เพชรเม็ดเป้ง “ระฟ้า” ลูก “อากู๋” ขอนางเอกสาวแต่งงานแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บ่มเพาะความรักมานานถึง 6 ปี สำหรับ “ระฟ้า ดำรงชัยธรรม” ทายาทหมื่นล้านแห่งอาณาจักร GMM Grammy ลูกชาย “อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม” ที่ล่าสุดเซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาว “มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์” พี่สาวฝาแฝดของ “นิกกี้ นิโคล” แต่งงาน ด้วยแหวนเพชรเม็ดเป้ง ทำคนในวงการและเอฟซีร่วมยินดีอย่างล้นหลาม












