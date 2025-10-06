“เจแปน” ชัดเจน ไม่เคยพึ่งบารมีพ่อ! ทุกบาททุกสตางค์หาเอง ไม่เคยขอ “แจ๊ส ชวนชื่น” แม้แต่บาทเดียว

เป็นประเด็นที่คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์ กับเรื่องราวของ “เจแปน” หรือ J-SAD ลูกชายคนโตของ ตลกดัง “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสงที่ก่อนหน้านี้ถูกชาวเน็ตวิจารณ์การแต่งเพลงแรปบอกว่าตัวเองเติบโตมาจากสลัม ทำหลายคนมองว่าไม่ตรงความจริง เพราะมีพ่อเป็นตลกดังซัปพอร์ต ทั้งเจแปน เพจดัง และชาวเน็ตตอบโต้กันไปมาในโซเชียลจนเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ
ซึ่ง แจ๊ส ก็ได้ออกตอบเรื่องนี้แล้วว่าอย่ามองว่าตนไม่รับผิดชอบ หากสอนลูกแล้วลูกจะไม่ทำตาม เพราะอาจจะเป็นการสอนที่ไม่ตรงจริตกัน จากนี้ก็ให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่หากลูกมองว่าตนผิดก็ขอโทษด้วย ล่าสุด เจแปน ได้ออกมาโพสต์ภาพตนเองในเอ็มวีและข้อความที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ว่า… “จะสร้างอะไรได้ถ้าไม่มาจากเงินพ่อแม่” และเจแปนก็ตอบโต้ไปว่า… “อ่อโทษทีครับ ผมก็สร้างอยู่ตลอด ไม่ได้มาจากเงินพ่อแม่ด้วยครับ”
ก่อนที่เจ้าตัวจะแคปคอมเมนต์ดังกล่าวว่าโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความว่า…
“คนเรามันคิดได้แค่นี้จริงๆ เหรอ เป็นสิ่งที่อยากพูดมากว่ากูเนี่ยทำมาด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์ ไม่เคยขอเงินพ่อเลยแม้แต่บาทเดียว อุปกรณ์อัดเพลง พ่อก็ไม่ได้ซื้อให้นะครับ เพลงก็แต่งเองครับ แล้วก็ไม่เคยอ้างชื่อเขา เผื่อไม่รู้ทำเบื้องหลังนะครับ จ้างได้”
ซึ่งคอมเมนต์เสียงแตกเป็น 2 ฝ่ายทั้งที่ให้กำลังใจ และบอกว่าที่ได้เรียนมีความรู้ไม่ใช่มาจากเงินพ่อแม่เหรอ อยากออกมาดูแลตัวเอง แต่ถ้าล้มก็ล้มบนที่นอน เพราะสุดท้ายก็มีคนซัปพอร์ต ทำไมถึงอยากจะเป็นคนจน เป็นเด็กสลัม รวมถึงชื่นชมในผลงานเพลงของ เจแปน แต่อยากให้ เจแปนเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเสียใหม่