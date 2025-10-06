“แจ็ค ไททัส” นายแบบไทยหนึ่งเดียว บนเวที Paris Fashion Week กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่าย

หลังจากที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยด้วยการคว้าตำแหน่ง Mister Model International 2025 การันตีความหล่อระดับโลก ล่าสุด “แจ็ค ไททัส” นายแบบสายเลือดไทย ก็ได้ไปเฉิดฉายบนรันเวย์ Paris Fashion Week 2025 บอกเลยว่า ไม่ธรรมดา เพราะนายแบบนางแบบที่จะได้มาเดินในงานนี้ ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างหนัก และแจ็คในฐานะ Mister Model International 2025 ก็ได้รับการคัดเลือกมาเฉิดฉายบนรันเวย์
การปรากฏตัวของแจ็ค ไททัส สร้างความฮือฮาไม่น้อย หลายคนเซอร์ไพร์สเมื่อรู้ว่าเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะด้วยรูปร่างหน้าตานึกว่าเป็นหนุ่มลูกครึ่งอเมริกัน โดยแจ็คได้เดินแบบให้กับ JBL ft. ZARA MEN , Javanfar SPARKLE by KAREN CHAN , A Dark Secret by Alexandre , Hanzhang Wang , Ryunosuke TOKYO , HIROMI ASAI , Aldo's house of formals และอีกหลายแบรนด์ ซึ่งแจ็คมีตารางการเดินแบบในงานจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม เบื้องหลังในการทำงานยังมีทีมไทย โต๊ส ธาดา สิงห์คลี และ กุ้งผกามาส ฟรองคอซ คอยประกบช่วยจัดการทุกดีเทล นอกจากนั้นแล้วก็ยังมี ปีใหม่ ศรุดา ปัญญาคํา Miss Tiffany Universe 2024 มาเดินแบบในงานอีกด้วย
“ดีใจที่ได้รับมาทำงานที่รันเวย์ระดับโลก นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในอาชีพนายแบบ กว่าจะได้งานนี้ก็ต้องผ่านการคัดเลือกมาค่อนข้างหนักเหมือนกัน การทำงานต้องแข่งกับเวลา ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็ถือเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่เราจะใช้ในการพัฒนางานต่อไปครับ”