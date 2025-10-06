SoSo Coffee เปิดตัว “Dirty Coffee -86°C” ครั้งแรกในประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์กาแฟเย็นสุดขั้ว จุดกระแสทั่วโซเชียล

SoSo Coffee คาเฟ่พรีเมียมสัญชาติไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท โบเบน แบรนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด ประกาศเปิดตัวเมนูซิกเนเจอร์ “Dirty Coffee -86°C” อย่างเป็นทางการ จัดได้ว่าเป็น “Thailand’s First -86°C Dirty” ในประเทศไทย ที่กาแฟร้อนถูกเสิร์ฟใน “แก้วเย็นติดลบ” (-86°C) กลายเป็นกระแสแรงในโลกออนไลน์ จนมียอดชมคลิปบน TikTok ทะลุ 8.79 ล้านครั้ง และติดอันดับ “3 คำฮิตยอดค้นหาในกรุงเทพฯ” ภายในเวลาไม่นาน พร้อมยกระดับ Café Economy ของคนรุ่นใหม่
Mr.Hudson กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบเบน แบรนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า " ได้เปิดให้บริการ SoSo Coffee คาเฟ่พรีเมียมสัญชาติไทย ภายใต้แนวคิด “กาแฟต้องเป็นมากกว่ากาแฟ” โดย SoSo Coffee ต้องการสร้างสรรค์เมนูที่สะท้อนทั้ง นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และคุณค่าของประสบการณ์ ผ่านเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย ซึ่งมีเมนูไฮไลท์ คือ Dirty Coffee -86°C กาแฟสองอุณหภูมิในแก้วเดียว ซึ่งเป็น “Thailand’s First -86°C Dirty” ในประเทศไทย เพื่อมอบทั้งรสสัมผัสใหม่ ความรู้สึกดี ด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในเวลาเดียวกัน
Dirty Coffee -86°C เสิร์ฟด้วยแก้วกาแฟที่แช่ในตู้เย็นอุณหภูมิติดลบนานกว่า 12 ชั่วโมง จนผิวแก้วเคลือบด้วยละอองน้ำแข็ง เมื่อบาริสต้ารินเอสเพรสโซร้อนลงไป ความต่างของอุณหภูมิจะปลุกกลิ่นหอมของกาแฟให้กระจายขึ้นทันที ดื่มคำแรกสัมผัสได้ถึง “ความเย็นซึมถึงกระดูก” ผสานความขมและกลิ่นหอมเข้มข้น ก่อนจะเปลี่ยนรสสัมผัสไปสู่ “ไอศกรีมกาแฟ” ที่นุ่มละมุนในตอนท้าย แนะนำให้ดื่มภายใน 40 นาที เพื่อสัมผัสช่วงเวลาทองของอุณหภูมิที่พอดี Dirty Coffee -86°C มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ Classic และ Matcha ทั้งนี้ จำกัดให้บริการเพียง 60 แก้วต่อวันเท่านั้น
SoSo Coffee ไม่ได้เป็นเพียงคาเฟ่ แต่เป็น “Lifestyle Space” สำหรับคนเมืองรุ่นใหม่ที่มองหาสถานที่จิบกาแฟและสร้างแรงบันดาลใจ ตัวร้านสาขาแรกตั้งอยู่ในโครงการ ECO PARK พัฒนาการ ซอย 32 โดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์ Modern Luxury Loft โทนสีเบจอบอุ่น เพดานสูงโปร่ง แสงธรรมชาติส่องสว่างทั่วร้าน เพื่อให้มีบรรยากาศร้านในแบบโมเดิร์น-ลักซ์ชัวรี่ เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบาย เรียบแต่ดูดี และเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ
ภายในแบ่งเป็นโซน Speed Bar สำหรับสายเร่งรีบที่ต้องการความเข้มข้นรวดเร็ว และโซน Slow Bar สำหรับคอกาแฟสายดริปที่อยากใช้เวลาอย่างมีสุนทรีย์ ใช้เมล็ดกาแฟจากเอธิโอเปีย โคลอมเบีย และคอสตาริก้า พร้อมเมนูชาอย่าง White Peach Oolong และ Japanese Sencha แบบขวดกลับบ้าน รวมถึงเบเกอรี่และสินค้าพรีเมียม (Merchandise) ให้เลือกช้อป
SoSo Coffee ยึดถือค่านิยมหลักสามประการคือ นวัตกรรม (Innovation), ความเรียบง่าย (Simplicity) และ ความสุดขั้ว (Extreme) ภายใต้สโลแกน “So Not Basic. So −86°C Dirty.” ในขณะที่ทุกคนตามหาความอร่อย เราเลือกสร้างความรู้สึก — ช่วงเวลาที่คนจดจำ” โดย SoSo Coffee มุ่งเป็นมากกว่าร้านกาแฟ แต่เป็น “แบรนด์ประสบการณ์” ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในการเปิดตัวเมนู Dirty Coffee -86°C ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามจากทั้งคนไทยและต่างชาติ สะท้อนความสำเร็จของแบรนด์ที่เชื่อมโยง “ความสุข การดื่ม และแรงบันดาลใจ” เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
สำหรับ SoSo Coffee – Café for the New Generation ที่ตั้งอยู่ โครงการ ECO PARK ซอยพัฒนาการ 32 เปิดให้บริการทุกวัน 08.00–17.00 นาฬิกา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook : SOSOCOFFEE , Instagram : @SOSOCOFFEE_TH , Line OA : @SOSOCOFFEE และ ID Tiktok : SOSOCOFFEE ทั้งนี้ Coffee Lover ผู้ต้องการสัมผัส รสชาติ Dirty -86°C: Classic / Matcha ที่กำลังเป็นเมนูกระแสแรงฮอตฮิต จะมีให้บริการจำกัด จำนวน 60 แก้วต่อวัน