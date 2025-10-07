xs
อุต๊ะ! “หมอดา SLC” เคยดีลซื้อ Dermatige อัดคลิปบอก “ดีใจที่ดีลล่ม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หมอดา แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ” CEO SLC ที่ถูกพาดพิงในกรณี ศึกหุ้นส่วนคลินิก ระหว่าง “เม พรีมายา” กับ “หมอต่อ-หมอกลาง-ยาย่า” เพราะตามรายงานว่าหมอดานี่แหละคือผู้ที่เคยดีลซื้อ Dermatige แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์คลิปว่า “ดีใจที่ดีลล่ม เพราะถ้าเริ่มด้วยการโกหก ก็เหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด”

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ลงคลิปประมาณว่า “คลินิกใหญ่ ใช่เราไหม?” หรือในเนื้อหาบางช่วงบางตอนก็มีการเอ่ยประโยค “หมอหนึ่ง-หมอสอง-หมอสาม”

จากนั้น “หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” ก็ได้คอมเมนต์ พร้อมข้อความ “ดีลหมอดา 40% 200 ล้าน ถ้าหุ้นแม่เม 25% ก็ควร 125 ล้านไง เอาอะไรมา 3 แสน” เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อยาวๆ ไป












