้วเลิกเรียกมันว่า ‘อนาคต’ ได้แล้ว AI แค่เอาอดีตมาหั่น รีไซเคิล แล้วป้อนกลับให้คุณซ้ำ ๆ คุณกำลังกินคอนเทนต์แบบ Human Centipede ในขณะที่คนที่อยู่หัวแถวหัวเราะสบายใจ กินแล้วกินอีก”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซลดาออกมาต่อต้านการสร้างภาพจำลอง AI ของพ่อเธอ ย้อนไปปี 2023 ตอนที่สมาพันธ์นักแสดงสหรัฐ (SAG-AFTRA) กำลังต่อสู้เรื่อง AI ในการเจรจาสัญญา เธอเคยระบุว่า “ฉันเห็นกับตาว่ามีคนอยากฝึกโมเดลเพื่อสร้างนักแสดงที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้อย่างพ่อ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่มันเกิดขึ้นจริงแล้ว” พร้อมเรียกร้องให้ปกป้องสิทธิ์ของนักแสดงที่ยังมีชีวิตให้สามารถสร้างผลงานด้วยตัวเอง ไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่เพียงเลียนแบบอย่างผิวเผิน