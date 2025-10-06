“แหม่ม อลิษา” ยิ้มสู้มะเร็งปอด เผยตอนนี้กำลังจะลามไประยะที่ 4 ซึ้งใจแฟนโกนหัวเป็นเพื่อน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “แหม่ม อลิษา ขจรไชยกุล” อดีตนางเอกดัง ได้ออกมาเปิดใจว่าตนป่วยเป็นมะเร็งปอด และกำลังอยู่ในช่วงการรักษาตัว ซึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตอาการผ่านเฟซบุ๊ก ว่าจากที่คิดว่าเป็นระยะ 2 แต่หมอบอกตอนนี้คือระยะ 3 กำลังจะไประยะ 4 และลามไปต่อมน้ำเหลืองอีก 2 ข้างแล้ว แต่ก็เข้มแข็งขึ้นเยอะ เพราะได้กำลังใจจากเพื่อนๆ และครอบครัว
“ไม่ว่าอาการของมะระจะเป็นยังไง จะกำเริบดื้อด้านขนาดไหน… #สุดท้ายก็ต้องฮึบๆ หันกลับมาสู้ต่อไป .. แค่ตกใจว่าก้อนมันโตไวมากจาก 7 cm เป็น 10 cm .. ในเวลาไม่ถึง 3 อาทิตย์ ก่อนคีโมเข็มแรก..จากที่คิดว่าแค่ระยะ 2…. แต่หมอบอกว่าตอนนี้คือ 3 กำลังจะไป 4 ลามไปต่อมน้ำเหลืองอีก 2 ข้างแล้ว….ตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นเยอะ…กำลังใจมากมายจากกัลยาณมิตรทั้งหลาย..จากครอบครัว.. และคุณเก่งกะหมาเจียวนะ… ก็คงลองสู้กันดูสักตั้งเนาะ.. #ชีวิตคนเราก็เท่านี้แหละ #เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา…
หลังจากคีโมเข็มแรก ให้ดีใจกระดี๊กระด๊าได้ 2 วัน หลังจากนั้นคืออาการมาเพียบ เจ็บปวดไปหมด แต่ก็อดทนสู้นะ.. #บอกกับตัวเองว่าถ้าไม่เจ็บปวดถึงที่สุด จะไม่นอนยมจมเตียงเด็ดขาด.. ต้องฝืน ต้องไหว แต่ถ้าไม่ไหวก็นอนเนาะ แผนการรักษา ณ ตอนนี้คือให้คีโม พร้อมกับฉายแสง น่าจะเจอประมาณ 30 แสงนะ อาจารย์หมอบอกว่าก้อนมันโต แล้วมันลามไปต่อมน้ำเหลืองด้วย..หมอผ่าตัดคงไว้สุดท้ายนะ #ขอให้ร่างกายตอบสนองกับยาที่รักษาด้วยนะ”
ก่อนล่าสุดเมื่อวานนี้ (5 ต.ค.) เจ้าตัวจะออกมาอัปเดตอีกครั้ง ว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจโกนหัวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแฟนสาวหล่อที่อยู่ดูแลกันมา ก็ได้โกนหัวเป็นเพื่อนด้วย
“ถึงเวลา #ผมช้าน…ก็ต้องจากกันสักพักนะ ขอเวลาไปรักษาตัวก่อนนร้า…แล้วเธอก็ต้องกลับมายาว ให้ฉันเหมือนเดิมนะจ๊ะ #ก็สวยไปอีกแบบเนอะ ขอบคุณคุณเก่งที่โกนเป็นเพื่อนนร้า ขอบคุณคุณไก่ที่โกนฟรีไม่คิดตังด้วยนะจ๊ะ……. #ยิ้มสู้แล้วไปต่อนะ…. #มะระมะเร็งมะเส็งบรรยาย”