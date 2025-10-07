ส่องไลฟ์สไตล์หรูปนแซบ “ยาย่า เขมณัฏฐ์” คู่กรณี “เม พรีมายา” ปั้นธุรกิจหลัก 100 ล้านใน 6 ปี

ถูกจับตามองจากโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืน หลังจากที่ “ยาย่า เขมณัฏฐ์ ชุลีเกียรติ” คู่กรณี “เม พรีมายา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Primya Prime Medical Center และอดีตเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ Basics by sita ไม่ใช่นักแสดง “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแส เปิดศึกฟาดเม พรีมายา ปมคลินิก ถูกกล่าวหาฮุบกิจการ
อย่างไรก็ตาม ชีวิตส่วนตัว ยาย่า เจ้าตัวเป็นนักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามหลักล้าน เริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ Basics by sita ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 20,000 บาท และสามารถปั้นให้เป็นธุรกิจหลัก 100 ล้านได้ภายในเวลา 6 ปี
โดยหลังจากประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่น ยาย่าได้ขยายธุรกิจเข้าสู่วงการความงามเต็มตัว โดยร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Primya Prime Medical Center ซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงามที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจ
ขณะที่ชีวิตส่วนตัว มีไลฟ์สไตล์หรูหราปนแซบอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว